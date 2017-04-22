Influencer’lar İstanbul’da!

Kusura bakmayın influencer diyorum; zira bizim mesleğin daha Türkçesi yok! Fenomen diyenler oluyor ama çoğu meslektaşım gibi ben de “fenomen” kelimesini pek sevmiyorum; en azından bize uygun olduğunu düşünmüyorum.

Influencer; sosyal medyada paylaştığı içerikler sayesinde büyük kitleler tarafından takip edilen insanlara deniyor. Tek unsur takipçi sayısı değil tabi. İyi bir influencer’ın, etkileşim yaratan, ilham veren, özgün içerik üreten, samimi ve güvenilir biri olması gerekiyor. Teknolojiyi, trendleri sıkı sıkı takip etmesi ve kaliteli içerik üretmesi işin kilit noktası. Bir nevi dijital öncü diyebiliriz.

İşte bu hafta dünyanın dört bir yanından iyi influencer’lar, Inflow Travel Summit etkinliğine katılmak için Türkiye'ye geldi. Fotoğrafçı ve gezginlerin ağırlıklı olduğu etkinliğe, 150’den fazla influencer katıldı. Katılan influencer’ların arasında toplamda 6 milyona yakın takipçisi olan ünlü Rus çift Nataly ve Murad Osmann da vardı.

Swissotel’de, paneller, konuşmalar, toplantılar, yemekler derken; oldukça yoğun ve verimli iki gün yaşandı. Influencer’lar fikir alışverişinde bulundu; dijitale meraklı markalar ile olası iş birlikleri konuşuldu.

Katılım yapan herkesin yüz binler, hatta bir kısmının milyonlarca takipçisi olmasına rağmen, herkes çok samimi, çok sıcakkanlı ve her şeyden önemlisi öğrenmeye çok açıktı. Hal böyle olunca, panellere ilgi çoktu. Böyle güçlü isimlerin bir araya geldiği bir etkinlikte sahneye çıkmak, benim için gurur vericiydi.

O kadar influencer’ı bir arada bulmuşken tabi sadece konuşmak ile kalmadım, sorumlarım da oldu.

Bana takipçilerimden en çok gelen sorulardan biri “Nasıl influencer olunur?” Ben de aynı soruyu yabancı meslektaşlarıma ilettim ve cevaplarını sizin için toparladım.

Buyrun size dijital öncülerden, başarılı bir influencer olmanın altın kuralları!

*Hayallerinin peşinden git.

*Özgün içerik üret.

*Hedefin sadece ünlü olmak ise bu işe girme.

*Sevdiğin işi yap.

*Mütevazi olmaktan vazgeçme.

*Sana uyan markalarla çalış.

*Takipçilerine değer veR.

*Öğrenmeye açık ol.

*Mümkün olduğu kadar fazla insanla tanış, sosyalleş, kendini anlat.

*Sosyal medyayı amaç değil, araç olarak kullan.

*Kendine inan.

Bu arada konuştuğum influencer’ların hepsi; sosyal medya sayesinde hayallerinin gerçek olduğunu söyledi! Herkese hayallerini gerçekleştirmesine vesile olacak bir kariyer diler, yarın yine beklerim!