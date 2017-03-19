Arada kendinizi şımarttığınız oluyor mu?

Nedense kendini şımartmak insanlara ayıp gelir. Herkes ne kadar çalıştığını, ne kadar yorulduğunu anlatmayı çok sever ama, kimse çıkıp “bugün bütün gün yan geldim yattım” demez, diyemez. Utanır çünkü, tembellik yapmayı kendine yediremez.

Halbuki ne güzeldir kendini şımartmak! Arada bir mola vermek, nefes almak… Geç uyanmak, işi gücü bırakıp sürükleyici bir diziye takılmak, yeni bir elbise almak, bütün bir günü bakıma ayırmak…

İnsanı hem mutlu eder, hem de motive… Arada bir durunca, sonrasında daha hızlı gidersiniz.

Madem bugün pazar, gelin hep birlikte kendimizi şımartalım. İstediğimiz bir şeyi yapalım, hatta biraz abartalım, yanına da dev tatlılar yapalım!

Biliyorum yaz geliyor ama arada olur öyle!

Damla Çikolatalı Dev Kurabiye





Malzemeler:

1 yumurta+ bir yumurta sarısı

1,5 bardak un

1 çay kaşığı karbonat

1/3 bardak şeker

1/2 bardak esmer şeker

1 bardak + 3 yemek kaşığı damla çikolata

1/2 yemek kaşığı kahve

1 çay kaşığı vanilya özütü

110 gram (8 yemek kaşığı) tereyağı

Sıvıyağ

Adımlar:

1- Tereyağı ve şekerleri çırpın.

2- Yumurtalar ve vanilya özütünü ekleyin ve tekrar çırpın.

3- Un, granül kahve ve karbonatı bir kasede karıştırın ve kurabiye karışımına ekleyin. Düşük devirde karışana kadar çırpın.

4- 1 su bardağı damla çikolatayı da ekleyin ve karıştırın.

5- Fırına giren bir tavayı yağlayın, kurabiye hamurunu üzerine dökün ve elinizle yerleştirin. Kalan damla çikolataları üzerine serpin.

6- Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Dev Sufle





Malzemeler:

600 ml Süt

150 gram Çikolata

100 gram Toz Şeker

115 gram Un

100 gram Tereyağı

5 Yumurta

1- Süt, çikolata ve şekeri bir tencereye alın, kaynama noktasına getirin.

2- Başka bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyin ve 2 dakika kavurun.

3- Çikolatalı sütü sürekli çırparak, yavaşça, una ekleyin. Karışım kaynama noktasına gelince ocaktan alın ve arada çırparak ılınmaya bırakın.

4- Yumurta sarılarını, çikolatalı karışıma teker teker çırparak ekleyin.

5- Yumurta beyazını kar kıvamına getirin. Çikolatalı karışımı, yumurta beyazlarına ilave edin ve tahta kaşıkla yedirin.

6- Sufle hamurunu, büyük bir sufle kabına alarak 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat pişirin. Afiyet olsun!

Dev Pankek

Malzemeler:

6 adet Yumurta

4 yemek kaşığı Şeker

1/2 çay kaşığı Tuz

110 gram Tereyağı

2,5 su bardağı Süt

4 su bardağı Un

2 çay kaşığı Karbonat

1 paket Hamur Kabartma Tozu

Akçaağaç Şurubu

Bol Meyve

Adımlar:

1- Yumurtaları çırpın. Şeker, süt, tuz, eritilmiş tereyağı ve süt ekleyin tekrar çırpın.

2- Un, karbonat, hamur kabartma tozu ekleyin çırpın.

3- Evdeki en büyük tavanızın altını yağlayın.

4- Hazırladığınız hamuru dörde bölün ve dev pankekleri önlü- arkalı kızartın.

5- Akçaağaç şurubu ve meyve ile servis edin. Afiyet olsun!