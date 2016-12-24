Sonunda 2016'nın son haftası geldi! O kadar yorucu, üzücü, yıpratıcı ve zor bir sene geçirdik ki, hiçbirimizin özleyeceğini sanmıyorum. Vahşet, acı, korku, matem... Hepsi, hayatımızın bir parçası oldu. Etrafımda kiminle konuşsam “Bitsin artık bu sene!” diyor. Yeni yıldan beklentilerimiz büyük, tüm yaşananlara rağmen hala umudumuz var.

2017’de neler olur bilemem ama umudumuzu kaybetmediğimiz ve birbirimize sahip çıktığımız bir yıl olsun.



Yeni yıl demek, hediye demek!







Eskiden yılbaşı hediyesi almak kolay işti. Çocuklara lego, yetişkinlere de atkı dediniz mi konu kapanırdı. Ancak artan seçenekler ile birlikte, son bir kaç senedir hediye almak maalesef eskisi kadar kolay değil. Artık daha yaratıcı olmak, üzerine düşünülmüş hediyeler seçmek gerekiyor.

"Sevdiklerime yılbaşında ne alsam?" diye düşünenlere, güzel hediye tavsiyelerim var.



KODLAMA ÖĞRETEN ROBOT



Önce çocuklar! Günümüzde, çocuklarımızın ne izlediğini, ne giydiğini ve hatta ne söylediğini bile doğru dürüst anlayamıyoruz. Kısaltılmış kelimeler, emoji'ler, telaffuz etmekte zorlandığımız uygulamalar…



Sanki karnımızdan değil, Mars'tan çıkmış gibiler!



Artık, oyuncaklarını da pek anlayamacağız gibi gözüküyor, çünkü çocuklar robotlarla oynamak istiyor.



Xiaomi, Fisher Price ve Sphero gibi markalar, çocuklara kodlama öğreten oyuncak robotlar satmaya başladı. İlk önce birlikte robotu kuruyorsunuz, daha sonra kurduğunuz robot, çocuklarınıza kodlama öğretiyor.









Çocuğum erken yaşta kodlama öğrensin, hayata 1-0 önde başlasın diyen anne-babalara duyurulur.

DNA Testi



Ve sıra geldi yetişkinlere. Bu sene gelin, yakınlarımıza DNA testi hediye edelim. Artık DNA testleri çok gelişti, sadece babanızı değil, bütün etnik kökeninizi öğrenebiliyorsunuz. Hem de evinizden çıkmadan!



Bu işi yapan yüzlerce firma var, hoşunuza gideni internetten seçiyorsunuz. Siparişinizin ardından, seçtiğiniz firma evinize bir paket gönderiyor. Paketten çıkan talimatlara göre tükürük örneğinizi ekleyip, tekrar firmaya gönderiyorsunuz ve yaklaşık 2 ay içinde bütün soyunuzu öğreniyorsunuz.









Sonuçlar çok şaşırtıcı! “Fransızları hiç sevmem!” diyen milliyetçi bir İngiliz, 30% Fransız çıkabiliyor.



“Nereli olduğumuz önemli mi?” diye soranlara cevabım net; “Hayır!”. İyi insan olduktan sonra, nereli olduğumuzun hiç önemi yok. Ama maalesef dini, ırkı ve milliyeti üzerinden ayrımcılık yapan çok! Belki onlara da tanıdıkları bir DNA testi hediye eder ve hepimizin, aslında kardeş olduğunu fark ederler.



Ne demiştik? 2017’de birbirimize sahip çıkıyoruz, değil mi?

Benden Sana

Eğer "DNA testine ihtiyacım yok, hediye işini kolaylıkla halledebileceğim bir formül istiyorum" diyorsanız; yılbaşı hediyeleriniz için www.bendensana.com'u kullanabilirsiniz. Bendensana.com'da her bütçeye uygun birbirinden şık hediye paketleri var. Ben hem fikre, hem de kutulara bayıldım. Bu soğukta evden çıkmadan hediye gönderebilmek büyük rahatlık!



Kırmızı Kadife Pasta Tarifi

Güzel bir pasta, insanları bir araya getirir. Ülke olarak bir araya gelmemizi umarak, Kırmızı Kadife Pasta tarifimi paylaşıyorum. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın!







Malzemeler:



Kek için:



250 gram Kek unu

1 yemek kaşığı Kakao

110 gram Tereyağı

300 gram Toz Şeker

2 Yumurta

1 çay kaşığı Vanilya Özütü

1 su bardağı Süt

1/2 Limonun Suyu

1 yemek kaşığı Sirke

1 çay kaşığı Karbonat



Krema için:



4 su bardağı Pudra Şekeri

220 gram Krem Peyniri

4 yemek kaşığı Tereyağı

1 çay kaşığı Vanilya Özütü



Adımlar:



1- Oda sıcaklığındaki süte limon suyunu dökün ve 15 dakika bekletin.

2- Oda sıcaklığında tereyağını krema haline gelene kadar çırpın. Şekeri ekleyin 2-3 dakika daha çırpın.

3- Yumurtaları da ekleyin ve çırpın. Vanilya özütünü ekleyin tekrar çırpın.

4- Limonlu süte gıda boyasını ekleyin. Una kakaoyu ekleyin.

5- Un ve sütü yavaş yavaş kek hamuruna yedirin.

6- Sirkeye karbonatı ekleyin köpürünce hızlıca hamura karıştırın.

7- Hazırladığınız harcı, yağladığınız ve tabanına yağlı kağıt serdiğiniz 2 kelepçeli kaba, eşit olarak paylaştırın. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuması için bekleyin.

8- Krem peyniri, tereyağı ve vanilya özütünü çırpın. Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyin.

9- Pandispanyalardan bir tanesini önünüze alın, üzerine kremadan koyun. Diğer pandispanyayı üzerine koyun ve pastanın her tarafını krema ile kaplayın.

10- Frambuaz ile süsleyin. Afiyet olsun!