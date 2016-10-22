Eyvah mesleği kaptırdık!

Peki, nasıl yemek yediklerini hatırlıyor musunuz? Genelde anne Jane Jetgil bir tuşa basardı ve bir anda bütün sofra yemeklerle donatılırdı. Çocukken bu sahne hepimize çok fantastik gelirdi. Ancak, 2018 yılında benzer bir teknoloji hayatımıza girebilir.

Moley's Robotics, yeni bir mutfak robotu üzerinde çalışıyor. Alışveriş mağazalarında satılan mutfak robotları gibi değil de, gerçekten eli kolu olan yemek yapan hakiki bir robot. Ocağın üzerine taktığınız iki kol düşünün, malzemeleri kesiyor, biçiyor, sonra da ocakta bir güzel pişiriyor. Servis tabağına da alıyor, hatta isterseniz üzerine süs maydanozunuzu bile serpiyor. Anlayacağınız instagram’da “sunumsuz yakalanmak” tarih oluyor!

Robotu çalıştırmadan önce elinize bir eldiven takıp, tarifi kendiniz yapıyorsunuz. Eldiven tarifi hafızaya alıyor ve robot el hareketlerinizi ve hızınızı birebir taklit ederek aynı yemeği yapıyor. Hal böyle olunca, tarifin yanı sıra, elinizin ayarı da robota geçiyor. Fotoğrafta, robot tarafından yapılan deniz mahsüllü çorba var. Tadanlar lezzetini çok beğenmiş.

Moley’s Robotic Kitchen’ın aşçılık mesleğini bitireceğini söyleyenler olmuş, ancak bana çok inandırıcı gelmedi. Çorba yapan robotla, bizim meslek bitmez. Ama o metal ellerle incecik yufka açtığını, tek tek haşlayıp bol malzemeli bir su böreği yaptığını görürsem, işte o zaman yerimi bırakabilirim!



TEKNOLOJİ Mİ/ DOĞA MI?

Yazılarımdan anlıyorsunuzdur, teknolojiye çok meraklıyım. Kim ne çıkarmış, ne gibi yenilikler bizi bekliyor, araştırmayı, okumayı çok severim. İşim de sosyal medya üzerine. Hal böyle olunca vaktimin çoğunu bilgisayarda ya da telefonda geçiriyorum.



Teknoloji hayatımı bu kadar kaplayınca, doğadan uzaklaşmaya başladım. İşten güçten yürüyüşü, parka, ormana gitmeyi aksatır oldum.

Çarşamba günü, Türkiye’nin en bilgili mikaloglarından Jilber Barutçiyan ve Hürriyet gazetesi editörlerinden Yücel Sönmez ile birlikte Belgrad ormanına mantar toplamaya gittik. Bir iş gününe ormanda başlamak ne kadar iyi geldi anlatamam. Doğayı ne kadar sevdiğimi ve hatta doğaya ne kadar ihtiyaç duyduğumu hatırladım.

Mantar toplama faslı çok eğlenceli geçti. Sonrasında Yücel’le birlikte mutfağa girip bol mantarlı yemekler yaptık. Bu eğlenceli günün detayları ve tarifler için Hürriyet gazetesinin Pazar ekini okumayı unutmayın!



Kendime söz verdim, teknolojiyle yakın arkadaşlığımı devam ettireceğim ama bundan böyle doğayı da ihmal etmeyeceğim. Ne de olsa, esas huzur doğada saklı!



Yazıda su böreğinden bahsedip, tarif paylaşmamak olmaz. Bugün sizlerle su böreği tadında, çok pratik bir börek tarifimi paylaşacağım. Çok zahmetliymiş gibi gözüküp, aslında 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, o sevdiğimiz tariflerden. Denerseniz yorumlarınızı beklerim! Şimdiden afiyet olsun!

PRATİK BÖREK

MALZEMELER

1 su bardağı Süt

2 su bardağı Lor Peyniri

2 adet Yumurta Sarısı

4 yemek kaşığı Tereyağı

2 adet Yufka

Tuz, Karabiber

ADIMLAR

1- Yufkaları şeritler halinde dilimleyin.

2- Yumurtaları süt ile çırpın. Daha sonra eritilmiş tereyağını ve peyniri de ilave edip çırpın.

3- Harcı yufkaların üzerine dökün, bir fırın tepsisine aktarın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.