100. yaşa özel sürpriz

Annie, 99 yaşında. Maceraperest, çılgın, enerji dolu bir kadın. Hayatın sonuna geldiğinin farkında, ölmeden önce yapmak istediği ne varsa gerçekleştirmeye çalışıyor. Çoğunu da gerçekleştirmiş aslında, sadece son bir isteği kalmış ama fazla çılgın olduğu için nasıl yapacak bilemiyor!

Çünkü Annie, ölmeden önce bir kere polis tarafından tutuklanıp hapse atılmak istiyor. Nedense o hissi yaşamak istiyor!

Annie’nin yeğeni, 100. doğum günü şerefine polis ile anlaşıp, teyzesinin bu isteğinin gerçekleşmesini sağlamış. Geçen hafta Hollanda’da 100 yaşında bir kadın, sırf ölmeden önce hapse atılmak istiyor diye, hakikaten hapse atılmış!

Annie’nin o yaştaki muzipliği, teyzesini kırmak istemeyen yeğeninin çabası, bir yabancının hayalini gerçekleştirmek için işbirliği yapan polisin mizah duygusu… Bütün hikaye benim çok hoşuma gitti!

Ve, ben de sizler için bir liste hazırlamaya karar verdim! Biliyorsunuz benim işim gücüm yemek, bu sebeple listem biraz daha değişik.

İşte ölmeden önce mutlaka yemeniz gereken 10 yiyecek!

Pizza - Napoli

Gerçek pizza dediğiniz Napoli’de yapılıyor. Öyle bol malzeme beklemeyin sadece domates sos ve mozarella peyniri… Ama malzemesi ve pizza hamuru o kadar iyi ki, tadı bir ömür damağınızda kalıyor.

Sacher Torte- Viyana

Benim gibi çikolata delilerinin bir numarasıdır Sacher Torte. Her yerde yapılır ama en iyisini yemek için Viyana’ya gitmek gerekir. Yoğun çikolatalı, kayısı marmelatlı, cezbedici bir lezzet!

Hindistan Cevizi - Karayip Adaları

Rüya gibi bir kumsal, masmavi bir okyanus… Şezlong’da uzanmış, taptaze hindistan cevizinden, hindistan cevizi suyu içiyorsunuz. Daha fazla yazmama gerek var mı?

Pepeçura - Karadeniz

Kokulu üzümle yapılan, muhallebiye benzeyen nefis bir Karadeniz tatlısı. Rengi ayrı güzel, mayhoş tadı ayrı!

Dosa - Hindistan

Krebin hint versiyonu. Pirinç ve mercimek unuyla yapılıyor. Krebe göre daha çıtır. Hindistan'da farklı soslarla birlikte servis ediliyor. Bir tane denedikten sonra durmak neredeyse imkansız!

Pimientos de Padron - İspanya

Fotoğrafa bakınca bizim biber kızartması gibi gözüküyor ama İspanya'da yiyebileceğiniz bu biberlerin lezzeti aslında bambaşka! Biberi özel, yağı özel, tuzu özel.

Barbekü - Güney Kore

Masanın ortasında dev bir ızgara. Önünüzde et, sebzeler ve binbir çeşit sos! Her şeyi kendi damak zevkinize göre pişiriyor, eşleştiriyor ve keyfini çıkartıyorsunuz.

Etli, Peynirli (Cheesesteak) Sandviç - Philadelphia

Amerika'nın en meşhur sandviçi. Et, soğan ve peynirin müthiş buluşması! Mutlaka denenmeli.

Dondurma (Gelato) - Roma

İtalyanların bütün yemekleri gibi dondurması da bir başka! Ve en iyi dondurma için adres kesinlikle Roma!

Falafel- Beyrut

Kızarmış, baharatlı, çıtır çıtır nohut köftesi… Sıcacık pita ekmeğinin içinde… Hem de tahinli sosla!

Lafı gelmişken, falafel tarifini de paylaşarak yazıyı noktalayalım. Yarın yine beklerim!

Malzemeler:

400 gram Konserve Nohut

Maydanoz

4 diş Sarımsak

2 Yeşil Soğan

1 yemek kaşığı Susam

1 çay kaşığı Kimyon

1 çay kaşığı toz Kişniş

Tuz

Galeta unu

Sarımsak tozu

2-3 yemek kaşığı Un

Adımlar:

1- Süzdükten sonra iyice kuruladığınız nohutu, yeşil soğanı, ezilmiş sarımsakları, maydanozu, susamı, kimyonu, kişnişi, unu, tuzu ve karabiberi rondodan geçirin.

2- Elinizle toplar yapın ve buzdolabında bir saat bekletin.

3- Falafelleri, galeta ununa batırın ve kızgın, az yağda koyu altın sarısı olana kadar kızartın. Afiyet olsun!