Ev Mantısı Restoranda Yenir mi?

Mantının bizim ailede yeri büyüktür. Rahmetli anneannemin mantısı meşhurdu. Evde mantı yapıldığı vakit, hem fırında nohutlu mantı yapılırdı, hem de et suyunda haşlanmış kıymalı mantı. Konu komşu mutlaka evimize uğrar, büyük bir mantı şöleni yaşanırdı.



Anneannemi kaybettikten sonra, aynı lezzeti başka hiç bir yerde bulamadım. Aslında, artık evde mantı yapmak oldukça kolay. Ayaklı mikserde hamuru yoğurun, makarna makinesinde incecik açın, eskisi kadar zahmetli değil. İyi malzeme ve doğru oran kullanırsanız, lezzetli de olur. Ancak o hamura makine değince, elde açılmayınca, büyüsünü kaybeder. Bir de ev biraz kalabalıksa, istediğiniz mikseri kullanın, mantı yapmak oldukça zaman alır.



İstanbul’da neredeyse her köşe başında bir mantıcı var, ama ev yapımı mantı lezzetini yakalamak çok zor! Hal böyle olunca ben de senelerdir, şöyle güzel bir mantıcı arıyorum!



Has Mantı



Geçen hafta Acıbadem’de, arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine minnacık bir mantıcıya gittim ve en sonunda aradığım lezzeti buldum!



Has Mantı, ufacık bir aile işletmesi. Sahipleri aslen Erzurum'lu. Hamur elde açılıyor, kıyması özel seçiliyor. Bana göre pişme süresi tam yerinde. Tecrübeyle sabit; 2 porsiyon bile yeseniz, kesinlikle şişkinlik yapmıyor. Bir de, lezzetli bir yoğurt ve klarifiye tereyağı ile buluşunca tadına doyum olmuyor! "Anneannenin mantısı gibi mi?" derseniz, değil. Ama dışarıda yiyebileceğiniz en lezzetli mantılardan biri olduğunun garantisini verebilirim.









Sahibi, un helvası ve yaprak sarması konusunda da iddialı olduklarını söyledi ama ben denemedim. Sizin severek gittiğiniz mantıcılar var mı? Yorumlarınızı beklerim.



Hepimiz Bridget'iz!



30’lu yaşlardaki genç kadınların beklediği an, sonunda geldi! Bridget Jones serisinin üçüncü filmi, geçtiğimiz hafta vizyona girdi.



Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, tam bir seri hastasıyım. Herşeyin sonunu öğrenmek istediğim için her filmin de serisini isterim. O büyük aşklara ne oldu mesela? Çocuk yaptılar mı? Ev aldılar mı? Peki ya yazlık? İşler güçler iyi gitti mi? Anlayacağınız, senaristler yazsın ben izleyeyim, karakteri sevdiğim müddetçe sonuna kadar takip ederim.



Bridget’in Yeri Ayrı



Bridget Jones da en sevdiğim karakterlerden biri. Kimse ikinci filmi beğenmemişti mesela, ben bayılmıştım. Renee Zellweger, o kadar güzel oynuyor ki, senaryo ne kadar kötü olursa olsun, karakterler ve oyuncular değişmediği sürece beğenerek izlemeye devam ederim diye düşünüyorum. Hal böyle olunca, vizyona girdiği gün soluğu sinemada aldım.



Bu sefer karşımıza daha derli toplu bir Bridget çıkıyor. 43 yaşında, kariyerinde ilerlemiş, ideal kilosuna inmiş, olgun ve mantıklı. Ve yine, tüm sıkıcılığına rağmen sempatik bulduğumuz Mark Darcy’e aşık! Bu sefer denklemde Hugh Grant yok ama Patrick Dempsey yepyeni bir karakterle Daniel Cleaver’ı aratmıyor. Ben izlerken çok güzel zaman geçirdim, bol bol da kahkaha attım. Deşarj olmak ve kendinizi mutlu hissetmek isterseniz, mutlaka gidin.











İzleyenler bilir, Bridget dondurmayı çok sever. Havalar soğumadan mutlaka denemeniz gereken Karamelli Dondurma Pastası tarifimle yazıyı noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere!



Karamelli Dondurma Pastası



Malzemeler:



1 kg Vanilyalı dondurma

100 gram ceviz

1 paket Bisküvi

200 ml Krema

5 yemek kaşığı Şeker

3 yemek kaşığı Tereyağı



Adımlar:





1- Şekeri tavada dikkatlice eritin. Eriyince 1 yemek kaşığı tereyağı ve kremayı karıştırarak ekleyin ve yaklaşık 5 dakika, kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.



2- Cevizleri, önceden ısıttığınız 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Renk alınca çıkartın ve rondodan geçirin.



3- Kalan tereyağı, bisküvi ve hazırladığınız karamelden 2 yemek kaşığını, birlikte rondodan geçirin. Kelepçeli bir kek kalıbının tabanına bastırarak yerleştirin.



4- Pasta tabanınızın üzerine sırasıyla ceviz, dondurma, ceviz, kalan karamel ve tekrar ceviz olarak pasta katlarınızı hazırlayın.

5- Buzlukta 3-4 saat dondurun. Afiyet olsun!