Neden 30 yaşından önce EVLENMEMELİYİZ?

Evlendiğimde 27 yaşındaydım. "Ne çok erken, ne çok geç evleniyorum, tam ideal yaştayım!" diye düşünüyordum kendi kendime.

Eşim benden daha akıllı, o 34 yaşındaydı. Aslında tam ideal yaşta evlenen oydu.



Şuan, sadece 4 sene sonra bakınca görüyorum ki, 20'li yaşlar evlenmek için çok erken!

Neden mi?

İlk önce şunu netleştirelim; 25 yaşında neyseniz 30 yaşında da öylesiniz. Enerjiniz, karakteriniz, fikirleriniz, davranışlarınız neredeyse aynı. Yani 30 yaşına gelince birdenbire çok olgun, çok bilgili ve çok oturaklı bir yetişkene dönüşmüyorsunuz.

Yaşlanmıyorsunuz, hala çok gençsiniz!

Sadece, 20'lerinizin biraz daha derli toplusu, biraz daha güzel giyinen bir versiyonu oluyorsunuz. En azından benim kendimde ve çevremde gördüğüm bu.

Ancak, 30 yaşında büyük olasılıkla, işinizi gücünüzü oturtmuş oluyorsunuz. Ekonomik özgürlüğü olan, ayakları yere basan bir birey haline geliyorsunuz. Sonra 20'lerde hissettiğiniz kendine güvensizlikler, acımasız özeleştiriler yakanızı bırakıyor. Kendinizi olduğu gibi kabullenmeyi ve sevmeyi öğreniyorsunuz. Hem fiziksel, hem de karakter olarak. Kemerli burnunuz ya da patavatsızlığınız 20'lerinizde sizi deli ederken, 30 yaşına gelince hafif hoşunuza bile gitmeye başlıyor.

Dahası, artık hayattan ne isteyip, istemediğinizi biliyorsunuz. Neyin sizi mutlu edip, neyin etmediğinin farkındasınız. Deneme - yanılmalar yok! "Hayır" kelimesini çok daha rahat sarfetmeye başlıyorsunuz.

Bunları 20'lerinde yapanlar yok mu? Tabi ki var. Hayat şartlarından dolayı çok erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalanlar var. Ya da yine hayat şartlarından dolayı çok daha geç olgunlaşanlar da var.

Ancak genelleme yapmak gerekirse, hayatta ne yapmak istediğimizi bulmamız, kendimizi tanımamız aşağı yukarı 30 senemizi alıyor. Eğer siz bu adıma daha erken ulaşabilen şanslı insanlardansanız, ne mutlu size!

Konu evlilik olduğu zaman aslında işin kilit noktası "kendini tanımak". Tek kuralı da kadın/erkek farketmeksizin kendini tanımadan önce, evliliğe atlamamak.

Ülkenin gündemi belli. 2016 yılında yukarı yazdıklarımı tartışmak yerine, hala çocuk yaşta evliliği tartışıyoruz. Maalesef, yüzyıldır bir arpa boyu ilerleyemedik. Ancak, susmayarak, itiraz ederek, tersini söyleyerek bir şeyler yapabiliriz. Birlikte güçlüyüz!



Haftaya görüşmek üzere.