Andy Warhol belirsizliklerle dolu bir sanatçı. Ne zaman doğdu, ne zaman öldü, albino muydu, kel miydi, eserlerini asistanına mı yaptırıyordu? Hakkında en çok konuşulan, popüler kültürün en çok tartışılan isimlerden biri olduğu kesin. Ama 1960’larda söylediği bir cümlesi var ki, keşke yaşasaydı da bu günleri görseydi dedirtiyor.

“Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” Nostradamus kehaneti gibi değil mi?

Eskiden bir insanın “ünlü” olması, kendini gösterebilmesi için çok uğraşması gerekirdi. Çünkü mecra azdı. Ya Hülya Avşar kadar güzel olmalıydın, ya da Tarkan kadar yetenekli. Sırf yetenek değil, aynı zamanda insan tanımak gerekiyordu. Ya da bir köşede Sezen Aksu’yu sıkıştırıp şarkı söylemek…

Hem yetenekli olmak, hem de doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanı bulmak gerekiyordu yani. Kaç kişi o kadar şanslı olabilir ki?

DEVİR DEĞİŞTİ

Sosyal medyayla birlikte dengeler değişti. Eskiden keşfedilmek neredeyse imkansızken, artık cep telefonunuzla çektiğiniz bir fotoğraf, bir anda binlerce hatta milyonlarca insana ulaşabiliyor.

Misal Nusret… Sosyal medya paylaşımları sayesinde dünyanın en çok izlenen programlarında yer alabiliyor, en çok okunan gazetelerine konu olabiliyor. Sıyrılmak için farklı bir yol seçti evet, ama öyle ya da böyle, kendisini dünyaya duyurabiliyor.

Ya da Avustralyalı sporcu Kayla Itsines… Instagramda 6.2 milyon takipçişi olan Kayla, Çeşme'de yaşayan bir arkadaşıma evde şınav çektirebiliyor. 15 sene önce Avustralyalı bir spor hocasının bize ulaşması mümkün olur muydu?

Benim gibi yüzlerce youtuber, evinden çıkmadan milyonlarca insanın hayatına dokunabiliyor. Sırf bizim gibi düzenli içerik üretenler değil, instagramda paylaştığı bir videosu milyon izlenme alan, bir anda “çok ünlü” olan isim çok!

CANLI YAYIN CEPTE

Bu hafta instagram, canlı yayın özelliği getirdi. Periscope gibi farklı uygulamalar daha önce bu özelliği kullanıcılarına sunmuştu ama instagram, facebook gibi daha çok insanın kullandığı mecralara gelince iş iyice değişti.

Kısacası Andy haklıydı. Yaşadığımız dünyada herkes 15 dakikalığına ünlü olabilir. Kendine güvenenler, hayatını paylaşmak isteyenler için ne kadar harika değil mi?

Birbirimizi tanımak ve daha çok öğrenmek için müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Islak Hamburger Tarifi





Andy Warhol’un ketçaba batırarak sakin sakin hamburger yediği videoyu zannediyorum izlemeyen yoktur. O zaman yazıyı Islak Hamburger tarifiyle noktalayalım, haftaya görüşmek üzere.

Malzemeler:

3 adet Domates

1 Yumurta

2 yemek kaşığı Galeta Unu

1/2 Soğan

4 diş Sarımsak

250 gram Köftelik Kıyma

Hamburger Ekmeği

Kimyon

Sarımsak Tozu

Tuz Karabiber

Şeker

Zeytinyağı

Adımlar:

1 Isıttığınız zeytinyağında sarımsakları soteleyin. Domatesleri, şekeri, tuz ve karabiberi ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 20 dakika pişirin.

2 Kıyma, galeta unu, yumurta, rendelenmiş soğan, sarımsak tozu, kimyon, tuz ve karabiberi bir kasede birleştirip, elinizle yoğurun. Elinizle şekil vererek hamburger ekmeklerinizin büyüklüğünde 3 eşit hamburger köftesi yapın. 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

3 Köftelerinizi ızgara tavadan pişirin.

4 Hamburger ekmeklerinizi, hazırladığınız domates sos ile önlü arkalı soslayın. Arasına köfte koyup servis edin. Afiyet olsun!