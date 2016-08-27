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İdil Yazar

İdil Yazar

Alaçatı'nın Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

27 Ağustos 2016

Son 10 senenin en çok yazılan çizilen beldelerinden biri Alaçatı.

"Tam 12 sene önceydi diyor" İzmirli bir arkadaşım, "o yaz Alaçatı'nın asla eskisi gibi olmayacağını fark ettik". Hakikaten son 12 senedir Alaçatı gitgide kalabalıklaşıyor, kalabalıklaşıyor ve kalabalıklaşıyor. Durdurabilene aşkolsun!

 

Fakat ben bugün Alaçatı'dan bahsetmeyeceğim. Alaçatı'nın haşarı erkek kardeşi Hacımemiş'ten bahsedeceğim

 

Son 3 senenin yıldızı Hacımemiş!

 

Alaçatının Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

 

Haşarı erkek kardeşi dedim, çünkü gerçekten öyle hissediyorum. Alaçatı güzeller güzeli, popüler bir genç kadın, Hacımemiş ise daha 'cool' takılan, özgür ruhlu, birazcık da burnu havada erkek kardeşi! 

 

Öyle topukluya, ağır makyaja gelmez mesela Hacımemiş, kendini kasan insan sevmez. Süse püse değil de, yemeğe, kahveye, müziğe önem verir. Hem rahatına bakar, hem de keyfine!

 

Antika dükkanları, sanat galerileri, butik mağazaları ile artisan bir dünyası var Hacımemiş'in. Gece değil de, akşamüstü giderseniz, birbirine sahip çıkan esnafını, sokaklarda sohbet dinleyerek uyuklayan kedilerini görürsünüz. Her yerde ilgilinizi çeken bir detaya rastlar, küçücük sokaklarında saatlerinizi geçirirsiniz.

 Alaçatının Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

Ben de bu yaz Hacımemiş'in büyüsüne kapıldım. Akşamüstleri Ali'yle sokakların altını üstüne getirdik, çocukları uyuttuktan sonra da kızlarla toplandık birşeyler içtik. Haftasonu kalabalığına girmeyi gözüm pek yemedi ama hafta içi sık sık uğradım.

 Alaçatının Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

İşte benim için Hacımemiş'in yıldızları:

 

Pop Alaçatı

Hacımemiş'in en bilinen mağazalarından biridir Pop Alaçatı. Retro mutfak eşyaları, vintage oyuncaklar, gözlükler, aksesuarlar, ne ararsanız var! Benim gözüm vintage bir kahve makinesinde, Ali'ninki ise eski model oyuncak arabalarda kaldı.

 

Evvel Zaman

Rengarenk bir dükkan Evvel Zaman. Tabaklar, emayeler, çeşit çeşit kahve takımları, plaklar, objeler... Girer girmez gördüğünüz herşeyi teker teker incelemek istiyorsunuz. Eğer benim gibi mutfak eşyalarına meraklıysanız uğrayın derim!

 

Ojarna

Çok farklı bir butik Ojarna. Sahibesi Can, kışın dünyayı geziyor, farklı kabilelerle birlikte yaşıyor. Deneyimleri, tasarımlarına yansıyor ve birbirinden farklı aksesuarlar ve kıyafetler olarak Hacımemiş'teki ufak dükkanında karşımıza çıkıyor. 

 

Kahvemin Tadı

Mis gibi kahve kokusuyla bütün sokağı sarıp sarmalayan 3-4 masalık minik kahve dükkanı. Hacımemiş sokaklarında ufak bir mola için, cortadosunu mutlaka deneyin!

 

Cin by Göz

Akşamları arkadaşlarınızla buluşup bir şeyler içmek için Cin by Göz'ü tavsiye ederim. Bahçesine taktığı dev klimasıyla Hacımemişteki en ferah mekan. 

 Alaçatının Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

Take Five

Yaş ortalaması yüksek, kokteylleri sağlam olsun derseniz, doğru adres Take Five. Jazz konserleri ve salsa dersleriyle Hacımemiş'in en keyifli mekanlarından.

 

Hacımemiş haftasonları çok kabalık oluyor, keyfini çıkartmak denk getirip haftaiçi gitmenizi tavsiye ederim. Eylül sonu - Ekim başı da çok keyifli oluyor.

 

Bu sıcaklarda sizleri ferahlatacak Limonlu Tiramisu tarifimle yazımı noktalıyorum. Haftaya görüşmek üzere!

 

Malzemeler:

 

* 1/2 bardak Şeker

* 1/2 bardak Su

* 1 yemek kaşığı Limon Kabuğu

* 1,5 yemek kaşığı Pudra Şekeri

* 1 yemek kaşığı Limon suyu

* 1 paket Labne

* 1/2 bardak Krema

* 1 çay kaşığı vanilya

* 8 adet Kedidili

* Ahududu / Elma

 

Adımlar:

    1. Şeker, su, limon suyu ve limon kabuğunu tavada kaynatın ve ılınması için bekletin.

    2. Labne, krema , pudra şekeri ve vanilyayı çırparak kremanızı hazırlayın.

    3. Kedi dillerini limonlu şerbette ıslatın.

    4. Servis tabağına, bir kat kedi dili, bir kat krema, bir kat meyve ve tekrar, bir kat kedi dili, bir kat krema, bir kat meyve olacak şekilde dizin.

    5. Kalan şerbeti üzerinden geçirip, servis etmeden önce buzdolabında 1 saat bekletin. Afiyet olsun!

 Alaçatının Haşarı Erkek Kardeşi Hacımemiş

(Gifler için link:  https://youtu.be/GHaWnk5qoq8)

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