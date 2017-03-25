Anne yemeklerinin sırrı

Anne yemeklerinin lezzeti bir başka olur değil mi? Hatta restoranlarda bile, servis edilen yemeğin başında “anne” yazarsa bir başka cezbeder insanı. Sanki menünün en özel yemeği oymuş gibi hissettirir…

Anne köftesi, anne tostu, anne makarnası… İnsanın kalbine giden yol midesinden geçiyorsa eğer, kalbinin en değerli köşesinde yer alan yemekler de anne yemekleridir.

“Anne sevgisini katar” denir, “annenin eli lezzetli olur” denir… Ama bence anne yemeklerinin esas sırrı; bize çocukluğumuzu hatırlatmaları. Hani şu sokaklarda çoluk çocuk rahat rahat oynadığımız, balkondan “yemek hazır!” sesini duyunca koştura koştura sofraya oturduğumuz, tabak tabak makarna yemekten “okul nasıldı?” sorusuna cevap veremediğimiz günleri…

Maalesef bizim çocuklarımızın çocukluğu bizimki gibi geçmiyor. Sokaklar tehlikeli, tabak tabak makarna yemek yasak ve okula başladıklarında doğru düzgün konuşmayı bile bilmiyorlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tam da kestiremediğim bu günlerde bir gerçek var ki, geçmişi ve çocukluğumu çok özlüyorum!

Benim gibi hissedenler için bugün, ne zaman yapsam beni çocukluğuma götüren üç tane anne tarifi paylaşacağım. Sizi de çocukluğunuza götürürse ne mutlu bana!

Fırında Makarna





Malzemeler

250 gram Makarna

250 gram rendelenmiş Peynir

1/2 Yufka

1 Yumurta

60 gram Tereyağı

500 ml Süt

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar

1- Makarnayı haşlayın.

2- Tereyağını ve unu kavurun. Sütü yavaşça ekleyerek beşamel sos elde edin.

3- Tuz, karabiber ekleyin.

4- Sosun içine bir yumurtayı çırparak ekleyin.

5- Peynirin yarısını sosun içine ekleyin.

6- Bir fırın tepsisini yağlayın ve içine yufkayı yerleştirin.

7- Yufkanın üzerine önce sos, sonra haşlanmış makarna ve üstüne kalan bütün sosu dökün.

8- Kalan peyniri de fırın tepsisine koyun.

9- 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Anne püf noktası: Fırın kabına, yufka sererseniz hem servisi daha kolay olur, hem de kabınız daha az kirlenir.

Anne Köftesi

Malzemeler:

500 gram Kıyma

1 adet Soğan

1/4 demet Maydanoz

200 gram Ekmek içi

1 adet Yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Adımlar

1- Bütün malzemeleri iyice yoğurun. 10 dakika buzdolabında dinlendirin.

2- Elinizle şekil verip, ızgara tavada kızartın.

Anne püf noktası: Bayat ekmekleri asla atmayın, köftede değerlendirin.

Mozaik Pasta

Malzemeler

1 Paket Petit Beurre

1 su bardağı Süt

3 yemek kaşığı Kakao

3 yemek kaşığı Toz Şeker

125 gram Tereyağı

3 adet Çilek

1 Limonun kabuğu

Adımlar

1- Tereyağını eritin, içine kakao, şeker ve sütü ekleyin. Şeker eriyinceye kadar karıştırın.

2- Bisküvileri dilediğiniz şekilde ufaltın. Yarı yarıya iki ayrı kaseye ayırın. Kaselerden birine küp doğranmış 3 adet Çilek, diğerine ie limon kabuğu rendesi koyun.

3- Çikolatalı sosu bisküvilerin üzerine dökün. Dilediğiniz gibi şekil verip buzlukta 3-4 saat dondurun. Afiyet olsun!

Anne püf noktası: Mozaik Pasta’yı boş bir zamanınızda yapıp, buzluğunuzda saklayın. Böylece çat kapı misafir geldiğinde, en azından tatlınız hazır olur.