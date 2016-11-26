En bÃ¼yÃ¼k aÅŸk yemek aÅŸkÄ±!

En sevdiÄŸiniz yemeÄŸi düÅŸününâ€¦ Åžöyle güzel bir tabakta önünüze geliyorâ€¦ Önce kokusunu hissediyorsunuz, daha sonra o ilk lokmayÄ± tadÄ±yorsunuzâ€¦ Ä°ÅŸte o anda hissettikleriniz, bence çok kÄ±ymetli. Zaten bu sebepten dolayÄ± yemek insanlarÄ± bir araya getiriyor, en keyifli zamanlarÄ±mÄ±zÄ± büyük sofralarda geçiriyoruz. Ä°tiraf edelim, çoÄŸumuz yemek için yaÅŸÄ±yoruz!

Bu aÅŸkÄ±n, bir de kara sevda hali var. Biraz daha tehlikeli olanÄ±â€¦Ä°ÅŸte o da Japonyaâ€™da yaÅŸanÄ±yor.

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BÄ°R YEMEÄžE BÄ°NLERCE BLOG

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Ramen, Japonyaâ€™nÄ±n en popÃ¼ler yemeklerinden biri. AslÄ±nda bir Ã§orba. Ã‡in eriÅŸtesi (noodle), et, yosun ve taze soÄŸan, uzun sÃ¼re piÅŸen et ya da tavuk suyunda servis ediliyor. Doyurucu, besleyici, ucuz ve Ã§ok lezzetli. TÃ¼rkiyeâ€™de kuru fasulye ne kadar yaygÄ±nsa, Japonyaâ€™da da ramen o kadar yaygÄ±n. Hatta belki daha da, Ã§Ã¼nkÃ¼ sadece Tokyoâ€™da bile 20,000â€™den fazla ramenci var.

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DÃœNYAYA RAMEN YEMEK Ä°Ã‡Ä°N GELDÄ°M!

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Hal bÃ¶yle olunca, Japonyaâ€™da sadece ramene adanmÄ±ÅŸ yÃ¼zlerce blog var. Bu genÃ§ler, bÄ±kmadan usanmadan ramencileri geziyor, fotoÄŸraf Ã§ekiyor ve yorumlarÄ±nÄ± internetten paylaÅŸÄ±yor. Mesela Toshiyuki Kamimura adÄ±nda bir blogger, senede 400 kase ramen yiyormuÅŸ. ArtÄ±k baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmuÅŸ, yemek saatlerinin gelmesini sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Neredeyse her Ã¶ÄŸÃ¼n aynÄ± yemeÄŸi yediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? Ä°ÅŸte yazÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sÃ¶ylediÄŸim kara sevda durumu tam da bu.

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Sizin bÃ¶yle tutkuyla baÄŸlÄ± olduÄŸunuz yemekler var mÄ±?

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Bir yemeÄŸin, bir kÃ¼ltÃ¼r Ã¼zerinde bu kadar derin bir etkisi olmasÄ± bana Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± geldi, sonra nefis bir film izledim ve ramenin Japonya Ã¼zerindeki etkisine bir kere daha ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m!

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TAMPOPO

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Tampopo bir Japon filmi, 1985 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. AslÄ±nda hikayesi Ã§ok basit. Tampopo isimli dul bir kadÄ±n, kocasÄ±ndan kalan ramen restoranÄ±nÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak mutfakta Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸil!Â

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Bir gÃ¼n restoranÄ±na gelen bir kamyon ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼ ona yardÄ±m etmeye karar veriyor ve birlikte restoranÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± kasabanÄ±n en iyi ramencisi haline getiriyorlar. Tabi Tampopo, mutfakta saatlerini harcÄ±yor, farklÄ± restoranlara gidiyor, yeri geliyor diÄŸer ÅŸeflerin tarifleri Ã§alÄ±yor. Bunca emeÄŸin sonunda da baÅŸarÄ±lÄ± oluyor!

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Hikaye Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼rken, birbirinden ilginÃ§ sahneler ve beklenmedik sÃ¼rprizler ile film, izleyiciye Ã§ok farklÄ± duygular hissettiriyor. YemeÄŸe duyulan aÅŸk, olabilecek en iÃ§gÃ¼dÃ¼sel hali ile seyirciye sunuluyor. Filmde yemek aÅŸkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, bildiÄŸimiz aÅŸk ta var. Ama onun da en saf halini gÃ¶zlemliyorsunuz.

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Benim gibi yemek meraklÄ±larÄ±nÄ±n mutlaka izlemesini tavsiye ederim.

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Ramen blogâ€™larÄ±nÄ±n Ã¼zerine bir de Tampopoâ€™yu izleyince soluÄŸu mutfakta aldÄ±m ve kendime gÃ¼zel bir ramen yaptÄ±m. Tarifini aÅŸaÄŸÄ±da paylaÅŸÄ±yorum, bakalÄ±m Japonyaâ€™yÄ± sallayan bu meÅŸhur yemek iÃ§in siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼neceksiniz?

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Ramen NasÄ±l YapÄ±lÄ±r ?

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Malzemeler:

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1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Susam YaÄŸÄ±

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5 diÅŸ SarÄ±msak

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1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± rendelenmiÅŸ Zencefil

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5 dal Taze SoÄŸan

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Tabasco

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3 bardak Tavuk Suyu

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2 bardak Et Suyu

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3-4 damla BalÄ±k Sos

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3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Soya Sos

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2 adet Yumurta

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Noodle

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Tuz, karabiber

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ADIMLAR:

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1-YeÅŸil soÄŸan, zencefil ve sarÄ±msaÄŸÄ± susam yaÄŸÄ±nda kavurun.

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2-Et suy, tavuk suyu, tabasco, balÄ±k sos ve soya sosunu ekleyin. KaynadÄ±ktan sonra minimum 15 dakika kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin. (Ne kadar uzun piÅŸirirseniz, lezzeti o kadar daha gÃ¼zel olur)

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3-YumurtalarÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z suyun iÃ§ine kÄ±rarak 4 dakika piÅŸirin ve kenara alÄ±n.

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4-NoodlelarÄ± da aynÄ± suda piÅŸirin.

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5-Bir kaseye, noodle, su ve yumurta koyun. Bol taze soÄŸanla servis edin.Â Afiyet olsun!

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Rameni boÅŸver, bana ÅŸÃ¶yle gÃ¼zel noodle yiyebileceÄŸim bir yer tavsiye et derseniz; Shangri-La otelin iÃ§indeki Shang Palaceâ€™a gitmenizi tavsiye ederim. Shang Palace, ÅŸÄ±k bir Ã‡in RestoranÄ±. Nefis yemekleri ve Ã¶zenli servisi ile, Ä°stanbulâ€™un en iyilerinden. Ã‡in mantÄ±sÄ±, deniz mahsÃ¼llÃ¼ el aÃ§masÄ± noodle ve Pekin Ã¶rdeÄŸi benim favorim oldu. Denerseniz yorumlarÄ±nÄ±zÄ± beklerim!

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Haftaya gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere!