Pidesiz Asla!

Ramazan ayının en güzel lezzetlerinden biridir kuşkusuz Ramazan Pidesi.... Kokusuyla insanı mest eder, sırf eski kaşarla buluştuğunda bile çoğu yemeğe on basar.

Bu lezzetin tadına tam anlamıyla doymak için bir kere de evde yapmanızı tavsiye ederim. Pideleri önceden hazırlayıp, iftara 20 dakika kala fırına atarsanız, orucunuzu çıtır çıtır ev yapımı pideniz ile açabilirsiniz!

Şimdiden afiyet olsun!

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 yemek kaşığı Sıvıyağ

Bir paket hazır Maya

2 su bardağı Süt

1/2 tatlı kaşığı Şeker

1 yemek kaşığı Tuz

5 su bardağı Un

Şekil vermek için:

1 yemek kaşığı Un

3 yemek kaşığı Su

Üzeri için:

1 Yumurta sarısı

1 yemek kaşığı Sıvıyağ

1 yemek kaşığı Süt

1 tatlı kaşığı Yoğurt

Susam

Çörek otu

1- Un ve mayayı karıştırın. Şeker, sıvıyağ ve süt ekleyin, yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

2- Hazırladığını hamuru ılık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.

3- Mayalanan hamuru ikiye bölün, fırın tepsisine alın.

4- Pidelere, unlu su ile ıslattığınız parmağınızla şekil verin ve 30 dakika daha bekletin.

5- Sos malzemelerini çırpın

6- Hamura tekrar şekil verin, çatalla şekillerin üzerinden geçin ve üzerine sos sürün.

7- Ramazan pidesinin üzerine son olarak susam ve çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Ev yapımı Ramazan Pidesinin arta kalması zor, ama diyelim kaldı; işte o zaman da aşağıdaki iki tarifimi hazırlayarak değerlendirebilirsiniz!

RAMAZAN PİDESİNDEN MANTI

Malzemeler:

500 gr Kıyma

1 adet Soğan

3 adet Domates

2 diş Sarımsak

1 yemek kaşığı Tereyağı

1 tatlı kaşığı Domates salça

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Kekik

1 adet Ramazan Pidesi

1 su bardağı Domates Suyu

Yoğurt

1- Küp küp doğradığınız pidenin üzerinden zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında ısıtın.

2- Sarımsakları ezin ve yoğurtla karıştırın.

3- Soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

4- Kıymayı ilave edip pişene kadar kavurun.

5- Salçayı ekleyin, kokusu çıkınca, domates ve baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

6- Isınan pideyi servis tabağına alın. Üzerinden hazırladığınız kıymalı sosu dökün. Sarımsaklı yoğurt ve pul biberli tereyağı ile servis edin. Afiyet olsun!

RAMAZAN PİDESİNDEN BÖREK

Malzemeler

1 adet Pide

3 adet Yumurta

1,5 bardak Süt

1 paket Hamur Kabartma Tozu

2 su bardağı Peynir

1/4 bardak Zeytinyağı

1- Yağ, yumurta ve sütü çırpın.

2- Pidelerin yarısını hazırladığınız sos ile ıslatın, fırın kabına alın.

3- Üzerine bol peynir ve pastırma koyun.

4- Pidelerin kalan yarısını da sosla ıslatarak peynirin üzerine alın.

5- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!