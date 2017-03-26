Limon kokulu tarifler

Beni geçen yaz takip eden okurlarım bilir, Çeşme’nin yeri bende başka. İstanbul’un koşuşturmasından sonra, “yazlıkçı" hayatı beni dengeliyor, dinlendiriyor ve rahatlatıyor. Havaların güzelleşmesini fırsat bilip, bu hafta sonu biraz nefes almak için Çeşme’ye geldim. Çeşme’yi Eylül ayında nasıl bıraktıysam aynen öyle buldum. Hava nefis, turist yok ve Çeşmeliler sokakların tadını çıkartıyor.

Bu mevsim Çeşme’ye gelen soluğu balıkçıda alır, bense pazarda aldım. Buranın sebzesi, meyvesi bambaşka! İnsanın türlü türlü yemekler, tatlılar yapası geliyor…

Pazarda mis kokulu limonları görünce, dayanamadım dört nefis tatlı tarifi hazırladım. Sizlerle de paylaşmak isterim, zira ne demiş büyüklerimiz; “Hayat size limon verirse, tatlı yapın”

Köşemde paylaştığım bütün tariflerin video’sunu www.youtube.com/idiltatari'de bulabileceğinizi hatırlatır, mutlu pazarlar dilerim!

Limonlu Kurabiye

Malzemeler

260 gram Un

135 gram Şeker

200 gram Tereyağı

2 Yumurta Sarısı

2 Limonun Kabuğunun Rendesi

1/4 Limon Suyu

Tuz

2 yemek kaşığı Pudra Şekeri

Adımlar

1 Tereyağını krema kıvamına gelene kadar çırpın. Şeker ve limon kabuğunu karıştırın. Tereyağına ekleyip iyice çırpın.

2 Tek tek yumurta sarılarını ekleyerek çırpın. Un ve biraz tuz ekleyin, mikserinizin en yavaş devrinde karışıncaya kadar çırpın.

3 Hamurunuzu iki eşit parçaya bölüp baton haline getirin, streç filme sarın ve buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

4 Dinlendirdiğiniz hamuru, ince dikdörtgenler şeklinde kesin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde 180 derecede 15 dakika pişirin. Soğumaya alın.

5 Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırarak bir macun elde edin. Soğuttuğunuz kurabiyelere sürün. Afiyet olsun !

Limonlu Parfe

Malzemeler

200 gram Bebe Bisküvisi

400 ml Krema

2 adet Limon

2 adet Yumurta

1 su bardağı Toz Şeker

Tuz

Adımlar

1 Yumurta beyazını kar gibi olana kadar çırpın.

2 Şekeri de ekleyip, iyice karışıncaya kadar çırpın.

3 Yumurta sarısını iyice karışıncaya kadar çırpın.

4 Yumurta sarısı, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve kremayı yumurta beyazına ekleyin.

5 Bebe bisküvisini rondodan geçirin.

6 Servis tabağına bisküvilerin yarısını alın. Üzerine hazırladığınız kremayı alın. Tekrar bisküvi ile kapatın.

7 Buzlukta donduktan sonra servise hazır. Afiyet olsun!

Limonlu Tiramisu

Malzemeler:

1/2 bardak Şeker

1/2 bardak Su

1 yemek kaşığı Limon Kabuğu

1,5 yemek kaşığı Pudra Şekeri

1 yemek kaşığı Limon suyu

1 paket Labne

1/2 bardak Krema

1 çay kaşığı vanilya

8 adet Kedidili

Ahududu / Elma

Adımlar:

1 Şeker, su, limon suyu ve limon kabuğunu tavada kaynatın ve ılınması için bekletin.

2 Labne, krema, pudra şekeri ve vanilyayı çırparak kremanızı hazırlayın.

3 Kedi dillerini limonlu şerbette ıslatın.

4 Servis tabağına, bir kat kedi dili, bir kat krema, bir kat meyve ve tekrar, bir kat kedi dili, bir kat krema, bir kat meyve olacak şekilde dizin.

5 Kalan şerbeti üzerinden geçirip, servis etmeden önce buzdolabında 1 saat bekletin. Afiyet olsun!

Limonlu Pankek

Malzemeler:

100 gram Lor Peyniri

1 adet Limon

1 adet Yumurta

1 bardak Süt

1 bardaktan bir parmak az Un

1 çay kaşığı bal

Tuz

Zencefil

1 çay kaşığı Hamur Kabartma Tozu

Adımlar

1 Lor peyniri ve limon suyunu karıştırın, süt ve yumurtayı ekleyip çırpın.

2 Kalan malzemeleri de ilave edin, karışana kadar çırpın.

3 Pankeklerinizi tavada arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun!