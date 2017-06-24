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İdil Yazar

İdil Yazar

Dondurma Severler Buraya!

24 Haziran 2017

Sizi bilmem ama bence sadece kahvaltının değil; dondurmanın da mutlulukla bir ilgisi olmalı! 

Ben kış aylarında dondurmayı asla aldatmam mesela...

Dört mevsim buzluğumdan dondurma eksik olmaz!

Dondurma suçluluk hissettirmeyen tatlı kaçamağımdır benim. 

Çat kapı misafir geldiğinde hayat kurtarıcım…

Bir de dondurma çok mutlu eder beni, bir anda çocukluğuma götürür… 

Benim gibi “dondurmasız asla!” diyenler için bugün nefis içecek tarifleri hazırladım. Bu sıcak havalarda anında içinizi ferahlatacak, lezzetleriyle sizi cezbedecek pratik milkshake’ler. Bu arada sıcak havalar demişken; dondurma tüketimindeki en önemli şeyin, hijyenik şartlarda üretilen ve uygun koşullarda soğuk zinciri kırılmadan saklanan ambalajlı dondurmaların tercih edilmesi olduğunu söylemekte de fayda var. Özellikle çocuklar için paketli dondurma ilk tercih olmalı. 

Dondurma Severler Buraya

Şimdiden afiyet olsun!

 

TİRAMİSU MİLKSHAKE

Dondurma Severler Buraya

Malzemeler:

  • 100 ml Süt
  • 100  ml Kahve
  • 2 tane Kedi dili
  • 2 top Vanilyalı Dondurma
  • 1yemek kaşığı Labne
  • Kremşanti
  • Kakao

Adımlar:

1-Kedidillerini kahve ile ıslatın. Bütün malzemeleyi blenderdan geçirin.

2-Kremşanti ve kakao ile süsleyerek servis edin. 

 

SOĞUK ÇİKOLATA

Dondurma Severler Buraya

Malzemeler:

  • 1 bardak Süt
  • 1/4 bardak Krema
  • 2 yemek kaşığı Kakao
  • 1/2 bardak Şeker
  • 1/2 bardak Bitter Çikolata
  • 2 bardak Buz
  • 1 Top Çikolatalı Dondurma

Adımlar:

1-Süt, krema, vanilya, kakao, şeker ve çikolatayı bir sos tavasında herşey eriyene kadar çırparak ısıtın.

2-Ilınan sıcak çikolatayı, çikolatalı dondurmayı ve buzu blender’dan geçirin.

3-Üzerini kremşanti ile süsleyin. Afiyet olsun!

 

ÇİKOLATALI VİŞNELİ MİLKSHAKE

Dondurma Severler Buraya

Malzemeler:

3 top Çikolatalı Dondurma

1 su bardağı Süt,

1 su bardağı Dondurulmuş Vişne

2 yemek kaşığı Damla Çikolata

Adımlar:

1- Bütün malzemeleri blender'dan geçirin. 

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