Mutlu evliliğin sırrı

Geçenlerde 50 yıldır evli olan İngiliz bir çift hakkında çok hoşuma giden bir hikaye okudum. Carole-Ann ve Jim Stanfield, 1966 yılının Ekim ayında evlenmiş. Jim, Carole-Ann’in sarı saçlarına, Carole-Ann de Jim’in komik esprilerine aşık olmuş. Evlendikten sonra iki çocukları olmuş, derken torunları... Şimdi 70’li yaşlara gelen çift, klasik bir emeklilik hayatı yaşıyormuş.

Bir gün torunları Hayley, düğün fotoğraflarını görmek istemiş. Fotoğraflara bakarken Carole-Anne, gelinlik ve damatlığın hala evlerinin bodrum katında olduğunu hatırlamış. Hayley’nin ricası üzerine senelerdir toz içinde kalan kostümler meydana çıkmış. Bu kez torunları, yaşlı çifte kıyafetleri denemesi için tutturmuş ve yaşlı çift yine torunlarını kıramamış.

Gelinlik ve damatlığı deneyince, aradan geçen 50 yıla rağmen, hala üzerlerine cuk diye oturduklarını görmüşler!

Stanfield'lar, geçen hafta aynı gelinlik ve damatlık ile tam 50 yıl sonra nikah tazeledi. Hatta balayı için bu sefer rotalarında Türkiye var.

Tam 50 yıl sonra, hem fiziken hem de ruhen 20’lerinde olmak veya hissetmek ne kadar güzel bir histir kim bilir? Hayata hala sahip çıkmak ve "bizden geçmiş" demeden aşkını kutlamak, paylaşmak...

Carole-Ann ve Jim’e en çok sorulan soru evliliklerinin sırrı. İkisi de mutlu bir evliliğin sırrının bol bol gülmekte olduğunu söylüyor. Birbirlerinden çok farklı olduklarını, hobilerinin apayrı olduğunu ama birlikteyken çok güldüklerini ve aşklarını bu sayede canlı tuttuklarını belirtiyorlar.

Bu tatlı çiftin hikayesi benim çok hoşuma gitti. Gözlerindeki mutluluk, beni çok etkiledi. Peki size göre mutlu bir evliliğin sırrı ne? Yorumlarınızı beklerim!



'COOL' BİR PRENSES

Şüphesiz gelmiş geçmiş en güçlü moda ikonlarından biridir Prenses Diana. Pofuduk tuvaletleri ve vatkalı elbiselerinin yanı sıra günlük stili de, kendim de dahil olmak üzere, milyonlarca kadına ilham vermiştir. İşte bu yüzden asos.com’un Prenses Diana’ya özel bir koleksiyon çıkartacağını duyduğum zaman çok heyecanladım. Kıyafetler Lady Di’nin günlük stilini yansıtıyor. Modern ve çarpıcı. Ben bayıldım! Kendisini “cool” bir prenses gibi hissetmek isteyenlere duyrulur!

ATIN KORSELERİ ÇÖPE!

Korse markası Spanx’i mutlaka duymuşsunuzdur. Dar elbise giyeceğiniz vakit hayatınızı kurtarır, giyer giymez 2 beden inceltir. Spanx in kurucusu Sara Blakely, muhteşem bir kitap çıkarttı. Yıllardır kadınların daha zayıf gözükmelerini sağlayan Blakely bu sefer tam tersini yaptı ve hamilelerin, karınlarını farklı tasarımlara boyayarak vücutlarını sahiplenmelerine yol açtı.

Kitabın adı “The Belly Art Project”. Karnını boyayan kadınlar arasında Kate Winslet ve Milla Jovovic gibi isimler de var. Kitaptan elde edilecek gelir, kadınların dünyanın her yerinde güvenli doğum yapması için çalışan “Every Mother Counts” organizasyonuna bağışlanacak. Spanx’e de, Sara Blakely’e de bravo!

Korseler bana uzak dursun diyenlerdenseniz; diyetteyken yaptığım salata tarifim tam sizin için! Hem uzun süre tok tutuyor, hem de çok lezzetli. Eğer denerseniz yorumlarınızı beklerim. Haftaya görüşmek üzere!

MALZEMELER:

1 bardak Haşlanmış Kinoa

1 kase Yeşillik

1 adet Sivri Biber

1/2 adet Meksika Biber

Maydanoz

Fesleğen

1 adet Misket Limonu

Zeytinyağı

ADIMLAR:

1- Misket limonu, zeytinyağı ve minik doğranmış meksika biberini çırparak sosunuzu hazırlayın.

2- Bütün malzemeleri birleştirin, soslayın ve servis edin. Afiyet olsun!