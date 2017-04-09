Akmerkez’in değişimi!

Benim yaşımda olanlar için Akmerkez’in yeri ayrıdır. Biz lisedeyken herkesin buluşma noktasıydı Akmerkez. Sevgililer, arkadaşlar her hafta sonu orada buluşur, Home Store veya S Cafe’de saatlerce otururdu. Pazartesi okulda bütün gün, “Akmerkez’de neler oldu?”, “Kim kiminle nerede buluştu” uzun uzun konuşulurdu.

Derken İstanbul’a, daha büyük AVM’ler açıldı… Daha şık mağazalar, çeşit çeşit restoranlar, IMAX sinemalar… Haliyle, Akmerkez’in havası söndü! Gözde buluşma noktasından ziyade, hızlıca alışveriş yapma, iş halletme noktasına döndü.

Bilirsiniz, anlık popülerlik yakalamak artık çok kolay. Sosyal medyada doğru iş birlikleri yaparsanız, kendinizi kısa sürede hedef kitlenize duyurabilirsiniz. Ancak yakaladığınız popülerliği devam ettirmek zor; gözden düşüp geri dönüş yapmak ise neredeyse imkansız!

İşte Akmerkez neredeyse imkansızı başardı ve geçen senelerde Etiler kapısını restoranlara açarak müthiş bir geri dönüş yaptı. Şimdi ise zoru başarıyor; sürekli üzerine koyarak popüler kalmaya devam ediyor.

Benim Akmerkez’deki en son favorilerim ise; Vakko Patisserie Petit Four ve Martinez.

Marie Antoinette’in dünyası!

Vakko Patisserie Petit Four, Vakko’nun içinde nefis bir pastane. İçeri girer girmez kendinizi Fransa’da hissediyorsunuz. Ufak pastalar, çıtır çıtır milföyler, trüf çikolatalar, rengarenk makaronlar sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor.

İnsanın içinden Kirsten Dunst’un Marie Antoinette’i canlandırdığı filmdeki gibi, bütün gün oturup çeşit çeşit pasta yiyesi geliyor.

Pastanenin şefi Fransa’dan özel olarak getirtilmiş. Öğleden sonraları çay keyfi yapmak için mutlaka uğrayıp, Fransız şefin nefis tatlılarını tatmanızı tavsiye ederim.. Bir de kalabalık gidin; zira tadılacak çok seçenek var!

Şık ve lezzetli

Daha geçen hafta açılan Martinez, Akmerkez’in yeni göz bebeği. Dekoru zarif ve şık. İlk kez açılan bir restorandan ziyade; yıllardır hizmet veren, oturaklı bir restoranın şıklığı var. Mimarı Mehmet Sezai Yücebaşoğlu çok iyi iş çıkartmış.

Menüde hem Akdeniz, hem de füzyon mutfağına ait seçenekler var. Kaburgalı Bun (buharda pişen sandviç) ve ızgara kalamar bana göre çok lezzetliydi.

Güzel bir yemek eşliğinde rahatça sohbet edebileceğiniz şık bir restoran arayışındaysanız; Martinez'e mutlaka bir uğrayın derim!

Vakko Patisserie Petit Four’dan bahsedip, tatlı tarifi paylaşmadan yazıyı noktalamak olmaz. Daha şık ve lezzetli çay sofralarınız için Makaron tarifimi deneyebilirsiniz.

Haftaya görüşmek üzere!

Makaron Nasıl Yapılır?





Malzemeler

80 gram Yumurta Akı

160 gram Toz Şeker

140 gram Badem Unu

50 gram Pudra Şekeri

50 gram Krema

100 gram Beyaz Çikolata

Adımlar

1- Kremayı kaynama noktasına getirin ateşten alın, içine çikolata ve aroma ekleyerek soğumaya bırakın.

2- Yumurta beyazı ve toz şekeri 10 dakika iyice katı kıvama gelene kadar çırpın.

3- Badem unu ve pudra şekerini karıştırın ve yumurta beyazına ekleyip spatula ile karıştırın. Gıda boyası ile renklendirin.

4- Makaron karışımını, sıkma torbası yardımıyla küçük daireler halinde yağlı kağıt koyduğunuz bir tepsiye koyun. Önceden ısıtılmış 125 derece fırında 15 dakika pişirin.

5- Kurabiyelerin arasına hazırladığınız çikolatalı karışımdan sürüp üstüste kapatın. Afiyet olsun!