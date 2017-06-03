Bugün sizlerle oldukça hafif ve lezzetli bir iftar menüsü paylaşacağım. Tariflerimi denerseniz, fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın!

Domates Çorbası

Hazır mevsimindeyken, domatesi bol bol tüketmek lazım. Ben çorbasını yaparken, domatesi önceden közlüyorum. Müthiş bir lezzet katıyor.

Malzemeler:

500 gram Domates

250 ml Sebze Suyu

2 dal Kekik

2 dilim Tost Ekmeği

1 dilim Eski Kaşar

Tuz, karabiber

Zeytinyağı

5-6 Arpacık Soğan

2 diş Sarımsak

Adımlar:

Domatesleri bir fırın tepsisine alın üzerine zeytinyağı gezdirin, kekiği ekleyin ve 180 derece fırında yarım saat közleğin.

Ekmeklerinizi küp küp doğrayın üzerine zeytinyağı, tuz karabiber ekleyip 10 dakika fırına verin.

Soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber ve sebze suyunu ekleyin. 10-15 dakika pişirin.

Çorbanızı blenderdan geçirin ve bir süzgeç yardımıyla süzün.

Eski kaşar ve krutonlarla servis edin. Afiyet olsun!

FIRINDA BÜTÜN TAVUK

İftar sofralarınızda kırmızı ete alternatif olarak, güzel bir tavuk yemeği de servis edebilirsiniz. Fırında tavuk pişirirken, tepsiye biraz tavuk suyu ilave ederseniz, tavuğunuzun içi yumuşacık olur.

1 adet Bütün Tavuk

2 yemek kaşığı Tereyağı

2 adet Soğan

1 Limon

4 dal Taze Kekik

4 diş Sarımsak

1 bardak Tavuk Suyu

Çatalla deldiğiniz limon, sarımsak ve kekiği tavuğun içine yerleştirin.

Tereyağını tavuğun üzerine ve içine güzelce sürün. Dışını tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Fırın tepsisinin altına dörde böldüğünüz soğanları alın. Üzerine tavuğu oturtun. Tepsiye tavuk suyu dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Afiyet olsun!

İÇ PİLAV

Fırında Tavuğun yanında servis edebileceğiniz nefis İç Pilav tarifim:

Malzemeler:

500 gram Pirinç (2 bardak)

750 ml Et Suyu (3 bardak)

100 gram Tereyağı (5 yemek kaşığı)

1 adet Soğan

2 yemek kaşığı Domates Salçası

100 gram Ciğer

1 tatlı kaşığı Toz Şeker

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 demet Dereotu

Tarçın

Yenibahar

Tuz, karabiber

Adımlar:

Pirinci yarım saat sıcak suda bekletin süzün ve soğuk suda güzelce yıkayın.

Zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağını kızdırın, tuz ve karabiberle tatlandırdığınız ciğerleri soteleyin, kenara alın.

Kalan tereyağını aynı tencereye ekleyin, soğan ve fıstıkları kavurun. Renk alınca, pirinci ekleyin ve 10 dakika kavurun.

Salçayı ekleyin kavurun, baharatları ve kuş üzümünü ekleyin tekrar kavurun ve sıcak et suyunu ekleyin. Kaynayınca altını kısın, suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken pirince dereotu ve ciğerleri ekleyin, karıştırın, 15-20 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

PİŞMANİYELİ CHEESECAKE

Pasta şefi Vanessa Menase Farhi’den öğrendiğim Pişmaniyeli Cheesecake bizim evin vazgeçilmezlerinden. İşin güzel tarafı önceden hazırlayıp buzlukta 3 aya yakın saklayabiliyorsunuz. Servis etmeden 10 dakika önce çıkartmanız yeterli.

120 gram Krema

150 gram Şeker

100 gram Tereyağı

1 paket Eti Burçak

1 paket Pınar Beyaz

2 adet Yumurta

Pişmaniye

Vanilya Özütü

Adımlar:

Biskuvileri rondodan geçirin. Tereyağını eritin, üzerine dökün ve karıştırarak cheesecake tabanınızı hazırlayın.

Hazırladığınız tabanı kelepçeli kek kalıbının altına elinizde bastırarak yerleştirin.

Peynir ve şekeri çırpın. Yumurta sarılarını ekleyin ve tekrar karıştırın.

Yumurta beyazlarını, iyice koyu bir kıvama gelene kadar çırpın.

Yumurta beyazlarını da cheesecake karışımına ekleyin ve spatula ile formunu bozmadan yedirin.

Kremaya vanilya özütü ekleyin, kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Karışıma ekleyin ve karıştırın.

Cheesecake’in kremasını hazırladığınız tabanın üzerine dökün. Buzlukta 24 saat bekletin.

Üzerini pişmaniye ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!