Atın cüzdanları çöpe!

Mutfak alışverişini çok severim. Rengarenk meyvelere, taptaze sebzelere, yeni çıkan ürünlere saatlerce bakabilirim. İşim mutfakta olduğu için, gün aşırı mutlaka yolum markete düşer. Alışveriş kısmı eğlenceli olmasına eğlenceli ancak, sıra kasaya geldiğinde alışveriş tecrübeniz bir anda eziyete dönüşür. Kasada sıra bekle, arkanda bekleyenleri bekletmemek için aldıklarını hızlı hızlı poşetle, aynı anda ödemeye çalış…

Özellikle bir de yanınızda 2 yaşında çocuğunuz var ise, kendinizi stresli bir maceranın içinde bulursunuz.

İşte yakın gelecekte, bu dertten kurtulmak üzereyiz! Amazon, yeni geliştirdiği bir teknoloji sayesinde bütün dünyanın alışveriş yapma şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Bir süpermarket düşünün, siz alışveriş yaparken aldıklarınızı hesaplasın, otomatik olarak banka hesabınızdan düşsün ve siz kasada sıra beklemeden, para ödemeye çalışmadan elinizi kolunuzu sallayarak çıkın.

Konseptin adı “Amazon Go”. Telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama sayesinde kullanılabiliyor. İlk market, 2017’de Seattle’da açılacak. Türkiye’ye ne zaman gelir bilmem ama umarım benzer bir teknoloji yakında ülkemizde olur.

Teknolojik alışveriş sepeti





Süpermarketler gibi, alışveriş sepetleri de değişiyor. Dubai’de, Lipton Yeşil Çay sponsorluğunda sağlıklı yaşama teşvik eden alışveriş sepetleri çıktı. Sepet, siz alışveriş yaparken, attığınız adımı ve yaktığınız kaloriyi hesaplıyor. Yani süpermarkette hem alışveriş, hem de bir nevi spor yapıyorsunuz.

Amaç, tüketiciyi hareket etmeye, sağlıklı yaşamaya ve sağlıklı seçimler yapmaya teşvik etmek. Benim gibi çikolata tutkunlarını durdurabilir mi bilemem, ama biraz daha geliştirilirse alışveriş sepetleri çok eğlenceli olabilir.

İşte sosyal medyanın gücü!





Hatırlarsınız, birkaç hafta önce youtube'da yarı çıplak, sağlıklı tarifler veren Perulu bir şeften bahsetmiştim Video'ları kısa zamanda binlerce izlenme alan Franco Noriega, geçen haftalarda Amerika'nın en meşhur TV şovlarından "The Ellen Show"a çıkmış. İşte buyrun, sosyal medyanın gücü! Mutfağınızda video çekerken, bir anda kendinizi TV'de bulabiliyorsunuz. Bakalım sosyal medyanın gücü sayesinde daha kimler adını bütün dünyaya duyuracak!

Yeni yılda, daha sağlıklı beslenme sözü verenler için nefis bir salata tarifim var. Tavuklu avokado salatası hem besleyici hem de çok lezzetli. Özellikle spor yapanların mutlaka cebinde olması gereken bir tarif. Denerseniz yorumlarınızı beklerim.

Malzemeler

• 1 adet Avokado

• 150 gram Tavuk

• 1 adet Limon

• Maydanoz

• Frenk Soğanı

• Sarımsak

• 1/4 Kırmızı Soğan

• 2 yemek kaşığı Süzme Yoğurt

Adımlar

1- Haşlanmış tavuğu küp küp doğrayın.

2- Avokadoyu çatalla ezin.

3- Kalan bütün malzemeleri ezerek karıştırın. Afiyet olsun!