 Birbirimize sahip çıkalım

Uzun zamandır ülkemize korku hakim. Metroya binerken, AVM'ye giderken, kalabalık semtlerde işlerimizi hallederken hep geriliyor, korkuyoruz. Ve korkumuz, hayatımızın her yönünü etkiliyor.

Hatırlarsınız, Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen Art İstanbul fuarı da terör olayları ve darbe girişimi sebebiyle iptal edilmişti. Yani korkudan... Böyle bir atmosferde, Contemporary Art, yabancı galerilerden katılımın az olmasına rağmen, bu hafta sonu Lütfi Kırdar'da sanatseverlerle buluştu.





Fuar çok başarılı, ancak perşembe akşamı 20 kişilik bir grubun yaptığı baskın herkesin tadını kaçırdı.





SANATA SANSÜR OLUR MU?





Grup, kapanış saatine yakın Lütfi Kırdar’ın kapısına dayanıyor ve Isabel Croxatto galerisinde sergilenen heykelin kaldırılması gerektiğini savunuyor. Sanatçının eserinin üzerindeki Sultan Abdülhamit deseni onları kızdırıyor. Sanatçı, bizzat, grubu sakinleştirmeye çalışıyor ama ne mümkün. Sonunda sergiye zarar gelmemesi adına eseri kaldırıyorlar. Sanat, sansür yiyor!

Ancak, Contemporary Art İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, grup, fuar alanını terk ettikten sonra eseri tekrar galeri standına koyuyor ve sanata sahip çıkıyor! En doğruyu yapıyor!

Sizce ötekileştirmekten, etrafa terör saçmaktan bir gün vazgeçebilir miyiz? Birbirimize saygı duymak, bu kadar zor mu? Zor günlerden geçen ülkemizde, insanların sanattan keyif almak için gittikleri bir fuarda olay çıkartmak, onu da kirletmek zorunda mıyız? Ben artık bu kindar atmosferden çok sıkıldım! Siz de sıkılmadınız mı?

HAYATTA GÜZEL ŞEYLER DE VAR!



Contemporary’e giderseniz, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni mutlaka ziyaret edin. Kahkahalar içinde boyama yapan çocukları görünce, mutluluk ve umutla doldum. Yıldız Holding yetkilileri, çocukların hayal güçlerinin ve estetik duygularının gelişimini destekleyecek çalışmalar uyguladıklarını ve çocukların eğitmenlerle birlikte yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduklarını belirtti. Atölye, 6 yaş üzeri çocuklar için. Aklınızsa bulunsun.





GERİ DÖNÜŞÜM VE SANAT



Fuarda ilgimi çeken bir diğer marka, Arçelik oldu. “Cycles” sergisinde, Seçkin Pirim, Sema Topaloğlu ve Ela Cindoruk & Nazan Pak gibi sanatçılar, Arçelik’in geri dönüşüm tesislerinden elde edilen materyallerle, birbirinden farklı eserler hazırlamış. Arçelik aynı zamanda, endüstriyel tasarım öğrencilerine de kendilerini göstermek için şans vermiş. Öğrencilerin, süpürgeden yaptıkları eseri çok ilginç buldum. Sanatı destekleyen markalara bravo!

SEVİNCY



Dikkatimi çeken sanatçılardan biri Sevincy oldu. Sevincy’nin eserleri çok farklı. Chanel marka çantadan da esinleniyor, kocaman bir pastadan da. Ama eserlerinin arkasında, çağımızda yaşanan bu tüketim çılgınlığı ile alttan alttan dalga geçiyor. Ya da bana öyle geldi.. Siz ne dersiniz?

Contemporary Art, 6 Kasım’a kadar Lütfi Kırdar’da devam ediyor. Sanatçıların arkasında durup, herşeye rağmen ayakta duran bu başarılı fuarı görmek isterseniz, işte mutlaka uğramanız gereken Türk galeriler:



Galeri Nev İstanbul

Öktem & Aykut

Galeri Siyah&Beyaz

Dirimarta bak

The Pill

Zilberman galeri

Pi Art Works



Ülkemizdeki olaylardan dolayı, tadımız tuzumuz kalmadı, ondan bugün tarif yok. Yarın daha mutlu bir günde buluşmak dileğiyle.