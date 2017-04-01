 Araba yolculuğunun ritüelleri

Sizi bilmem ama ben araba yolculuğuna bayılırım. Hele ucunda tatil varsa, bir de mevsimlerden baharsa, yollar tıklım tıkış dolmamışsa, tadına doyum olmaz. Araba yolculuğu bana hem çok nostaljik gelir, hem de hayata kısa bir mola veriyormuşum gibi hissettirir. Bomboş yollarda, sevdiğim şarkıları dinleyerek bir şehirden başkasına geçmek, bana müthiş keyif verir.

Araba yolculuğu şakaya gelmez, kendine has ritüelleri vardır. Dünya değişir, onlar hep aynı kalır... Yola mutlaka erken çıkılır mesela, hangi tesis daha iyi kararlaştırılır, araba - uçak - otobüs üçlüsünün saatleri karşılaştırılır, varışa kalan zaman uzun uzun hesaplanır…

Yıllar geçse, araba modelleri değişse bile, her mola yerinde gerine gerine yürüyen amcalar, uykulu gözlerle tuvalete götürülen çocuklar, kahve keyfi yaparken gelen geçeni izleyen teyzeler hep aynı kalır.

Uzun yolun keyfine bir kere varan; saat başı uçak seferi de olsa, promosyonlu biletler benzin parasından ucuza da gelse, yine de direksiyondan vazgeçemez, dökülür yollara.

Araba yolculuğunun bir diğer ritüeli ise yol üstü lezzetleridir. Susurlukta tost-ayrandır, Akhisar’da köfte, Bursa’da İskender kebaptır. Yol üstü lezzetler, bütün kesimlerden insanları aynı yerde buluşur. Holding patronu ile kamyon şöförü birlikte çıkartırlar buz gibi ayranın keyfini.

Bu senenin ilk araba yolculuğunu geçen hafta Çeşme’ye yaptık. Küçükken şehirler arası yollarda dinlendiğim şarkıları, bu sefer 3 yaşındaki oğlumla dinleyerek geçtik Balıkesir’den, Manisa’dan…

Tabii yol üstü lezzetlerinden de mahrum kalmadık!

Tatile daha çok var, bu lezzetleri evde yapamaz mıyız diyenler için üç tane yol üstü lezzet tarifim aşağıda! Bir de sakın unutmayın; “hayatta önemli olan varış noktası değil, yolculuğun ta kendisidir!”

Ayvalık Tostu

Malzemeler:

2 dilim Ayvalık Tost Ekmeği

30 gram Susurluk Tulumu

2 dilim Sosis

1 dilim Salam

4 dilim Sucuk

Salatalık Turşusu

1 dilim Domates

1- İnce ince doğradığınız sosis, salam ve sucuğu teflon tavada soteleyin.

2- Tost ekmeklerinin arasına peynir, sosis, salam, sucuk, turşu ve domates ekleyip, tost makinesinde peynir eriyene kadar pişirin.

Akhisar Köftesi

Malzemeler:

700 gr kuzu kıyma

1 adet Soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1- Soğanı rendeleyin ve bütün malzemeleri iyice yoğurun.

2- Köfte harcınız pişirmeden 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün parmak şekli verip, ızgarada pişirin. Pide ile servis edin.

Evde Pratik İskender Kebap

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Tereyağı

1 yemek kaşığı Salça

1 çay kaşığı Pul Biber

1/2 su bardağı Domates Suyu

300 gram Dana veya Kuzu Bonfile (2 saat buzlukta beklemiş, hafif donuk)

Yoğurt

2 adet Bazlama/ Tırnak Pide

Tuz, Karabiber

Sıvıyağ

1- Pide ya da bazlamalarınızı, 200 derecede önceden ısıttığınız fırında 5 dakika ısıtın.

2- Tereyağını sos tavasında eritin, salçayı ekleyin ve kavurun. İçine pul biber ve domates suyunu ekleyin, kaynadıktan sonra altını kısın ve 15 dakika pişmeye bırakın.

3- Hafif donuk bonfilenizi keskin bir bıçak yardımıyla incecik dilimleyin. Üzerine, tuz, karabiber ve sıvıyağ ekleyin, kızgın tavada pişirin.

4- Bir tabağa ekmekleri alın, üzerine sos gezdirin, etleri koyun ve tekrar sos gezdirin. Yoğurtla servis edin. Afiyet olsun!