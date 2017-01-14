İşte yeni yıl trendleri!

Yeni yıl trendleri deyince modadan, seyahatten, popüler mekanlardan bahsedeceğim zannettiyseniz yanıldınız, zira 2017 trendleri biraz daha kişisel, biraz daha derin mevzular.

Artık biraz sıkıldık değil mi? Kendimizi olduğumuzdan daha güzel, daha üstün göstermeye çalışmaktan, aynı tip kadın ve erkeklerden, kalıplaşmış güzellik anlayışlarını kovalamaktan, ihtiyacımız olmayan eşyalarla evlerimizi doldurmaktan…

Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız, 2017 size çok iyi gelecek!

Yeni trend sadeleşmek

Yeni trend filtreleri kaldırmak, özümüze dönmek! Makyaj, giyim, aksesuar, diksiyon bunların hepsi aslında aynı instagram’daki gibi birer filtre. Herhangi birini uyguladığımızda, kendimizin daha özel, daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle biz şehirde yaşayanlar, doğduğumuz günden itibaren bu filtreleri uyguluyor, hayatı başka türlü yaşamayı bilmiyoruz.

Yeni yıl trendleri arasında bir terimin adı çok geçiyor; “Raw Humanity”. Türkçeye “ham insanlık” olarak çevirebiliriz.

“Nedir bu ham insanlık?”, “filtresiz nasıl yaşanır?” diye düşünürken aradığım cevabı Cumalıkızık Köyü’nde buldum.

Filtresiz bir dünya

Cumalıkızık, dünya mirası olarak tescilli, Uludağ eteklerinde rengarenk bir köy. Doğası, şeftali bahçeleri, tarihi dokusu, yemekleri, hepsi çok güzel ama en güzeli insanları…

Sobanın önünde oturup sohbet ederek mantı açan teyzeler, bizi en iyi şekilde misafir etmeye çalışan köy muhtarı, dakika başı çay ve kahve ikram eden gencecik kız…

Rol yok, oyun yok, kendini kanıtlama ve başkalarını etkileme çabası yok. Üretkenlik var, kibarlık var, doğallık var...

İşte bahsedilen “ham insanlık” bu. 2017’de sade ve doğal yaşayan insanlardan daha çok ilham alacağımız öngörülüyor. Bence nefis olur, siz ne dersiniz?

Doğaya dönüş

“Ham insanlık” ile birlikte, yeni yıl trendleri arasında doğaya dönüş te var.

Her sene “yılın rengini” seçen Pantone Renk Enstitüsü, 2017 için, yeşil rengini seçti mesela.

Yeşil; canlanmak, onarmak ve yenilenmeyi sembolize ediyor. Aynı doğada derin bir nefes almak gibi.

Plazalardan ve gri binalardan sıkılan bizlerin, bu sene doğada daha çok vakit geçirmesi, doğa ile haşır neşir olması bekleniyor.

Ne güzel değil mi? Doğa ile tekrar iletişime geçmek için ilk adım, evinizde maydanoz veya nane yetiştirmek, sofralarınızda büyük salatalara yer vermek olabilir.

Bence biraz yeşillik hepimize çok iyi gelecek!

Ne giydiğiniz değil, ne yaptığınız önemli

2017 trendlerinin arasında bir de “deneyimlemek” var.

Geçen senelerde hep “Ne giydiğiniz değil, nasıl giydiğiniz önemli” denirdi, 2017 ise bu söylem; “Ne giydiğiniz değil, ne yaptığınız önemli” olarak değişiyor. Ben çok sevdim!

Aktif olun, üretken olur, hobilerinizi zenginleştirin, seyahat edin! Gardırobunuza değil, kendinize yatırım yapın. Kısacası yeni yıl trendlerini yakalamak için kendinizi sokağa atın!

Ben bu senenin trendlerini çok sevdim, umarım hayatlarımızda kalıcı olur. Malum ülkemizde dert çok, belki biraz sadeleşmek, doğa ile vakit geçirmek bir nebze rahatlamamıza yardımcı olur.

Tabule Salatası Tarifi





Yeşillik dedik, doğa dedik, o zaman yazıyı Lübnan mutfağından nefis bir salata tarifi ile sonlandıralım. Bol yeşillikli Tabule Salatası hem çok lezzetli, hem de çok doyurucu. Denerseniz yorumlarınızı beklerim.

Malzemeler:

- 400 gram köftelik bulgur

- 100 gram Urfa fıstığı

- 1 demet nane

- 1 demet maydanoz

- 6 adet turp

- 10 dal taze soğan

- 2 bardak çeri domates

- 3 adetlimonun suyu

- 1 adet nar

- 1 çay kaşığı sumak

- Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

Yapılışı

1. Bulguru ıslatın, şişmesi için 15 dakika bekleyin.

2. Fıstık, nane, maydanoz, domates ve take soğanı doğrayın, büyük bir kasede birleştirin.

3. Salataya bulgur ve narı da ekleyin. Sumak, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı ile hazırladığınız sosla harmanlayarak servis edin. Afiyet olsun!