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İdil Yazar

İdil Yazar

Kahvaltı severlere nefis tarifler

5 Mart 2017

“Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı”  demiş Cemal Süreya. Mutlaka duymuşsunuzdur ya da en azından instagram’da paylaşılan kahvaltı fotoğraflarının altında okumuşsunuzdur. Kahvaltı ruhunu ne güzel yansıtmış değil mi ünlü şair?

Benim için kahvaltı: 

Güne neşeli başlamaktır.

Bir araya gelmektir. 

Paylaşmaktır.

Reçelden yapış yapış olan parmaklara aldırmadan, keyifle çay içmektir.

Sokak simididir, beyaz peynirdir.

Sıcacık ekmektir.

Küçük şeylerden mutlu olmaktır.

 

Nefis bir histir yani, geçmiş ile geleceğin arasında, anın tadını çıkartabildiğimiz ender zamandır.

 

Ben kahvaltıyı en çok evde yapmayı severim. Sabah sabah sokaklara dökülmeden, tıklım tıkış kafelerde 2 göz yumurta için yarım saat sıra beklemeden… 

 

Rahat rahat, tadını çıkartarak, keyfime göre…

 

Bugün de benim gibi kahvaltı severler ile en sevdiğim kahvaltı tariflerimi paylaşacağım.Siz kahvaltınızı nasıl alırsınız?

 

Yumurtalı Ekmek

 Kahvaltı severlere nefis tarifler

Malzemeler:

  • 3 adet Yumurta
  • 3 adet Ekmek
  • 2 dal Taze Kekik
  • Tuz, Karabiber
  • Sıvıyağ

Adımlar:

1 Yumurtaları bir kaseye alın, tuz, karabiber ve kekik yapraklarını ekleyip çırpın.

2 Ekmekleri önlü arkalı, yumurtalı karışıma bulayın, kızgın yağda kızartın.

3 Yağını çekmesi için 5 dakika kağıt havluda dinlendirin. Afiyet olsun!

 

Simit Pizza

Kahvaltı severlere nefis tarifler

Malzemeler:

  • 1 Simit
  • 1 yemek kaşığı Kaşar Peyniri
  • 2 yemek kaşığı Eski Kaşar 
  • 1 adet Yumurta
  • Cherry Domates
  • Fesleğen
  • Zeytinyağı

Adımlar:

1 Simiti ortadan ikiye bölün ve üzerine zeytinyağı sürün.

2 Peynirler ve yumurtayı karıştırın. Tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyin.

3 Peynirli karışımı, simitlerin üzerine alın. Üzerine domatesleri koyun ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!

 

 

Evde Pratik Gözleme

 Kahvaltı severlere nefis tarifler

Malzemeler:

  • 1 adet Yufka
  • 100 gram Füme Dil
  • 100 gram Kaşar Peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

Adımlar:

1 Yufkayı açın, kenarlarını keserek kare haline getirin.

2 Kare yufkayı dörde bölün.

3 Bir parçayı önünüze alın, kestiğiniz kenarları tabanına koyun. Böylece gözlemenizin tabanı sağlam olacak.

4 İçini kaşar peyniri ve dil ile doldurun. Tuz ve karabiber ekleyin. Katlayarak zarf halinde kapatın.

5 Tavanızı iyice kızdırın, zeytinyağı ekleyin. Gözlemelerin iki tarafını güzelce kızartın. Afiyet olsun!

 

Kahvaltı severlere nefis tarifler
 

Bazlama

Malzemeler:

  • 500 gram Un
  • 300 ml Ilık Su
  • 1 tatlı kaşığı Maya
  • 1 çay kaşığı Tuz
  • 1 çay kaşığı Şeker

Adımlar:

1 Mayayı, 300 ml ılık suda 15 dakika bekleterek aktive edin.

2 Un, tuz ve şekeri güzelce karıştırın. Mayalı suyu da ekleyerek yoğurun ve yumuşak, hafif cıvık bir hamur elde edin.

3 Hamuru 1-2 saat mayalanması için ılık bir yerde dinlendirin.

4 Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar kopartın. El ya da merdane ile çok inceltmeden daireler halinde açın.

5 Kızgın tavada her iki tarafını da pişirin. Afiyet olsun !

 

Kahvaltı severlere nefis tarifler

Pratik Börek

Malzemeler

  • 1 su bardağı Süt
  • 2 su bardağı Lor Peyniri
  • 2 adet Yumurta Sarısı
  • 4 yemek kaşığı Tereyağı
  • 2 adet Yufka
  • Tuz, Karabiber

Adımlar:

1 Yufkaları şeritler halinde dilimleyin.

2 Yumurtaları süt ile çırpın. Daha sonra eritilmiş tereyağını ve peyniri de ekleyip çırpın.

3 Harcı yufkaların üzerine dökün, 170 derece fırında üzerine kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

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