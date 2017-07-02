Her Yazlıkçının Mutlaka Bilmesi Gereken 5 Tarif!

Akşam oldu mu mangalı yakanlar, yoldan geçen konu komşuya seslenip sofraya oturtanlar, saatler süren yemek faslının ardından sessiz sessiz şarkı mırıldananlar… Kısacası yazın ve yazlığın keyfini hakkıyla çıkartanlar için nefis tariflerim var bugün!

Sofralarınız renkli, yaz keyfiniz bol olsun!

HERSE (PATLICAN SALATASI)

Malzemeler:

6 adet Közlenmiş Patlıcan

1 adet Kırmızı Soğan

2 adet Domates

5 adet Köy Biber

Zeytinyağı

Limon Suyu

Balzamik Sirke

Adımlar:

1- Közlenmiş patlıcanı ufak ufak doğrayın.

2- İnce doğradığınız kırmızı soğanı tuzla ovarak öldürün.

4- Bütün malzemeyi karıştırın. Zeytinyağı limon suyu ve balzamik sirke ile soslayarak servis edin. Afiyet olsun!

SARIMSAKLI TAZE FASULYE

Malzemeler:

500 gram Çalı Fasulye

7 arpacık Soğan

1/2 çay bardak Zeytinyağı

10 diş Sarımsak

1 tatlı kaşığı Şeker

1 tatlı kaşığı Tuz

1/4 bardak Su

Adımlar:

1- Soğanı soteleyin.

2- Sarımsakları bütün olarak atın ve kavurun.

3- Taze fasulyeyi ekleyin ve kendini bırakan kadar kavurun.

4- Şeker, tuz, su ve zeytinyağını ekleyip, kısık ateşte pişirin.

5- Ilık servis edin. Afiyet olsun!

MÜCVER

Malzemeler:

2 orta boy rendelenmiş fazla suyu alınmış Kabak

1/2 bağ Taze Soğan

1/4 bağ Dereotu / Maydanoz

75 gram Beyaz Peynir

2 Yumurta

65 gram Un

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

Adımlar:

1- Bütün malzemeleri birleştirin ve buzdolabında yarım saat bekletin.

2- 1 parmak yüksekliğinde kızgın sıvıyağda arkalı önlü kızartın. Servis etmeden önce kağıt havlu üzerinde bir kaç dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

DOMATESLİ PİLAV





Malzemeler:

1 su bardağı Pirinç

2 adet Domates

2 yemek kaşığı Tereyağı

1 bardaktan 1 parmak az sıcak su

Tuz, Karabiber, Şeker

Adımlar:

1- Tereyağını eritin, kabuklarını soyup, rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber ve bir çay kaşığı şeker ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika pişirin.

2- Önceden sıcak suda beklettiğiniz pirinci süzün, soğuk suyla iyice nişastası akıncaya kadar bol bol yıkayın ve süzün.

3- Pişen domateslere süzdüğünüz pirinci ekleyin, pirinçler saydamlaşıp, parlayıncaya kadar kavurun.

4- Pirinçlere sıcak suyu ekleyin, tuzunu ekleyin karıştırın. Kapağını kapatıp, altını kısın ve yaklaşık 7-8 dakika suyunu çekene kadar pişirin.

5- Pişen pilavınızın üzerine bir mutfak bezi örtün ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Afiyet olsun!

HELLİMLİ KARPUZ SALATASI





Malzemeler:

250 gram Hellim Peyniri

5-6 ince dilim Karpuz

5 adet dalında Cherry Domates

1 diş Sarımsak

1/2 bardak Felseğen

1/2 bardaktan biraz az Nane

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar:

1- Fesleğen, nane, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi rondodan geçirin bir sos elde edin.

2- Elde ettiğiniz sosun birazını domateslerin üzerine yayın ve kızgın ızgara tavasında domateslerini 4-5 dakika pişirin. Kenara alın.

3- Aynı tavada üzerine yine sos sürdüğünüz dilimli hellimleri pişirin. Her bir yüzü için 45 saniye yeterli olacaktır.

4- Hellimleri dilimlediğiniz karpuzların üzerine koyun. Domatesleri de tabağa alın, kalan sostan üzerine geçirin. Afiyet olsun!