Kalbe giden yol mideden geçer

Sevgililer gününü severim ben. Sevginin kutlandığı her günün kutsal olduğuna inandığım için… Çiçekler, böcekler, kalpli kalpli türlü hediyelikler kimisine fazla gelirken benim içimi ısıtır.

Kalbe giden yolun mideden geçtiğine de inanırım. Özenle hazırlanmış lezzetli bir yemek, karnınızda kelebeklerin uçuşmasına neden olur, hislerinizi harekete geçirir. Hele bir de yemeğe güzel bir sohbet eşlik ederse, unutulmuş duygular yeniden canlanır, aşkınız kabarır.

Gündelik telaşlar devreye girdiği vakit, sevgimizi göstermeyi unutabiliyoruz. Annemizi, babamızı yeterince aramıyoruz, okula geç kaldı diye kızdığımız çocuğumuzu evden uğurlarken öpmeyi atlıyoruz, en sevdiğimiz arkadaşımızın telefonuna geri dönmeyi unutuyoruz... Aynı evi paylaştığımız eşimizle bile adam akıllı sohbet edemeden haftaları geçirebiliyoruz.

Bazen de bilerek tutuyoruz sevgiyi. İçimizden “ne kadar çok seviyorum!” diye düşünüyoruz ama kendimizi tutup söylemiyoruz.

Eski bir atasözü vardır; dut kurusu ile yâr sevilmez. Yani öyle sevgiyi paylaşmadan olmaz! “Yoğunum”, “dertliyim”, “hastayım” gibi bahanelerle sevgi ertelenmez. Sevgi, emek ister, paylaşılmak ister, kutlanmak ister.

Gelin bu sene, sevgililer gününde kendimizi tutmayalım! Çocuğumuza, eşimize, kedimize, köpeğimize, artık kimi seviyorsak ona kalbimizi açalım. Kalpli bir ayıcık alalım, güzel bir sofra hazırlayalım.

Bakarsınız çok hoşumuza gider, sevgiyi her gün kutlamaya başlarız. Ne dersiniz?

Yazıyı sevgililer gününde yapabileceğiniz pratik ve lezzetli bir menü ile noktalayalım. Denerseniz yorumlarınızı beklerim!

BAŞLANGIÇ: SPAGETTİ KARBONARA





Malzemeler

250 gram Spagetti (yarım paket)

2 adet Yumurta

1 adet Yumurta Sarısı

1 yemek kaşığı Toz Parmesan

3 dilim Dana Jambon

Sızma Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Parmesan Peyniri

Adımlar

1- Makarnayı al-dente kıvamında haşlayın.

2- Dana Jambonu ince dilimleyin ve 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağında soteleyin.

3- Makarnayı süzün, jambonların üzerine ekleyin.

4- 2 yumurta ve bir yumurta sarısını çırpın. Toz parmesanı da ekleyip çırpın ve karıştırarak makarnaya ekleyin.

5- En son üzerine biraz daha parmesan rendeleyin. Afiyet olsun!

YARDIMCI YEMEK: FIRINDA KUŞKONMAZ





Malzemeler

15 adet Kuşkonmaz

1/2 Limon Suyu

2 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar

1- Kuşkonmazı 210 derece fırında 10 dakika pişirin.

2- Fırından çıkınca üzerine parmesan rendeleyip, 2 dakika daha fırına atın.

3- Üzerlerine yarım limonun suyunu sıkın. Afiyet olsun!

ANA YEMEK:





FIRINDA BONFİLE

2 adet Bonfile (150 gram ‘lık)

Tuz, Karabiber

2 yemek kaşığı Hollandez Sos

Sıvıyağ

Adımlar

1- Etleri Izgara’da pişirin, Hollandez Sos ile servis edin. Afiyet olsun!

HOLLANDEZ SOS

Malzemeler

1 adet Arpacık Soğan

1 dal Biberiye

1/4 Limon Suyu

1/2 çay bardağı Beyaz Şarap Sirkesi

2 adet Yumurta Sarısı

9 yemek kaşığı Tereyağı

Adımlar

1- Arpacık Soğan, biberiye ve beyaz şarap sirkesini bir tatlı kaşığı kalana kadar çektirin, süzün.

2- Limon suyunu ve yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Tereyağı ekleyerek benmari usulü pişirin. Afiyet olsun !

TATLI: ÇİKOLATALI ÇİLEK





Malzemeler

15 adet Çilek

150 gram Çikolata

2 yemek kaşığı Sıvıyağ

Adımlar

1- Çikolataya sıvıyağ ekleyin, benmari usulü eritin.

2- Yıkayıp kuruladığınız çilekleri çikolataya batırın, yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye serin.

3- 5 dakika oda sıcaklığında, 15 -20 dakika buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!