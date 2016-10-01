Ağlamıyorum, gözüme bir şey kaçtı!

Ne büyük keyifti evde oturup, Gülşen Bubikoğlu'nu, Filiz Akın'ı izlemek, Hababam Sınıfı'ndan binbir muzurluk öğrenmek... Hepimizin kalbini ısıtan, yüzünü gülümseten ortak anımız Yeşilçam. Hal böyle olunca, arada geçmişe dönmek, eski filmleri tekrar tekrar izlemek çok iyi geliyor insana.











Yeşilçam yolculuğuma ilk önce Tarık Akan'ın meşhur filmi “Ah Nerede” ile başladım. Başlayış o başlayış, resmen sonrasında kendimi durduramadım! Şendul Şaban, Antika Leyla, Banker Bilo, Mavi Boncuk derken uzun bir film maratonu yaptım. Ne yalan söyleyeyim, derdi tasayı unuttum. Tabi, tipik bir yengeç burcu olduğum için bol bol ağladım ama, genel olarak Yeşilçam'da huzur buldum.



YEŞİLÇAM’IN İŞTAHI



Filmleri izlerken çocukken fark etmediğim bir şey keşfettim. Yeşilçam’ın iştahını! İstisnasız her filmin ardından, kendimi mutfakta buldum. Eski Türk filmlerini izledikçe yiyesi geliyor insanın. Tamam, "Issız Adam" da Ada'nın Havuçlu Kek yiyişi de efsanedir ama, eski filmlerin etkisi apayrı.











Güdük Necmi’nin büyük bir iştahla yemek yiyişini hatırlıyor musunuz? İnek Şaban’ın gözü gibi sakladığı tereyağını? Tulum Hayri’yi görünce bir tepsi tulumba tatlısını kucağınıza alıp, ikişer üçer midenize indirmek istemiyor musunuz? Ben istiyorum.



İşte, kilo almak isteyenlere, iştahsızlık problemi yaşayanlara ilaç gibi gelecek Yeşilçam filmleri!





Tatlı Meleğim - Türkan Şoray





Bence Yeşilçam’ın en güzel filmlerinden. Klasik bir Sindirella hikayesi. Daha filmin jeneriğinde karnınız guruldamaya başlıyor. Türkan Şoray kahvaltı masasında, annesinin garip bakışlarına aldırmadan iştahla makarna yiyor. Ama ne yemek, koca bir tabağı bana mısın demeden bitiriyor. İşte bu noktada filmi durdurup mutfağa koşuyorsunuz, ama devamını izlemeyi de unutmayın. Gözlüklü, iştahlı kız, güzeller güzeli bir mankene dönüşüyor!









Sosyete Şaban

Yeşilçam’da yemeği en güzel şüphesiz Kemal Sunal yer. Yemek aşkı gözlerine yansır. Sosyete Şaban’da, Perihan Savaş’ın şaşkın bakışlarına aldırmadan, Kuzu Etli Pilavı lavaşa sarıp yediği sahneyi hatırladınız mı? Canınız çekti değil mi?





Bitirimler Sınıfı - Perihan Savaş





Madem Perihan Savaş’tan bahsettik, onun da Bitirimler Sınıfındaki Taze Fasulye yiyişi meşhurdur. Öyle bir iştahla yer ki zannedersiniz, taze fasulye değil, İskender Kebap yiyor. Minik Sezer'ciğin bakışları ise, bütün seyirciyi özetler.













Dağdan İnme - Fatma Girik / Dila Hanım - Erol Taş





Bu iki filmde hem Erol Taş hem de Fatma Girik "Tavuk Nasıl Yenir ?" dersi verir. Seneler sonra çekilen “The Fifth Element”te, Milla Jovovich de tavuğu böyle yemiştir. Belki o da Yeşilçam'dan etkilenmiştir, ne dersiniz?



Ateş Böceği- Necla Nazır





Bir insan elmayı hiç böyle tatlı, böyle iştahlı yer mi? Acaba Necla Nazır'dan etkilenip, bir aralar sürekli elma yiyen kaç kişiyiz ?







Çam Sakızı - Hulusi Kentmen





Kapanışı Hulusi Kentmen ile yapalım. Hulusi Kentmen’in, Emel Sayın'ın hazırladığı etli kuru fasulyeyi gördüğünde yaşadığı sevinç, bir anda yataktan fırlayıp pijamayla büyük bir iştahla yemeye başlaması, Yeşilçam'ın kuşkusuz en iştahlı sahnesidir!

O zaman yazıyı da lezzetli bir Etli Kuru Fasulye tarifi ile noktalayalım. Güzel bir Türk filmi eşliğinde tadını çıkarmanızı tavsiye ederim.

Haftaya görüşmek üzere!

Etli Kurufasulye

Malzemeler:

250 gram Fasulye

1 adet Soğan

500 gram Kuzu Kol kuşbaşı

1 yemek kaşığı Biber Salçası

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 bardak Domates Suyu

Zeytinyağı

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Nane

Adımlar: