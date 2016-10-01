Gözlüğümü takar, snap'imi atarım!

Acaba daha neler çıkaracaklar demeye varmıyor ki, bizi şaşırtan başka bir icat daha hayatımıza girsin. Mesela, şu geçenlerde lansmanı yapılan "Snapchat gözlükleri".

Gördünüz mü bilmiyorum, artık snap atmak için telefona ihtiyacınız yok. Taktığınız gözlükte minik bir tuşa basıyorsunuz ve anında snap'iniz yükleniyor. Böylece takipçileriniz dünyayı gerçekten sizin gözünüzle görüyor. Ben gözlüklerin renklerini ve tasarımını çok sevdim. Çok eğlenceli buldum. Ne dersiniz, kullanılır mı?

Bir ressam yemek kitabı yazmaya kalkışırsa ne olur?



Size çok enteresan bir yemek kitabından bahsedeceğim; "The Starving Artist". Sara Zin, 30 yaşında Kore asıllı bir Amerikalı. Aslında bir ressam, hem de başarılı bir ressam. Her 30'una basan genç gibi, artık yemek yapmayı öğrenmesi gerektiğini farkediyor ve mutfağa girmeye başlıyor. Yemek pişirmek ona ilham veriyor ve yaptığı yemeklerin resimlerini de çizmeye başlıyor. "Biraz ev yemeği yesem fena olmaz" diye mutfağa giren Sara Zin, tarifleriyle çizimlerini birleştiriyor ve ortaya harika bir yemek kitabı çıkıyor. Kitabı amazon.com'da bulabilirsiniz. Böyle yaratıcı, ilham veren işler sizce de çok güzel değil mi?









Super Mario Cepte!





Nintendo, Wiii U ile başarısız iki sene geçirdikten sonra, çıkışı cep telefonu oyunlarında buldu. Pokemon çılgınlığının ardından, sırada Super Mario var. 80'li yıllarda doğan her yetişkin gibi, ben de çocukluğumun önemli bir kısmını Super Mario oynayarak geçirdim. Hal böyle olunca telefonumda oynamak için biraz sabırsızlanıyorum! Super Mario 2016 sonunda hazır olacak, bakalım aynı şevkle oynayacak mıyız?

Madem Super Mario dedik, Mantar Çorbası tarifim ile yazıyı noktalayalım. Hazır havalar soğurken, mutlaka elinizin altında olsun derim. Aromatik ve hafif bir çorba oluyor, eğer denersiniz, yorumlarınızı beklerim! Afiyet olsun.



Malzemeler:

500 gram Mantar

1 Kırmızı Soğan

1 yemek kaşığı Labne

2 yemek kaşığı Taze Kekik

3 diş Sarımsak

1 avuç Maydanoz

1 litre Et Suyu / Tavuk Suyu / Su

Tuz, karabiber

Sıvıyağ

Adımlar:

Mantarları kızgın yağda 5-6 dakika soteleyin. Sarımsakları, soğanı, kekiği ekleyin, mantarların bıraktığı suda 10 dakika pişirin. Et suyu, tuz ve karabiberi ekleyin, kaynadıktan sonra altını kısın, 25 dakika daha pişirin. Blender’dan taneli kalacak şekilde geçirin. Labneyi ekleyin, ocakta karıştırın. Maydanozla servis edin. Afiyet olsun!

Not: Farklı çeşit mantarları birlikte kullanırsanız, çorbanız daha aromatik olur!