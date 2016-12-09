Geçen gün instagram’da çok anlamlı paylaşım ile karşılaştım. Türkiye'nin en gurur verici markalarından biri kuşkusuz Silk and Cashmere. Kurucusu Ayşen Zamanpur, çok saygı duyduğum, örnek aldığım ve de çok sevdiğim bir iş kadını.

Ayşen Hanım'ın instragram sayfasına yüklediği fotoğrafın altında şöyle yazıyor; "Günaydınlar. 7 yaşımdan beri her sabah ya okula ya işe gidiyorum. Başka türlüsü hiç içime sinmedi. Kusura bakmayın ama -mecburen değilse- üretime, katma değere katılmıyor ya da sosyal sorumluluk hissederek topluma yararlı işler yapmıyorsanız, süslen, boyan, giyin, gez-toz!! İnsana sorarlar "Nereye kadar?"

Ayşen Hanım'ın çok başarılı bir işi, birbirinden başarılı ve özgüvenli iki tane çocuğu ve de harika bir sosyal çevresi var. Neden mi? Çünkü mutlu. Çünkü sürekli üretiyor.



Çalışmak harika bir şey! İşe yaradığını hissetmek, yeni fikirler üretmek, yorulmak, koşuşturmak, bazen başarısız olmak ama yine de yılmamak, inanın insanı hep besleyen tecrübeler. Etrafıma bakıyorum da, çalışmayan insanlar hep daha mutsuz, hep daha yorgun. Sürekli bir arayış içindeler. Üreten insanlar ise her zaman daha dinamik.



ÜRETMENİN YAŞI YOK!



Joe Bartley 89 yaşında İngiliz bir gazi. Eşini kaybettikten sonra, evde tek başına oturmaktan, bütün gün TV izlemekten çok sıkılıyor ve gazeteye ilan veriyor; "İş arıyorum. 89 yaşındayım. Temizlik, bahçıvanlık ve el işi yapabilirim. Hava Kuvvetlerinden gaziyim. Lütfen beni sıkıntıdan ölmekten kurtarın!”

Bu yaşta neden çalışmak istediğini soranlara, bütün gün evde oturmanın hapse girmekten bir farkı olmadığını söylüyor. "Hem işe yaramak, hem de sosyalleşmek istiyorum" diyor.

Ne güzel değil mi?



Aslında en güzelini atalarımız söylemiş; “İşleyen demir ışıldar”. Hem Ayşen Zamanpur’un instagram'da paylaştığı fotoğraf, hem de 89 yaşında hala çalışmak isteyen Joe Bartley bana ilham verdi.



Biraz cesarete ihtiyacı olan herkese ulaşması dileğiyle.



ŞİPŞAK HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ŞIK BİR MENÜ



Madem çalışmak güzeldir dedik, çalışan insanlara yönelik pratik ve nefis bir menü ile yazıyı noktalayalım. Tatlıyı önceden hazırlayıp buzlukta bekletebilir, et ve pilavı ise en fazla yarım saat içinde sofraya çıkartabilirsiniz.



Yarın görüşmek üzere!

Üzümlü Cevizli Pilav

Malzemeler:

1 Demet Yeşil Soğan

1 bardak Basmati – Yaban Pirinci Karışımı

2 bardak Tavuk Suyu

1 bardak Ceviz

1/4 bardak Turna yemişi

1/4 demet Maydanoz

Tereyağı

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber



Adımlar:

1- Kızgın yağda taze soğanı kavurun.

2- Yıkadığınız pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin.

3- Tavuk suyu, tuz, karabiber ekleyin, su kaynayınca altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlenmeye bırakın.

4- Cevizleri 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

5- Ceviz, turna yemişi ve pilavı servis tabağında birleştirin. Güzelce karıştırın. Maydanoz ile süsleyin.



Çıtır Çıtır Kuzu Pirzola

Malzemeler:

10 kalem Kuzu Pirzola

100 gram Galeta Unu - Ekmek içi

1 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

2 adet Yumurta

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber



Adımlar:



1-Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

2- Parmesan peyniri ve ekmek içini bir kasede birleştirin.

3- Pirzolaları önce yumurtaya sonra, peynirli ekmek içine batırın.

4- Kızgın yağda önlü arkalı kızartın.



Kahveli Parfe

Malzemeler

3 adet Yumurta

15 adet Bisküvi

1 su bardağı Süt

1 çay bardağı Şeker

2 tatlı kaşığı granül Kahve

2 paket Krem Şanti

Bitter Çikolata



Adımlar



1- Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.

2- Kahve, toz krem şanti ve sütü koyup krema kıvamı alana kadar çırpın.

3- Bisküvilerden bir kaç tanesini ayırıp rondodan geçirin. Ayırdığınız biskuvileri elinizle ufalayarak kremanın içine katın.

4- Servis tabaklarına önce, biskuvi sonra krema en üstüne de çikolata rendesi koyun.

Buzdolabında dondurun.