Esas Güç Farklı Olmakta!



Aslında Khoudia, güzelliği konuşulan bir kız değilmiş. Hatta, neredeyse simsiyah olan ten renginden dolayı, küçüklüğünden beri alay ve aşağılanmaya maruz kalmış.

Küçük yaşta, dış görünüşten ötürü alay konusu olmak, insanda kendine güven problemleri yaratabilir. Çağımızda çoğu kadının yaptığı gibi, fazla makyaj ve hatta estetiğe itebilir. Khodia’nın bana ilham verme sebebi, daha yaşının çok küçük olmasına rağmen, kendine olan özgüveni oldu. "Daha küçük yaşta kendimi sevmeyi ve negatif insanlardan uzak durmayı öğrendim" diyor güzel manken.





En çarpıcı cümlesi ise; ”Eğer farklı olacak kadar şanslıysan, sakın değişmeye çalışma!” Çok doğru değil mi? Hepimiz birbirimizden farklıyız ve esas gücümüz de bu değil mi?





Maalesef günümüzde, güzellik neredeyse reçete ile satılıyor. Standartlaşmış sıkıcı güzellik kalıplarının peşinde koşuyor, hepimiz gitgide birbirimize benziyoruz. Halbuki esas güzellik kendin olmakta!

Gözlerinin içi gülen, insanların negatif yorumlarına rağmen farklılığın güç olduğunu bilen bu tatlı kıza bayıldım! Kendine güvenli ve iyi kalpli insanların her zaman başaracağına inandığım için, adını daha çok duyacağımızı düşünüyorum!





Sosyal Medyanın deyip geçme!





Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletlerinde oldukça enteresan bir uçak yolculuğu yaşandı. Ariana Lenarsky adlı bir kadın, uçakta hiç tanımadığı bir adam tarafından tacize uğradı. Adam, koltuğunu bulmaya çalışan kadının baldırını okşadı ve Ariana bu durumu twitter’dan takipçileriyle paylaştı.

Gerisi film gibi…

Takipçilerinden gelen tavsiyeler üzerine Ariana adamı hosteslere şikayet ediyor. Hostesler ise adam hakkında başka bir kadından daha şikayet aldıklarını söylüyor. Ariana bu arada adamın fotoğrafını çekiyor ve takipçilerine yine ne yapması gerektiğini soruyor. Hosteslere konu ile ilgili ne yapacaklarını sorması gerektiğine, hep birlikte karar veriyorlar.

Hostesler, havaalanı yetkililerine haber verdiklerini ve uçak inince polislerin geleceğini söylüyor. Ariana ve takipçileri beklemeye geçiyor.



Uçak inince polis, adamı alıyor. Ariana ve diğer kadının da ifadelerini istiyor. Ariana'ya yapılan taciz daha uçak kalkmadan, Austin’de gerçekleştiği için, konuya Austin polisinin bakması gerektiğine karar veriliyor. Tekrar bilet alıp Austine dönmek istemeyen Ariana sinirleniyor. Diğer kadının durumu daha da ilginç. Taciz, uçak havada gerçekleştiği için bu sefer konunun FBI’ın sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. FBI’ı duyan zavallı kadının, haklı olarak gözü korkuyor, şikayetini geri çekiyor.

Ariana duruma söylenirken, polis ortada "çok ta büyük bir suçun" olmadığını söyleyerek tacizi normalleştirmeye çalışıyor. İyice sinirlenen Ariana, tacizci adamın fotoğrafını twitter’a koyuyor, ve bende çok ta iyi yapıyor.



İşte böyle rezil olursun!



Kadınlara böyle davranmaktan zevk alan bütün hasta ruhlulara kapak olması dileğiyle, polisin bıraktığı ancak sosyal medyanın yakasını bırakmadığı tacizcinin fotoğrafını ben de paylaşıyorum. Ariana gibi haksızlığa uğradığında susmayan kadınları da alkışlıyorum!

Pratik Kabak Tatlısı

Malzemeler:

1 kilo Balkabağı

1,5 su bardağı Şeker

1/2 su bardağı Pekmez

50 gram Ceviz

4 adet Karanfil

Kaymak

Tahin

Adımlar:

Kabakları tencereye alın, üzerine şekeri koyun ve kısık ateşte, kabaklar yumuşayana dek 50 – 60 dakika pişirin.

Pişen kabakların üzerine pekmezi dökün, karanfil tanelerini koyun ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15 dakika daha pişirin.

Manda kaymağı, tahin ve cevizle servis edin. Afiyet olsun!