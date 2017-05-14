Anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼z kutlu olsun

HayatÄ±nÄ±z hem Ã§ok kolay, hem de Ã§ok zor oluyor anne olunca.



Kendinizi hem Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼, hem de Ã§ok zayÄ±f hissediyorsunuz.



AynÄ± anda omuzlarÄ±nÄ±zda dÃ¼nyanÄ±n hem en aÄŸÄ±r, hem de en hafif yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yorsunuz.



Kalbiniz hem korkudan, hem de sevgiden Ã§arpÄ±yor.



Ã‡ocuÄŸunuzu hem herÅŸeyden korumak istiyor, hem de zarar vermekten korkuyorsunuz.Â Annelik bÃ¼tÃ¼n tezatlarÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor sanki. Hisleriniz ve hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±z sÃ¼rekli alt Ã¼st oluyor.



Neyin doÄŸru, neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu kestiremediÄŸiniz bir serÃ¼venin iÃ§inde elinizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz.Â



Bir de sÃ¼rekli Ã¶ÄŸreniyorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annelik Ã¶ÄŸrenilen bir ÅŸey. Doktorluk gibi, avukatlÄ±k gibi, mimarlÄ±k gibiâ€¦



Sevgi otomatik geliyor ama annelik Ã¶ÄŸreniliyor.



YaÅŸaya yaÅŸaya, deneyimleye deneyimle anne oluyorsunuz.



Ã–nce emekliyorsunuz, kalkmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tÃ¶kezliyorsunuz.



Sonra bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, dimdik ayaktasÄ±nÄ±z.Â DÃ¼nyanÄ±n hem en zor, hem de en muhteÅŸem hissi.Â BÃ¼tÃ¼n annelerin anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor, annesini mutlu etmek isteyenler ile de aÅŸaÄŸÄ±da nefis bir kek tarifimi paylaÅŸÄ±yorum.



Haftaya yine beklerim!Â









FrambuazlÄ±, Lor Peynirli KekÂ Â



Malzemeler:



1,5 su bardaÄŸÄ± UnÂ Â

1 su bardaÄŸÄ± ÅžekerÂ Â

1 paket Hamur Kabartma TozuÂ Â

3 adet YumurtaÂ Â

1,5 su bardaÄŸÄ± Lor PeyniriÂ Â

1/2 su bardaÄŸÄ± SÄ±vÄ±yaÄŸÂ Â

1,5 su bardaÄŸÄ± Â FrambuazÂ Â

1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Vanilya Ã–zÃ¼tÃ¼Â



AdÄ±mlar:Â Â Â Â Â



Yumurta, peynir, vanilyayÄ± iyice karÄ±ÅŸana kadar Ã§Ä±rpÄ±n.Â Â Â Â

Un, ÅŸeker, kabartma tozu ve tuzu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â Â Â Â

Kuru malzemeleri sÄ±vÄ± malzemelere ekleyin ve tekrar Ã§Ä±rpÄ±n.Â Â Â Â

SÄ±vÄ±yaÄŸÄ± da ekleyerek kek hamuruna yedirimÂ Â Â Â

En son FrambuazlarÄ± ekleyin ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â Â Â Â

YaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz kek kalÄ±bÄ±na alÄ±n ve Â Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 dakika piÅŸirin. Afiyet olsun!