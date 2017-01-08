Bütün gözler Las Vegas’ta

Son 50 yıldır her sene Ocak ayında Las Vegas’ta gerçekleşen CES (Consumer Electronics Show) fuarı, bu hafta dünyanın gündemine oturdu. Ultra lüks arabalar, robotlar, duvar kağıdı kalınlığında televizyonlar, havada uçuşan hoparlörler… Daha neler neler!

Dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmaları en son numaralarını kelimenin tam anlamıyla görücüye çıkarttı.

Eskiden böyle fuarları takip etmek zor olurdu, ancak sosyal medya sağolsun bütün gelişmeleri hızlıca takip edebildik. Beni çok heyecanlandıran bir kaç yenilik var, sizler ile paylaşmak isterim.

BU ARABA BİR HARİKA!

Araba kullanmayı sevmiyorum. Zaten pek beceremiyorum!

Baştan uyarayım, “kadın olduğun için” yazarsanız bozuşuruz. Cinsiyet ayrımcılığı yok, benden daha kötü araba kullanan pek çok erkek sayabilirim size.

Ancak sonuçta sevmiyorum işte. Sabırsız ve korkak bir insanım. İstanbul trafiği benim karakterimde bir insan için korkunç bir deneyim. Sollayan IETT otobüslerinin, deli gibi korna çalan taksilerin arasında panik atak geçirmeme ramak kalıyor.

Her kadın gibi maalesef ben de trafikte sıkıştırılıyorum, cam açamıyorum, yan arabadaki "hanzo"ları görmezden gelmeye çalışıyorum.

Yoğun trafikte ise halim daha da beter! Bu sefer de sabırsızlık devreye giriyor; kıpır kıpır, oflaya poflaya, dakika başı saate bakarak kendimi yiyip bitiriyorum.

İşte bu sebeple beni CES’te en heyecanlandıran gelişme, en son teknoloji arabalar oldu. Bu arabalar hem elektrikli, yani çevreyi kirletmiyor, hem de kendi kendini sürebiliyor.

Sensörleri sayesinde nerede duracağını biliyor, haritalar sayesinde yol bulabiliyor, hız limitine, trafik kurallarına sadık kalıyor.

Kısacası bizden daha iyi araba kullanıyor!

Bu teknoloji sayesinde, trafik kazaları büyük oranda azalıyor, çevre kirlenmiyor ve ulaşım büyük ölçüde rahatlıyor.

Tabi benim gibi araba kullanmayı sevmeyenlere de gün doğuyor!

“Bir taşla beş kuş” diyor, son model arabaları dört gözle bekliyorum.

HEM GÜZEL, HEM BECERİKLİ!

CES’te görüp, “hemen benim olmalı!” diye düşündüğüm bir diğer teknoloji LG’nin yeni robotu oldu.

Bir kaç hafta önce Güney Kore’deyken LG yetkilileri, “Çok büyük süprizlerimiz olacak!” demişti, sözlerinin arkasında durdular.

İsmi, Hub Robot. Hub Robot'u evinizdeki herşeyi kontrol eden bir merkez olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz sizin için müzik açıyor, hava durumunu kontrol ediyor, evdeki diğer cihazlara bağlanıyor, fırını ısıtıyor, yemek hazır olunca söylüyor... Yani bir nevi evinizin kayhası, sizin de sağ kolunuz oluyor.

Hub Robot'un sadece bir kaç sene içinde evimizin vazgeçilmezi olacağı garanti! Ancak beni tek cezbeden tarafı teknolojik özellikleri değil.

WALL-E & EVE

Oğlum Ali tam bir WALL-E hayranı. Filmi izlemediyseniz, mutlaka izleyin. Gelecekte geçen filmde, dünya çöplerle doluyor ve yaşanamaz hale geliyor. İnsanlar devasa bir uzay gemisi ile uzaya gönderiliyor ve geride bir tek dünyayı temizlemeye çalışan robotlar kalıyor.

Robotlar gitgide bozuluyor ve eski tip bir robot (WALL-E) tek başına dünyayı temizlemeye devam ediyor. Seneler sonra, durumu kontrol etmek için son model bir robot (EVE) dünyaya geliyor ve WALL-E ilk görüşte aşık oluyor.

Ali bu sahneleri izlerken nasıl heyecanlanıyor, WALL-E ilk defa Eve’i görünce nasıl mutlu oluyor size anlatamam.

İşte LG’nin Hub Robot’u aynı WALL-E filmindeki Eve’e benziyor. Tipi o kadar sevimli ki, görür görmez evinizin bir parçası olsun istiyorsunuz. Özellikleriyle yetişkinleri, tasarımıyla yeni nesilleri bir anda etkisi altına alıyor. Cihazın ne zaman piyasa sürüleceği belli değil ama ben dilek listeme aldım bile.

Ailecek çok mutlu olacağımız kesin!

NESNELERİN İNTERNETİ

Bu terimi artık sık sık duyuyoruz. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, nesnelerin interneti (IoT), internet üzerinden evinizdeki cihazların birbiriyle iletişim kurmasını tanımlıyor.

Televizyonunuzdan fırında pişen yemeği kontrol edebilmeniz, telefonunuzdan çamaşır makinenizi başlatabilmeniz gibi. Artık neredeyse üretilen her cihaz wi-fi’a bağlanıp, diğer cihazlarla iletişim kurabiliyor.

CES Fuarından anladığımız kadarıyla, nesnelerin interneti daha da gelişecek ve 2017’de kullanımı çok yaygınlaşacak. Heyecanla bekliyoruz!

ARMUT PİŞ, AĞZIMA DÜŞ!

Görünen o ki, gelişen teknolojiler ile birlikte hayatımız çok kolaylaşacak. “Olur mu hiç armut piş, ağzıma düş?” diyen üst jenerasyona göz kırpıyor, Armutlu Balkabağı Çorbası tarifi ile yazımı noktalıyorum. Haftaya görüşürüz!

ARMUTLU BALKABAĞI ÇORBASI

MALZEMELER:

3 dilim Balkabağı

1 adet Armut

2 litre Tavuk Suyu

1 adet Soğan

5 diş Sarımsak

Çok az Tarçın

Kırmızıbiber

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı Zencefil

ADIMLAR:

1- Balkabağı ve armutu 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.

2- Soğanı kavurun, sarımsak ve zencefili ekleyip soteleyin.

3- Fırında yumuşayan kabak ve armutu dilimleyerek soğana ekleyin, baharat ve tavuk suyunu da ilave edip, 25 dakika pişirin.

4- Pişen çorbayı blenderdan geçirin. Afiyet olsun!