“Daha 14 Şubat’a aylar var, nereden çıktı şimdi aşık eden tatlılar?” diyenleri duyar gibiyim. Haklısınız ancak bu yazıyı Adriana Lima - Metin Hara çiftinden ilham alarak yazıyorum.

Malum, bu haftanın gündemine şüphesiz yeni çiftin sevgi dolu görüntüleri oturdu.

Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla herkes bu ilişkiye çok karşı, zira kimse Metin Hara’yı, Adriana Lima’ya yakıştıramamış. Herkes Adriana Lima’nın aşkı Metin Hara’da bulmasına pek şaşırmış.

Çoğu insan da bu aşkın reklam çalışması olduğuna inanmış… Adriana Lima’nın dünyanın en büyük kurumsal şirketleriyle işbirlikleri yapan dünyaca ünlü bir model olarak olduğunu düşününce, kitap tanıtım bütçesi dahilinde “sahte aşk” yaşacağına ben pek ihtimal veremedim, orası ayrı.

Ve ben sevdim Adriana & Metin çiftini. Büyük ihtimalle lise yıllarındaki her erkek gibi Adriana hayalleri kuran Metin’in sonunda ona kavuşması mutlu etti beni.

Ve herkesin hayallerine, platonik aşklarına kavuşmasını dileyerek aşık eden tatlı tariflerimi paylaşmaya karar verdim.

Beyler haydi mutfağa! Bildiğim kadarıyla İzabel Goulart hala bekar.

Nutella Sufle

Malzemeler

150 gram Nutella (4 yk)

1 tatlı kaşığı Tereyağı

1 yemek kaşığı Kakao

2 adet Yumurta

2 yemek kaşığı Şeker

Adımlar

1- Sufle kaplarınızı yağlayın ve kakao sürün.

2- Yumurta beyazlarınıı kar gibi oluncaya kadar çırpın.

3- Nutellayı yumuşaması için 1 dakika mikrodalgaya atın.

4- Yumurta sarılarını şekerle çırpın.

5- Nutella ekleyin çırpın.

6- Yumurta beyazlarını ekleyin yavaşça karıştırın.

7- Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Kırmızı Kadife Cupcake

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Sıvıyağ

200 ml süt

Yarım limon

170 gr un

1 yemek kaşığı Kakao

1 çay kaşığı Karbonat

1 paket Hamur Kabartma Tozu

1 çay kaşığı Vanilya Özütü

150 gr toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kırmızı jel gıda boyası

1 paket Labne

100 gram Pudra Şekeri

1 paket Krem Şanti

160 ml süt

Adımlar

1- Sütün içine limon suyunu sıkın, 10 dakika bekletin ve butermilk’i hazırlayın.

2- Kuru malzemeleri bir kabın içine alın, karıştırın.

3- Sıvıyağ, şeker ve yumurtayı çırpın.

4- Unlu karışımı ve gıda boyası ile renklendirdiğiniz buttermilki yavaş yavaş kek hamuruna ekleyin ve çırpın.

5- Karışımı muffin tepsisine alın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 18 dakika pişirinn.

6- Labneyi ve pudra şekerini çırpın.

7- Kremşanti ve sütü de ekleyip tekrar çırpın. Bir sıkma torbasına alın.

8- Ilınan Cupcakeleri krema ile süsleyin. Afiyet olsun!

Çikolata Fondü

Malzemeler:

4 yemek kaşığı Krema

2 yemek kaşığı Tereyağ

80 gram Çikolata

Meyve/ Marshmallow

Adımlar:

1- Krema ve tereyağını bir sos tavasında kaynama noktasına getirin hemen ateşten alıp içine doğradığınız çikolataları atın. 2 dakika bekleyin.

2- 2 dakika sonra çikolatalı fondüyü homojen bir hal alana kadar karıştırın.

3- Meyve ve marshmallow ile servis edin. Afiyet olsun!