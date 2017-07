Bu yazıda bayram sevgisinden ya da çocukluğumuzun bayramlarından bahsetmeyeceğim. Annemin bizi bir örnek giydirdiği bayramları, topladığım harçlıkları özlüyorum doğrudur ama bana ‘Her gün Bayram Olsa!’ dedirten mevzu bambaşka!



Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde oturuyorum. Üzerine yüzyıllardır, şiirler, kitaplar, şarkılar, destanlar yazılan. Her semti birbirinden güzel olan. Her bir taşının altından asırlık hikaye çıkan. Her göreni kendine aşık eden, büyüleyen. Ancak biz İstanbullular şehrimizin keyfini çıkartamıyoruz. Trafiği, hava kirliliği, tehlikesi, kalabalığı derken istediğimiz gibi yaşayamıyoruz bu güzel şehirde.



İstanbul İstanbul Olalı Hiç Görmedi Böyle Rahat!



Ama gelin görün ki bayramda tüm bu dertler yok oluyor! İstanbul bayramda kendine geliyor. Bir dünya düşünün, karşıya geçmek 10 dakika olsun! Karaköy’de, Bebek’te park yeri bulun! Mısır Çarşısında elinizi kolunuzu sallayarak yürüyün! Trafikten su gibi akıp geçin! Hayal gibi değil mi? Oysa ki bayramda bütün hayaller gerçek oluyor!



Son 3 senedir tam da bu sebepten dolayı bayramları İstanbul’da geçiriyorum. Dertsiz, tasasız, rahat rahat geziyorum şehrimde. Sevdiğim semtlere, restoranlara kalabalık korkusu olmadan gidiyorum. Bu bayramda da İstanbul’da şöyle güzel bir keyif yapacağım! Benim gibi şehirde kalanlar; sizler de bayramın ilk günü el öpme faslınızı bitirin sonra atın kendinizi sokaklara!



Bayramda İstanbul’da Ne Yapmalı?



Müzede Changa:



Seneler önce Sıraselvilerdeki Changa’ya gidip, yemeklerine ve ambiyansına hayran kalmıştım. Sakıp Sabancı Müzesinin içine Müzede Changa açılınca, hem lezzetli menüsü hem de eşsiz boğaz manzarasıyla gitmeyi çok sevdiğim restoranlardan biri oldu. Changa’nın öğlen ve akşam yemekleri çok güzel ama bir de Cumartesi ve Pazar günleri servis edilen kahvaltısını denemenizi tavsiye ederim!



Emek:



Benim gibi Yeniköy’de oturan, menemen meraklılarının vazgeçilmezidir Emek. Denize nazır, salaş ambiyansıyla, her gittiğinizde uzun uzun oturur, güzel bir kahvaltı keyfi yaparsınız. Bayramda her gün açıklar, hazır İstanbul’ken boşken mutlaka uğrayın!



Molka:



Madem Yeniköy’e kadar geldiniz, Emek’ten kalkınca Molka’ya uğrayıp, güzel bir kahve keyfi yapın!



Jumbo Burger (J Burger):



Avrupa yakasında oturduğum için istediğim kadar gidemediğim mekanlardan biri Jumbo Burger. Kendi hazırladıkları ekmekleri ve sosları, hamburgerlerine müthiş bir lezzet katıyor. Bu bayramda da, 10 dakikada karşıya geçip Jumbo Burger’ın tadını çıkartmayı planlıyorum.



Burger Project:



Biz zaten Anadolu yakasındayız, Avrupa yakasında güzel bir hamburgerci söyle derseniz, Yağız İzgül’ün Armutlu’da ki Burger Project’ini öneririm. Perşembe gününden itibaren açık. Benim gidince kendimi kaybettiğim mekanlardan, pişman olmayacaksınız.



Biraz da dinlenmek lazım!



Madem İstanbul’da kalıyoruz, o zaman akşamları da evde oturup güzelce dinlenmek lazım!



Eğer benim gibi dizi meraklısıysanız mutlaka ‘“The Night Of”u listenize alın. Genç bir çocuk, kimin işlediği belli olmayan bir cinayet ve Al Pacino’yu andıran eksantrik bir avukat. Ben koca bir sezonu 2 günde bitirdim, oldukça sürükleyici!



Eğer çocuklarınızla birlikte izleyebileceği içerikler arıyorsanız, o zaman mutlaka Miyazaki filmlerini listenize alın. “Totoro” ve “Ponyo” ile başlayabilirsiniz, hem sizin hem de çocuğunuzun muhteşem vakit geçireceği garanti.

Madem konumuz Bayram, Elbasan Tava tarifim ile yazımı noktalıyorum. Eğer denerseniz yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın! Afiyet olsun!





Malzemeler:



1 kilo Kuzu Kol

10 adet Arpacık Soğan

1/4 bardak Sıvıyağ

3 yemek kaşığı Tereyağı

2 su bardağı Süzme Yoğurt

3 adet Yumurta Sarısı

1/4 su bardağı Un

2 bardak Su

Tuz

Karabiber





Adımlar:



1- Etleri, kızgın yağda mühürleyin. Soğanları ve suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp, kısık ateşte 1,5 saat pişirin.

2- Pişen etleri soğanlar ile birlikte bir fırın kabına alın.

3- Yoğurt, yumurtalar ve unu çırpın. Et suyundan 1,5 su bardağını yavaş yavaş ekleyerek, akışkan kıvamlı bir sos hazırlayın.

4- Hazırladığınız sosu etlerin üzerine alın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!