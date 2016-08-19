 Artık ben de Hürriyet ailesinin bir parçasıyım

Sosyal medyada kocaman, sımsıcak bir ailem var! Yeri geliyor "İdil n'aptın o böreğe, o iç hiç olur mu?" diyorlar, yeri geliyor en özel tariflerini benimle paylaşıyorlar. Çeyiz takımı danışanlar, “Akşama kayınvalidem geliyor bana menü hazırla” diye mesaj atanlar, “Hangi yemeği yapsam bu kız bana aşık olur?” diye soranlar… Candan, samimi bir aile! En güzeli de hep destekliyor, hep daha fazla paylaşmamı istiyorlar.





Geçenlerde bir takipçimle markette karşılaştık, "Seni hep mutfakta görmeye alışkınım böyle dışarıda görünce çok şaşırdım!" dedi. (Bir de acil serinletici içecek tarifi istedi!) Oysa ki benim mutfak dışında da bir hayatım var. Oğlum var, Ali. 2,5 yaşında, herşeyi en iyi bilenin kendisi olduğunu zanneden minik bir patron! Bende Lego fobisi başlatan küçük canavar!

NOT: hiç çıplak ayak legoya bastınız mı?

Tamam pişirmeyi çok severim ama siz bir de beni yemek yerken görün. Bakmayın videolarımda kibarlıktan az az tadıyorum. Yoksa en sevdiğim aktivite yemeği ekmek banarak yemek! Bir de yemek uğruna girmediğim delik yoktur. Hani bazıları bilmediği yemeği yiyemez. Bende tam tersi! Sınır yok! Enginarlı Sütlaç mı dediniz? Hemen tadayım. Çilekli börülce mi? Enteresan olabilir! Kılçık çorbası mı dediniz! Adam pişirmiş canım ucundan alayım! Neler yedim neler, hepsini yazacağım. Hatta küçükken bir tatilde mide fesatı geçirmişliğim bile var. Babam bir keresinde tutamadı kendini, ‘Tosunum’ diye sevdi beni. 11 yaşındaki kızını! Aşkolsun baba! Ama hayatımın dönüm noktası oldu, ertesi gün basketbol takımına yazdırdım kendimi. Basketbol kariyerim uzun sürmedi ama şunu öğrendim: öğlen makarna yendiyse akşam az yenilmesi gerekli. Spor yapmak da şart!

Spor demişken, sporu da severim ama mümkünse sakininden olsun. Spinning falan başımı döndürür, ağırlık hiç bana göre değil! O sebeple favorim yoga. Öyle yavaş yavaş, yattığım yerden, eğer ayaktaysa fazla zorlamadan. Size de tavsiye ederim :).

Bundan böyle bütün maceralarımı, yemek tariflerimi, seyahatlerimi, budur dediğim mekanları, annelik anılarımı, hepsini sizlerle paylaşacağım. Cumartesi ve Pazar günleri beni burada bulabilir, sorularınızı ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hürriyet ailesine, beni aralarına aldıkları için çok teşekkür eder, bu vesileyle yaz bitmeden mutlaka denemeniz gereken Tiramisu Milkshake tarifimi de paylaşmak isterim :)

Denerseniz ne mutlu bana!

Tiramisu Milkshake için Malzemeler:

00:26 - 00:36

100 ml süt

100 ml kahve

2 tane kedidili

2 top vanilyalı dondurma

1 yemek kaşığı labne

Krem şanti

Kakao

Adımlar:

1- Kedidillerini kahve ile ıslatın.

2- Krem şanti hariç bütün malzemeyi blenderdan geçirin.

3- Milkshake’i krem şanti ve az kakao ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Not: Yarınki yazımda, geçen hafta gittiğim İbiza seyahatimi anlatacağım, yine beklerim.