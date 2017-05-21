30’dan sonra her şey yasak mı?

Üniversiteden mezun olduğum gün çok yakın bir arkadaşımın babası bize; “30 yaşına kadar bütün U dönüşler serbest! Mutlu olacağınızı düşündüğünüz bir hayat kurana kadar bol bol deneyin, ancak 30 yaşına geldiğinizde hayatınızı mutlaka oturtun!” demişti.

30 yaşıma kadar 3 şehir, 3 sektör, 5 iş değiştirdim ve bu sözler hep kulağımda çınladı. 29 yaşında youtube kanalımı açıp, mutlu olduğum bir işe sahip olduğumda çok rahatlamıştım; zira treni kaçırmaktan son anda yırtmıştım!

Ancak şu an dönüp bakınca fark ediyorum ki; arkadaşım babası sözlerinde hatalı.

Bence insan, hayatının her döneminde U dönüşü yapabilmeli.

50’sinde 20 senedir çalıştığı bankadan bir anda istifa edip, çiçekçi açabilmeli mesela…

“Yapamazsın”, “çok zorlanırsın”, “hayal alemindesin”, “hayatın gerçeklerini unutma” diyenlere kulaklarını tıkayıp; bildiğini okuyabilmeli, risk alabilmeli.

Toplumun çizdiği yoldan şaşıp, kendi yolunu bulabilmeli. Herkes sola giderken, bir anda rotasını bambaşka bir yere çevirebilmeli. Kısacası her yaşta, her konumda, mutlu olmadığı durumları değiştirebilecek gücü hissedebilmeli.

Yani cesur ve gözü kara yaşamalı bence hayatı. Bazen derin bir nefes alıp, balıklama dalmalı! Siz ne dersiniz?

Hayatta olduğu gibi, mutfakta da cesur olmak lazım. Altından kalkabildiğiniz zor bir tarif bir anda kendinizi çok güçlü hissettirebilir!

O halde yazıyı mantı tarifiyle noktalayım. Unutmayın, adım adım giderseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok!

Mantı Nasıl yapılır?

Hamuru:

400 gram Un

1 yemek kaşığı Tuz

2 adet Yumurta

120 ml Su

2 litre Et Suyu

İç Harcı:

150 gram ıyma

1 adet Soğan

1/4 demet Maydanoz Tuz Karabiber

Sosu:

200 gram Yoğurt

2 yemek kaşığı Tereyağı

2 diş Sarımsak

1 yemek kaşığı Pul Biber

1- Unun ortasına yumurta, tuz ve suyu ekleyerek sert bir hamur elde edin, streç filme sarın 15 dakika dinlendirin.

2- Hamuru 4 parçaya bölün ve incecik açın. Kare kare kesin.

3- İç malzemeyi yoğurun.

4- Hazırladığınız iç ile mantıları doldurun ve kapatın.

5- Mantıyı kaynar et suyunda haşlayın.