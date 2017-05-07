Hepimizin ortak noktada birleştiği bir konu var ise, o da şüphesiz yemek. Gittiğim restoranlarda, evime gelen arkadaşlarımda hep aynı anı yakalıyorum; o ilk lokmanın ardından gelen mutluluk ve rahatlamayı!

İnanın, tadan insanlar birbirlerinden ne kadar farklı olursa olsun, lezzetli bir lokmadan sonra yüzlerine yerleşen ifade aşağı yukarı aynı oluyor.

Güzel bir yemek, en gergin insanı bile anında yumuşatabiliyor.

Geçenlerde katıldığım bir panelde, Alman bir blogger arkadaşım “hayat kötü yemek yemek için çok kısa!” dedi.

Bu söz çok hoşuma gitti ve yemekle ilgili sevdiğim sözleri sizlerle paylaşmak istedim. Tabi onlara uyduğunu düşündüğüm yemek tariflerimle.

Siz ne dersiniz? İyi bir yemek bütün problemleri çözebilir mi?

NE YEDİĞİNİ SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

Ben pizza olmak isterim diyenler için; Ev Yapımı Pizza





Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı Un (300 gr)

170 ml Su

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı Toz Maya

Zeytinyağı

Tuz

Sos için:

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 çay kaşığı Sarımsak Tozu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kekik

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Üstü için:

300 gram Mozzarella Peyniri

2 dal Fesleğenin Yaprakları

Adımlar

Mayayı ılık suda 10 dakika bekletin.

Hamur için kuru malzemeleri karıştırın. Suyu da ekleyerek 10 dakika yoğurun.

1 saat mayalanmaya bırakın.

Sos için malzemeleri 2-3 yemek kaşığı su ile karıştırın.

Hamuru merdane ya da elinizle açın. Sosu üzerine yayın. Peynir ile pizzanızın üzerini kaplayın.

200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fesleğen ile süsleyerek servis edin.

AÇKEN SÖYLEDİKLERİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM!

Hızlıca doymak isteyenler için; Bol malzemeli Atom Tost

Malzemeler

2 dilim Tost Ekmeği

1 adet Yumurta

Kaşar Peyniri

Dil Peyniri

5 dilim Sucuk

50 gram Sosis

3 dilim Turşu

1 yemek kaşığı Ketçap

1 tatlı kaşığı Mayonez

1 tatlı kaşığı Worcester Sos

1 çay kaşığı Şeker

1 çay kaşığı Sirke

1 çay kaşığı Tereyağı

Adımlar

Ketçap, mayonez, worcester sos, şeker ve sirkeyi karıştırarak sos hazırlayın.

Sosisleri kızartın.

Sucukları ızgarada 1 dakika pişirin.

Üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin ve 1 dakika daha pişirin

Yumurtanın üzerine ekmeği koyun ve çevirin.

İçine peynir, turşu, sosis ve bol sos koyun ve pişirin.

Üzerine tereyağı sürerek servis edin. Afiyet olsun!

EN İYİ İNSANLAR, YEMEK YEMEYİ BİLEN İNSANLARDIR

Yemek keyfini paylaşmak isteyenler için: Vişneli Çikolatalı Pasta

Malzemeler

Kek için:

1 su bardağı Süt

1 yemek kaşığı Limon Suyu

400 gram Şeker

250 gram Un

160 ml Sıvıyağ

1 su bardağı Su

1 çay kaşığı Granül Kahve

100 gram Kakao

1 çay kaşığı Vanilya Özütü

1 çay kaşığı Karbonat

1/2 çay kaşığı Kabartma Tozu

2 Yumurta

Tuz

Krema için:

200 ml Krema

250 gram Bitter Çikolata

Arası için:

250 gram Vişne

1 su bardağı Damla Çikolata

Adımlar

1 bardak ılık sütün içine bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyin, 10 dakika bekleyin. Su ile kahveyi karıştırın.

Kremanızı ocakta kaynatın, kaynar kaynamaz ateşten alın bitter çikolatayı içine atın. Soğuması için kenara alın.

Şeker, sıvıyağ, kahve, vanilya özütü, süt, yumurtaları bir karıştırma kasesine alıp çırpın.

Un, Kakao, Tuz, Karbonat ve Kabartma Tozunu ekleyin karışana kadar çırpın. Fazla çırpmamaya gayret edin.

Kek kalıbını yağlayın ve yağlı kağıt koyun. Kek karışımını kalıba dökün. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Pastanızı enlemesine ikiye kesin. Alt tabanın üzerine kremalı sosun yarısını sürün. Üzerine vişne ve damla çikolata serpin. Üst tabanı koyun ve üzerine kalan sosu dökün.

Dilediğiniz gibi süsleyin! Afiyet olsun !

İYİ YEMEK MUTLU HİSSETTİRİR

Güzel bir burger bütün dertleri unuttur diyenler için; Ev Yapımı Hamburger

Malzemeler:

200 gram Kıyma

1 çay kaşığı Worcestershire Sos

Hardal

Ketçap

2 damla Acısso

1 çay kaşığı Kırmızı Şarap Sirkesi

2 adet Kornişon Turşu

Hamburger Ekmeği

1 dilim Cheddar Peyniri

Yeşillik

Sıvıyağ

Tuz Karabiber

Adımlar

Kıymaya worcestershire sos ekleyin ve yoğurun. Tuz, karabiber ekleyip, ızgarada pişirin.

Hardal, ketçap, acısso ve kırmızı şarap sirkesini karıştırarak sos elde edin.

Hamburger ekmeklerine sos sürün. Yeşillik, turşu, hamburger köftesi ve peyniri yerleştirin.

Peynir eriyene kadar fırına atın. Afiyet olsun!