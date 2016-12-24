MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>İdil YAZAR>Bitsin artık bu sene!
"İdil Yazar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İdil Yazar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İdil Yazar

İdil Yazar

Bitsin artık bu sene!

24 Aralık 2016

Sonunda 2016'nın son haftası geldi! O kadar yorucu, üzücü, yıpratıcı ve zor bir sene geçirdik ki, hiçbirimizin özleyeceğini sanmıyorum. Vahşet, acı, korku, matem... Hepsi, hayatımızın bir parçası oldu. Etrafımda kiminle konuşsam “Bitsin artık bu sene!” diyor. Yeni yıldan beklentilerimiz büyük, tüm yaşananlara rağmen hala umudumuz var.

2017’de neler olur bilemem ama umudumuzu kaybetmediğimiz ve birbirimize sahip çıktığımız bir yıl olsun.


Yeni yıl demek, hediye demek!

Bitsin artık bu sene


Eskiden yılbaşı hediyesi almak kolay işti. Çocuklara lego, yetişkinlere de atkı dediniz mi konu kapanırdı. Ancak artan seçenekler ile birlikte, son bir kaç senedir hediye almak maalesef eskisi kadar kolay değil. Artık daha yaratıcı olmak, üzerine düşünülmüş hediyeler seçmek gerekiyor.

"Sevdiklerime yılbaşında ne alsam?" diye düşünenlere, güzel hediye tavsiyelerim var.


KODLAMA ÖĞRETEN ROBOT

Önce çocuklar! Günümüzde, çocuklarımızın ne izlediğini, ne giydiğini ve hatta ne söylediğini bile doğru dürüst anlayamıyoruz. Kısaltılmış kelimeler, emoji'ler, telaffuz etmekte zorlandığımız uygulamalar…

Sanki karnımızdan değil, Mars'tan çıkmış gibiler!

Artık, oyuncaklarını da pek anlayamacağız gibi gözüküyor, çünkü çocuklar robotlarla oynamak istiyor.

Xiaomi, Fisher Price ve Sphero gibi markalar, çocuklara kodlama öğreten oyuncak robotlar satmaya başladı. İlk önce birlikte robotu kuruyorsunuz, daha sonra kurduğunuz robot, çocuklarınıza kodlama öğretiyor.

Bitsin artık bu sene


Çocuğum erken yaşta kodlama öğrensin, hayata 1-0 önde başlasın diyen anne-babalara duyurulur.

DNA Testi

Ve sıra geldi yetişkinlere. Bu sene gelin, yakınlarımıza DNA testi hediye edelim. Artık DNA testleri çok gelişti, sadece babanızı değil, bütün etnik kökeninizi öğrenebiliyorsunuz. Hem de evinizden çıkmadan!

Bu işi yapan yüzlerce firma var, hoşunuza gideni internetten seçiyorsunuz. Siparişinizin ardından, seçtiğiniz firma evinize bir paket gönderiyor. Paketten çıkan talimatlara göre tükürük örneğinizi ekleyip, tekrar firmaya gönderiyorsunuz ve yaklaşık 2 ay içinde bütün soyunuzu öğreniyorsunuz.

Bitsin artık bu sene


Sonuçlar çok şaşırtıcı! “Fransızları hiç sevmem!” diyen milliyetçi bir İngiliz, 30% Fransız çıkabiliyor.

“Nereli olduğumuz önemli mi?” diye soranlara cevabım net; “Hayır!”. İyi insan olduktan sonra, nereli olduğumuzun hiç önemi yok. Ama maalesef dini, ırkı ve milliyeti üzerinden ayrımcılık yapan çok! Belki onlara da tanıdıkları bir DNA testi hediye eder ve hepimizin, aslında kardeş olduğunu fark ederler.

Ne demiştik? 2017’de birbirimize sahip çıkıyoruz, değil mi?

Benden Sana

Eğer "DNA testine ihtiyacım yok, hediye işini kolaylıkla halledebileceğim bir formül istiyorum" diyorsanız; yılbaşı hediyeleriniz için www.bendensana.com'u kullanabilirsiniz. Bendensana.com'da her bütçeye uygun birbirinden şık hediye paketleri var. Ben hem fikre, hem de kutulara bayıldım. Bu soğukta evden çıkmadan hediye gönderebilmek büyük rahatlık!

Bitsin artık bu sene


Kırmızı Kadife Pasta Tarifi

Güzel bir pasta, insanları bir araya getirir. Ülke olarak bir araya gelmemizi umarak, Kırmızı Kadife Pasta tarifimi paylaşıyorum. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın!

Bitsin artık bu sene


Malzemeler:

Kek için:

    250 gram Kek unu
    1 yemek kaşığı Kakao
    110 gram Tereyağı
    300 gram Toz Şeker
    2 Yumurta
    1 çay kaşığı Vanilya Özütü
    1 su bardağı Süt
    1/2 Limonun Suyu
    1 yemek kaşığı Sirke
    1 çay kaşığı Karbonat

Krema için:

    4 su bardağı Pudra Şekeri
    220 gram Krem Peyniri
    4 yemek kaşığı Tereyağı
    1 çay kaşığı Vanilya Özütü

Adımlar:

1-    Oda sıcaklığındaki süte limon suyunu dökün ve 15 dakika bekletin.
2-    Oda sıcaklığında tereyağını krema haline gelene kadar çırpın. Şekeri ekleyin 2-3 dakika daha çırpın.
3-    Yumurtaları da ekleyin ve çırpın. Vanilya özütünü ekleyin tekrar çırpın.
4-    Limonlu süte gıda boyasını ekleyin. Una kakaoyu ekleyin.
5-    Un ve sütü yavaş yavaş kek hamuruna yedirin.
6-    Sirkeye karbonatı ekleyin köpürünce hızlıca hamura karıştırın.
7-    Hazırladığınız harcı, yağladığınız ve tabanına yağlı kağıt serdiğiniz 2 kelepçeli kaba, eşit olarak paylaştırın. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuması için bekleyin.
8-    Krem peyniri, tereyağı ve vanilya özütünü çırpın. Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyin.
9-    Pandispanyalardan bir tanesini önünüze alın, üzerine kremadan koyun. Diğer pandispanyayı üzerine koyun ve pastanın her tarafını krema ile kaplayın.
10-   Frambuaz ile süsleyin. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

X
﻿
İdil YAZAR İdil YAZARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri