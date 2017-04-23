Çocuklar ve çocuk kalanlar!

Madem bugün 23 Nisan; konumuz çocuklar ile hep çocuk kalanlar olsun!

Rahmetli anneannemin 88 yaşında söylediği bir laf vardı: “Gönül hep 18 kalıyor! Merdivenleri koşarak çıkacağımı zannediyorum; ilk basamakta nefes nefese kalınca 88 olduğumu hatırlıyorum”.

O sıralar 18 yaşında olduğum için bana çok inandırıcı gelmezdi tabi. “Uydurma anneanne, torunların falan var, insan 70 yılda hiç mi büyümez?” diye takılırdım.

Aradan 13 sene geçti. Baktım, bende de bir gıdım değişiklik yok, anneannemin sözlerinde doğruluk payı olduğunu fark ettim.

Siz ne dersiniz?

Gerçekten büyüyor muyuz / yoksa büyümüş numarası mı yapıyoruz?

Ciddi kıyafetlerimiz, kurumsal dilimiz gerçek mi / yoksa uyumlu olmak için, rol mü yapıyoruz?

Ne yalan söyleyeyim ben şu aralar ne büyümek, ne de büyümüş numarası yapmak istiyorum! Ve yazımı benim gibi çocuk kalanlar için Elma Şekeri tarifimle noktalıyorum.

Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Haftaya görüşürüz!

Elma Şekeri Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

2,5 su bardağı tozşeker

1,5 su bardağı su

6 adet Amasya elması

1 adet Limon Suyu

1 çay kaşığı Kırmızı Gıda Boyası

Adımlar:

1- Şeker ve suyu bir tencereye alın ve arada karıştırarak 15 dakika kadar kaynatın.

2- Şerbet hafif kıvam alınca limon suyu ve gıda boyasını ekleyin ve 5-10 dakika daha kaynatın.

3- Elmaların üzerine tahta çubukları sokun ve kıvam alan şerbete batırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye alın. Donana kadar buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!