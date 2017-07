Çeşme çok güzel, gelsenize!

Aslında ben Çeşme’yi en çok haziran ve eylül aylarında seviyorum. Restoranlara rezervasyon yapmadan gidebildiğiniz, plajların boş olduğu, trafiğin olmadığı aylarda…

Ancak iş-güç, çocuğun okulu derken, Çeşme’yi sakin aylarında yaşamak bana kısmet olmuyor. Eğer siz ayarlayabiliyorsanız Çeşme tatilinizi eylüle planlamanızı tavsiye ederim. Yok eğer benim gibi Çeşme’yi en kalabalık halinde yaşamak durumundaysanız; o zaman aşağıdaki önerilerimi listenize alabilirsiniz.

Buyrun benim gözümden Çeşme’nin kalabalığa rağmen en keyifli mekanları:

TARLA ALAÇATI

Tarla Alaçatı, Alaçatı’nın merkezine arabayla 5 dakika uzaklıktaki nefis bir restoran. Restoran dediğime bakmayın, gittiğiniz zaman kendinizi sanki yakın bir akrabanızın bahçesinde gibi hissediyorsunuz.

Birbirinden nefis reçelleri, lezzetli kahvaltılıkları ve şık sunumlarıyla benim kalbimi fethetti. Çocukla gitmek için çok ideal, zira kocaman bir bahçesi var. Ve de Alaçatı’nın içinde yaprak kıpırdamazken, Tarla’da daima tatlı bir esinti var.

Tarla’da kahvaltının yanı sıra akşam yemeği de servis ediliyor. Pazar günleri ise açık hava sineması var.

CURA BALIK

Şifne’deki Cura Balık’a ilk defa geçen yaz ismi Yalı Balık’ken gitmiş, hem yemeklerine hem de ortamına bayılmıştım. Bayramda gittiğimde de aynı keyfi tekrar yakaladım. Cura Balık, ruhu olan o ender mekanlardan biri. Rakı - balık keyfinizi, kumsalda, eski Türkçe şarkılar ve dalga sesleriyle birlikte yaşıyorsunuz. Gün batımını izlemek için akşam üzeri gitmenizi ve uzun uzun oturmanızı tavsiye ederim.

BEFORE SUNSET

Before Sunset, Ovacık’ta akşam üstü partileriyle meşhur bir beach club. Hani şu gençlerin kalemle vücutlarına bir şeyler yazıp, instagram’da fotoğraflarını paylaştıkları yer! Ancak bence Before Sunset’in yemekleri partilerinden daha güzel. Denediğim her şeyi çok beğendim ve gönül rahatlığıyla menülerinin Çeşme’nin çoğu restoranına taş çıkarttığını söyleyebilirim. Hafta içi güzel yemek yiyebileceğiniz iyi bir beach club arıyorsanız mutlaka gitmenizi tavsiye ederim.

Eğer partilerine katılmak istiyorsanız, önceden rezervasyon yapmayı unutmayın!

SPİAGGİA GRANDE

Grande, Alaçatı’nın yeni göz bebeği. Alaçatı Alkoçlar Otel’in hemen yanında bulunuyor. Arabayı bıraktıktan sonra plaja yaklaşık 2 dakika içinde yürüyebilirsiniz ancak sizi plaja götürmek üzere golf arabaları hazır bekliyor. Oldukça konforlu ve rahat. Bayramda çok kalabalık olmasına rağmen, servisi son derece iyiydi. Listenize almanızı tavsiye ederim!

Gezme/tozmada gözü olmayanlar için yarın her yazlıkçının bilmesi gereken 5 pratik tarifimi paylaşacağım. Yine beklerim!