Erkekler ağlamaz!

Bu liste uzar gider değil mi?

Bu konuda en titiz davrananlar bile farkında olmadan ayrımcılık yapabiliyor. “Adam akıllı” diyoruz, “kız gibi” diyoruz, sözlerimizin ağırlığının farkına varmadan günlük hayatımızda ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz.

İsveçliler ne yapıyor?

1998 yılında, İsveç eğitim sisteminde yeni bir akım başladı. Cinsiyet ayrımcılığına son vermek için, okullarda bu konu üzerine ciddi çalışmalar yapılmasına karar verildi. Böylece şimdiki nesilde olmasa bile, gelecek nesillerde ayrımcılık yok olabilirdi.

Bunun üzerine 2011 yılında İsveç’te bir anaokulu şimdiye kadar görülmemiş bir eğitim şekli uygulamaya başladı.

Egalia isimli anaokulunda, kız ve erkek kelimeleri yasak. Çocuklar ve öğretmenler birbirlerine sadece “arkadaş” diye hitap edebiliyor. Bütün oyunlar birlikte oynanıyor, kızlar bebek, erkekler araba oynar gibi klişe düşüncelerden uzak duruluyor.

Diyelim erkek çocuklardan biri elbise giymek istedi, okul yönetimi bunu doğal karşılıyor ve izin veriyor. Çocukların seçimlerine saygı duyuluyor. Her anlamda eşit yetiştirilen bu çocuklar haliyle, birbirleriyle kaynaşıyor ve diğer okullardaki gibi kızlar ve erkekler arasında gruplaşma yaşanmıyor.

Bu konuyu bir arkadaşımla konuşurken; “cinsiyetleri yok saymak ne kadar sağlıklı?” diye sordu. Ancak ben Egelia’da cinsiyetlerin yok sayılmasından ziyade; sadece vurgulanmadığını düşünüyorum. Ve bu açıdan çok doğru buluyorum. Siz ne dersiniz?

Maalesef bizim kültürümüzde “kadının yeri mutfak” algısı çok yüksek. Erkekler aç kalma pahasına mutfağa girip yemek yapmaya çekiniyor. Mesleğim gereği hayatım mutfakta geçiyor, ancak kadın olduğum için değil, sevdiğim için yemek yapıyorum. Yazımı da erkeklere özel bir cupcake tarifi ile noktalıyorum. Mutfak, yaratıcılığın, üretmenin olduğu mutlu yerdir. Kendinizi bu duygulardan mahrum bırakmayın!

Haftaya görüşmek üzere!

Vanilyalı Cupcake Tarifi





Malzemeler

Kek için:

125 gram Tereyağı

80 gram Toz Şeker

80 gram Pudra Şekeri

2 yumurta

1 yemek kaşığı su

170 gram Un

1 paket Kabartma Tozu

125 gram Süt

1 çay kaşığı Tuz

2 yemek kaşığı Damla Çikolata

1 çay kaşığı Vanilya Özütü/ 1 çubuk Vanilya/ 1 paket Vanilin

110 gram Tereyağı

350 gram Pudra Şekeri

1 adet Yumurta Akı

1 çay kaşığı Vanilya Özütü/ 1 çubuk Vanilya/ 1 paket Vanilin

Gıda Boyası

Pasta Süsü

Çikolata

Krema için:

Süslemek için:

Adımlar

Kek için:

Tereyağı ile pudra şekerini çırpın. Yumurtaları su ile çırpın ve hamura ekleyip çırpın. Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu da ekleyin, herşey karışına kadar çırpın. Sütü ekleyin çırpın, en son damla çikolataları ekleyip spatula ile karıştırın ve cupcake kalıplarına üstünde 1 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. (Fırın alt-üst açık, fansız) Pudra şekerinin yarısını yağ ile çırpın. Kalan pudra şekerini, yumurta akını ve vanilya özütünü ekleyin ve koyu kıvamlı bir krema elde edene kadar en az 15 dakika çırpın. Hazırladığınız kremayı dilerseniz gıda boyası ile renklendirin, sıkma torbasına alın. Soğuyan cupcake’lerinizin üstüne gösterilen şekilde krema koyun. Dilerseniz, pasta süsü ya da çikolatayla süsyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Krema için:

Süslemek için: