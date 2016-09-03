Nasıl Youtuber Olunur ?

Hızla büyüyen dijital dünyada, bildiklerimizi paylaşarak ve samimi içerikler üreterek, biz de kendi yerimizi bulduk. Kimimiz makyaj yapıyor, kimimiz oyun oynuyor, kimimiz de benim gibi yemek tarifi veriyor. Çekimleri genelde evimizde yapıyor, kendi hayatımıza bir pencere açıyoruz. Peki neden bir anda bu kadar konuşulur olduk ve neden dünyaca ünlü yıldızlar bile soluğu Youtube'da aldı? Gelin bir de benden dinleyin.

Youtuber olmak için ilk adım kendine inanmak! İkinci adım ise sürekli araştırmak!

Hali hazırda birçok işi olan ve modaya uymak için Youtube kanalı açan ünlüleri bir kenara bırakalım, dijital dünyaya merakı ve kendine güveni ile sıfırdan başlayan, takipçilerinin Youtube'da keşfedip bulduğu youtuberlar için konuşalım. Çünkü esas başarı hikayesi onlar.

Kendi hikayemden yola çıkmak istiyorum, çünkü çoğu youtuber arkadaşım aşağı yukarı benim gibi başladı.

Aşçılık okulundan mezun olduktan sonra önümde iki yol görüyordum. Ya bir restorana girip çalışacak ya da sıfır tecrübeyle kendime bir restoran açmaya çalışacaktım. O sıralar oğlum yeni doğduğu için restoran şartlarında çalışmak mümkün gözükmedi, tecrübe edinmeden restoran açmanın da çok riskli bir yatırım olduğunu düşündüm.

Dijital dünyaya olan merakım, sıkı bir youtube izleyicisi olmam ve youtuber olan arkadaşımlarımın teşviği ile soluğu Youtube'da aldım. Bakmayın kolay iş değil! Daha önce televizyonda da çalışmışlığım var, youtube çok büyük emek istiyor. İlk iş kendi mutfağımı stüdyoya çevirdim. Daha sonra ışık, ses, kurgu, kamera, montaj, SEO, sosyal medya yönetimi, takipçi etkileşimi, hepsini tek tek araştırdım, öğrendim.

Peki, bütün bunları aynı kişi yapmak zorunda mı?

Bence evet, çünkü Youtube'un büyüsü o. Takipçileriniz sizi doğal ve samimi bulduğu için takip ediyor. Sizin kendi mutfağınızı, kendi hayatınızı ve seçimlerinizi görmek istiyor. Yorum bırakınca, bizzat sizin cevabınızı okumak istiyor. Eğer, bunları yapmıyorsanız kanalınız büyüsünü kaybediyor! Kısacası, içeriğinizin sizi yansıtması gerekiyor.

Bir kaç istatistik!

Youtube'un takipçisi arttıkça, dijital ajansların ve markaların da ilgisi büyüyor. Neden mi?

Youtube izleyenlerin sayısı son 1 senedir iki katına çıktı. Ve bu büyüme hızla artmaya devam ediyor.

Variety dergisi, 2016'nın en etkili 10 dijital ünlüsünü açıkladığında bu kişilerin 6 tanesi youtuber'dı.

Yetişkinler online video izlemeyi, TV izlemeye %30 daha çok tercih ediyor. Ve bu yetişkinlerin yarısı, içeriği Youtube'dan izlemeyi seçiyor.

Y kuşağına baktığımızda ise bu oran %105 oluyor. Ekonomi üzerinde artık söz sahibi olan, işyerlerini gitgide dolduran genç nesil, içeriği, istediği zaman istediği yerden izlemek istiyor.

Her youtuberın takipçisi kendine özel. Yemek yapmayı sevenler yemek kanallarını, makyaja ilgisi olanlar ise makyaj kanallarını izliyor. Yani markalar hedef kitlesine direkt bir şekilde ulaşabiliyor.

Bana sosyal medya üzerinden en çok gelen soruları ben de youtuber arkadaşlarıma sordum. Bakın neler dediler?

Uras Benlioğlu - Pratik Bilgiler

Youtuber Kimdir?

Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir :) Çünkü diğer sosyal medya fenomenlerinden farklı olarak bir Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır. Bunların hepsinin aslında birer meslek olduğunu da hatırlatmak isterim :)

Ekin Kollama

Nasıl youtuber Olunur?

Youtuber olmak için ilk olarak kendiniz olmalısınız siz ne iseniz videolarınız da o olmalı. Aboneleriniz sizi izlerken arkadaşları gibi görmeli. Yoksa her şeye dikkat edeyim, şu cümleleri, bu yazıları okuyayım derseniz youtuber değil, sıradan bir sunucu olursunuz.

Merve Özkaynak

Youtube'da Nasıl Başarılı olunur?

Her işte ya da kişisel uğraşta olduğu gibi sadece ilgi duyuyor veya merak ediyor olmak hedeflediğiniz alanda başarılı olabilmeniz için yeterli olmayacaktır. Youtube yoğun bir enerji ve istek isteyen bir uğraş. Bu mecrada sürdürülebilir ve kaliteli bir proje ortaya çıkartabilmek için mutlaka çok araştırmak ve çalışmak gerekiyor. Ancak bana sorarsanız tüm bunlardan da önemlisi; Youtube'da gerçek başarının anahtarı ''Samimi'' olmaktan geçiyor. Eğer ana mecranızı yani Youtube kanalınızı samimiyet ve içtenlikle yönetebilirseniz diğer sosyal medya kanallarınız da o çizgide ilerliyor. Takipçilerinizin taleplerini de dikkate alıyor olmak, aktif bir etkileşim içinde olmak gibi etkenler de var tabi ki... Çünkü insanlara değer verdiğinizi hissettirdiğinizde iletişim çok başka bir boyut kazanıyor. Youtube'u diğer mecralardan ayıran en önemli özellik; insanların sizi, sunduğunuz içerikten öte karakteriniz için izliyor olmaları... Size uzaktan da olsa dokunabilmek, cevap alabilmek kısacası karşılıklı gerçek bir etkileşim içine girmek istiyorlar. Tüm bunların yanında bu işin ayıracağınız en büyük kaynağın zaman olduğunu unutmayın. Her mecradan size ulaşmak isteyen insanlara cevap vermek, takipçilerinizle doğru bir iletişim zeminini kurmak keyifli olduğu kadar zor. Tüm bunların yanında video konunuzu araştırmak, çekmek, montajlamak gibi önemli teknik detaylar da var tabii... İzleyicilerinize kaliteli bir izleme deneyimi sunmak için teknik süreçlere de çok önem vermeniz gerekiyor ama korkamyın bu işe başlamak için en pahalı, en profesyonel kamerayı almanıza gerek yok. Artık çoğu akıllı telefonun kamera özellikleri oldukça tatmin edici hatta 4K çekim özelliği olanları bile var. Kendine Youtube'da kanal açmak isteyenler için tavsiyem; başlangıç için kaliteli çekim yapabilen herhangi bir cihaz, sabit çekim yapabilmek için tripod, ışık alan bir mekan ve en doğal halinizle siz. İşte hepsi bu!

Orkun Işıtmak

Youtube için içerik hazırlarken nelere dikkat ediyorsun ?

Ben her zaman izleyicilerim ile benim isteklerim arasındaki ortak noktayı bulmaya çalışıyorum. Bunu yaparken videolarda kalite açısından asla ödün vermemeye özen gösteriyorum. Her gün bir önceki günden daha iyi içerik üretiyor ve bir değer oluşturabiliyorsam amacıma ulaşıyorum demektir.

Youtube'da 1 milyondan fazla izlenme alan Makaron tarifimi aşağıda bulabilirsiniz! Haftaya görüşmek üzere!

Makaron Nasıl Yapılır?

Malzemeler

80 gram Yumurta Akı

160 gram Toz Şeker

140 gram Badem Unu

50 gram Pudra Şekeri

50 gram Krema

100 gram Beyaz Çikolata

Meyve Aroması

Adımlar