Çocuklar huysuzluk krizi geçirirken ne yapmalı?

Baştan söyleyeyim başlık çok yanıltıcı, bu konuda hiç bir fikrim yok. Oğlum çok öfkelendiği zamanlarda genelde elim ayağım titriyor, “konu komşu ne der” diye düşünüyor ve bildiğim bütün duaları okumaya başlıyorum.

Öyle bir bakışıyla çocuğunu muma çeviren annelere hayran oluyorum. Ayna önünde çalışıyorum, “ben de yaparım” diye kendimi telkin ediyorum, ancak ne yaparsam yapayım o, tatlı ama sert, “seviyorum ama kızarım” bakışını yakalamıyorum.

Etrafıma bakınca benim gibi bir çok anne-baba olduğunu görüyorum. Korku dolu gözlerle oğlunu parktan çıkartmaya çalışanlar, oyuncakçıda kavga çıkmasın diye pazarlık edenler, uçakta etraftan özür dileyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalışanlar…

Oldukça kalabalık bir grubuz! Ve meşhur Hollywood yıldızı Drew Barrymore da bizden biri..

Barrymore, bakmış 4 yaşındaki kızı Olive’in krizlerini durduramıyor, durumla dalga geçmeye karar vermiş. Kızı Olive öfkelenip kendini yerden yere attığı zamanlarda, Barrymore, kızının arkasına geçiyor, ellerini dua eder gibi havaya kaldırıyor ve kameraya poz veriyor.

“Şimdi ağlıyor olabilir ama en azından büyüyünce bu fotoğraflara bakıp güleriz.” diyor.

Ne kadar işe yarar bilemedim ama çocuklarımızın çok hızlı büyüdüğü kesin. Bugünlerin geri gelmeyeceğini bilmeli ve her anın tadını çıkartmalı!

İnstagram kocası!

Kimisi Drew Barrymore gibi çocuğunun fotoğrafını çeker, kimisi de eşinin ya da sevgilisinin!

Sosyal medya ile birlikte bütün dünyamız değişti değil mi? Gündelik yaşamda yaptığımız çoğu tercihimizi artık sosyal medya belirliyor. İnstagram’da gördüğümüz restorana gitmek istiyoruz, moda bloggerlarının giydiği kıyafetleri alıyoruz. Ayakkabımız, rujumuz, soframızdaki yemeğe kadar sosyal medyanın öncülerinden ilham alıyoruz.

Sadece ilham almak yetmiyor, biz de ilham vermek istiyoruz. Gittiğimiz yerleri, yediğimiz yemekleri ve en çok ta kendimizi, sürekli paylaşmak istiyoruz.

Özellikle biz kadınlar! Kafede kahve içerken, sabah yürüyüşteyken, çocuğumuzla oyun oynarken, çalışırken, makyaj yaparken, düğüne giderken, her an poz vermeye hazırız, yeterki biri fotoğrafımızı çeksin!

Bu görev de genelde kocalarımıza düşüyor.

Fotoğraf çekmek kolay iş değil, sadece tuşa basmakla olmuyor… Işık iyi mi? Açı doğru mu? Zayıf gözüküyor muyum? Çok detay var! Anlayacağınız instagram kocalarının işi oldukça zor.

Kız arkadaşını kırmamak için şekilden şekile giren binlerce erkek var. İşini fazla ciddiye alan bu erkeklerin komik fotoğrafları ‘Boyfriends of Instagram’ adlı facebook sayfasında toparlanıyor.

Fotoğrafları paylaşıyorum. Ne diyorsunuz erkek okurlarım, sevdiğiniz için siz de böyle fotoğraflar çeker misiniz?

“Eğer sevgilim için herşeyi yaparım” diyorsanız, size nefis bir kitap önerim var.

Kitabın adı, “İyi fotoğraflar çekmek için bu kitabı okuyun” yazarı; Henry Carroll. Şimdilerde kızları etkilemek için iyi fotoğraf çekmek, çiçek almaktan çok daha değerli, aklınızda olsun!

İnstagramda bol beğeni garantili yumurta tarifi:

Siz de benim gibi yemek fotoğrafları paylaşmayı seviyorsanız, size harika bir yumurta tarifim var. En sade yemekleri bile bir kaç dokunuşla farklılaştırmak mümkün.

Kilit farklı renk ve dokuları aynı tabakta birleştirmek! Sizin de güzel sunumlarınız varsa, sosyal medyada benimle paylaşmayı unutmayın.

Malzemeler:

100 gram Mantar

2 diş Sarımsak

1 kase Roka

2 adet Yumurta

1/4 bardak Böğürtlen

1/4 bardak Fındık

1/4 bardak Bezelye

1 yemek kaşığı Tereyağı

Adımlar:

1- Sarımsakları tereyağında soteleyin, mantarı ve bezelyeyi de ilave edip pişirin.

2- Farklı bir tavada yumurtaları pişirin.

3- Servis tabağına, yumurta, mantar, roka, fındık ve böğürtlen olacak şekilde, yiyecekleri üst üste yerleştirin.

Yemeden önce fotoğrafını çekmeyin unutmayın, afiyet olsun!