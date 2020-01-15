Hürriyet’in haber anlayışını işte bu haber yansıtıyor

Gittiği kuaförde sıra beklemek istemeyen bir milletvekili, sıra bekleyen diğer müşterilerle tartışmış. Küçük çapta bir olay yaşanmış... Milletvekili, kuaförün tutumuna da sinirlenmiş... Bunun üzerine milletvekilinin eşi olan belediye başkanı, kuaförü mühürlemiş...
*
İddiada adı geçenler şunlar:
Belediye başkanı... O belediye başkanının eşi olan milletvekili... İddianın sahibi olan işyerinin sahibi... İşyerinin çalışanları... İşyerinin müşterileri...
Hürriyet, bu iddiayı haberleştirirken...
Adı geçen belediye başkanıyla konuştu.
Adı geçen milletvekiliyle konuştu.
Adı geçen işyeri sahibiyle konuştu.
Adı geçen işyeri çalışanlarıyla konuştu.
Adı geçen işyerinin müşterileriyle konuştu.
Ve ortaya tüm tarafların görüşlerini yansıtan dört dörtlük bir haber çıktı.
*
Bize her kim “Hürriyet’in habercilik anlayışı nedir?” diye sorarsa...
“Budur! İşte budur!” diyerek gösterebileceğimiz bir haber bu.
Habere imza atan muhabirlerimiz Fatma Aksu ve Burcu Purtul Uçar’a bravo... Tabii haberin sayfada en güzel şekilde işlenmesini sağlayan Yazı İşleri Müdürümüz Rıza Dursun’a da bin selam.
BİR RESSAM TİTİZLİĞİYLE SAYFA YAPAN ADAM
ARİF Dizdaroğlu... Yazı İşleri Müdürümüz... Ama aynı zamanda her gün birinci sayfamızı çiziyor, yani vitrinimizi düzenliyor.
Öyle kıdemli ki... Hatıra anlatmaya “Simavi döneminde şöyleydi, Çetin Emeç döneminde böyleydi” falan diye başlıyor.
Öyle görsellik meraklısı ki... Önüne kötü çekilmiş bir fotoğraf geldiğinde ufku kararıyor, morali bozuluyor...
Öyle deneyimli ki... Her zaman sağduyuyu temsil ediyor ve hepimize “abilik” yapıyor.
Öyle sanatçı ki... Birinci sayfayı çizerken bir ressam yaratıcılığına benzer bir tutum sergiliyor.
Öyle sentezci ki... Sayfayı kâğıda çiziktirmesini de biliyor, bilgisayar üzerinde harikalar yaratmasını da biliyor.
Kısacası Arif Dizdaroğlu her açıdan şansımız bizim.
KISA SÜREDE ÖĞRENDİM Kİ...
HÜRRİYET’in her şeyiyle ilgilenmeye başlamamın üzerinden neredeyse bir ayı aşkın süre geçti.
Ve ben şunu çok net bir şekilde öğrendim:
Türkiye’de siyasetten çok daha zorlu, çok daha tekinsiz, çok daha netameli, çok daha karmaşık, çok daha alengirli iki alan var:
Biri futbol...
Diğeri magazin...
*
Bu iki alana nüfuz etmek, bu iki alan içinde ayakta kalmak, bu iki alanın kendine özgü dinamiklerini kavramak...
Hakikaten bayağı zorlu bir iş...
MESLEKİ DEFORMASYON
GEÇENLERDE biraz işten güçten uzaklaşayım dedim ve bizim Mudo’yla birlikte Bebeköy’de yeni açılan “Momo” adlı trend mekâna takıldım.
*
Ve birden kendimi...
Bizim Kelebek’in “Nerede Görüldüler” bölümü için malzeme toplamaya çalışırken yakaladım.
*
Başka mesleklerde de vardır bu türden deformasyonlar ama bizim meslekteki deformasyon gerçekten fena!
RÖPORTAJ İÇİN TERCİH EDİLEN İSİM: HAKAN GENCE
HÜRRİYET eklerinin röportajcısı Hakan Gence, son bir haftada...
Beren Saat’le enfes bir röportaj yaptı. Beren Saat’in filozofik yönünü ortaya çıkaran bu röportaj çok yankı uyandırdı.
Mustafa Sandal’ı konuşturdu. Tartışmalara neden olan bu röportaj hâlâ konuşuluyor ve ses getiriyor.
Ülkenin en önemli iki aktörü Halit Ergenç ve Ozan Güven’i bir araya getirdi. İki ismin ortak yönlerini ortaya çıkardı.
*
Ünlülerin konuşmak için tercih ettiği bir röportajcı Hakan Gence...
Neden mi?
Çünkü ıskalamıyor, damarı yakalıyor ve dürüst...
Ben ünlü olsam ben de konuşmak için Hakan Gence’yi tercih ederdim.
HÜRRİYET’TE NELER OLUYOR?
Geçen cumadan beri kedilerimizin ve köpeklerimizin bir köşesi var Hürriyet’te... Dikkatinizden kaçmasın.
*
Libya’nın ilk Başbakanı bir Türk... Lakabı “Arap Kaymakam”... Oğlu ise tarihçi yazar Orhan Koloğlu... Hürriyet’ten öğrendiniz.
*
“Günün polemikleri” köşesi... Hazırlıklar tamam... Tiryakisi olacağınız bir bölüm olacak... Çok yakında başlıyor.
*
Osman Müftüoğlu yeni formatıyla yeni bir hava getirdi Hürriyet’te... Yaşasın bitmek tükenmek bilmeyen dinamizm!
*
Siyasetçilerin özel hayatları, eşleri, çocukları, ilgi alanları falan... Ankara’nın gri alanları renkleniyor... Bu da çok yakında...
Hürriyet’in haber anlayışını işte bu haber yansıtıyor
Geçen hafta çok konuşulan bir iddia vardı gündemde İddia şuydu:
Gittiği kuaförde sıra beklemek istemeyen bir milletvekili, sıra bekleyen diğer müşterilerle tartışmış. Küçük çapta bir olay yaşanmış... Milletvekili, kuaförün tutumuna da sinirlenmiş... Bunun üzerine milletvekilinin eşi olan belediye başkanı, kuaförü mühürlemiş...
*
İddiada adı geçenler şunlar:
Belediye başkanı... O belediye başkanının eşi olan milletvekili... İddianın sahibi olan işyerinin sahibi... İşyerinin çalışanları... İşyerinin müşterileri...
Hürriyet, bu iddiayı haberleştirirken...
Adı geçen belediye başkanıyla konuştu.
Adı geçen milletvekiliyle konuştu.
Adı geçen işyeri sahibiyle konuştu.
Adı geçen işyeri çalışanlarıyla konuştu.
Adı geçen işyerinin müşterileriyle konuştu.
Ve ortaya tüm tarafların görüşlerini yansıtan dört dörtlük bir haber çıktı.
*
Bize her kim “Hürriyet’in habercilik anlayışı nedir?” diye sorarsa...
“Budur! İşte budur!” diyerek gösterebileceğimiz bir haber bu.
Habere imza atan muhabirlerimiz Fatma Aksu ve Burcu Purtul Uçar’a bravo... Tabii haberin sayfada en güzel şekilde işlenmesini sağlayan Yazı İşleri Müdürümüz Rıza Dursun’a da bin selam.
BİR RESSAM TİTİZLİĞİYLE SAYFA YAPAN ADAM
ARİF Dizdaroğlu... Yazı İşleri Müdürümüz... Ama aynı zamanda her gün birinci sayfamızı çiziyor, yani vitrinimizi düzenliyor.
Öyle kıdemli ki... Hatıra anlatmaya “Simavi döneminde şöyleydi, Çetin Emeç döneminde böyleydi” falan diye başlıyor.
Öyle görsellik meraklısı ki... Önüne kötü çekilmiş bir fotoğraf geldiğinde ufku kararıyor, morali bozuluyor...
Öyle deneyimli ki... Her zaman sağduyuyu temsil ediyor ve hepimize “abilik” yapıyor.
Öyle sanatçı ki... Birinci sayfayı çizerken bir ressam yaratıcılığına benzer bir tutum sergiliyor.
Öyle sentezci ki... Sayfayı kâğıda çiziktirmesini de biliyor, bilgisayar üzerinde harikalar yaratmasını da biliyor.
Kısacası Arif Dizdaroğlu her açıdan şansımız bizim.
KISA SÜREDE ÖĞRENDİM Kİ...
HÜRRİYET’in her şeyiyle ilgilenmeye başlamamın üzerinden neredeyse bir ayı aşkın süre geçti.
Ve ben şunu çok net bir şekilde öğrendim:
Türkiye’de siyasetten çok daha zorlu, çok daha tekinsiz, çok daha netameli, çok daha karmaşık, çok daha alengirli iki alan var:
Biri futbol...
Diğeri magazin...
*
Bu iki alana nüfuz etmek, bu iki alan içinde ayakta kalmak, bu iki alanın kendine özgü dinamiklerini kavramak...
Hakikaten bayağı zorlu bir iş...
MESLEKİ DEFORMASYON
GEÇENLERDE biraz işten güçten uzaklaşayım dedim ve bizim Mudo’yla birlikte Bebeköy’de yeni açılan “Momo” adlı trend mekâna takıldım.
*
Ve birden kendimi...
Bizim Kelebek’in “Nerede Görüldüler” bölümü için malzeme toplamaya çalışırken yakaladım.
*
Başka mesleklerde de vardır bu türden deformasyonlar ama bizim meslekteki deformasyon gerçekten fena!
RÖPORTAJ İÇİN TERCİH EDİLEN İSİM: HAKAN GENCE
HÜRRİYET eklerinin röportajcısı Hakan Gence, son bir haftada...
Beren Saat’le enfes bir röportaj yaptı. Beren Saat’in filozofik yönünü ortaya çıkaran bu röportaj çok yankı uyandırdı.
Mustafa Sandal’ı konuşturdu. Tartışmalara neden olan bu röportaj hâlâ konuşuluyor ve ses getiriyor.
Ülkenin en önemli iki aktörü Halit Ergenç ve Ozan Güven’i bir araya getirdi. İki ismin ortak yönlerini ortaya çıkardı.
*
Ünlülerin konuşmak için tercih ettiği bir röportajcı Hakan Gence...
Neden mi?
Çünkü ıskalamıyor, damarı yakalıyor ve dürüst...
Ben ünlü olsam ben de konuşmak için Hakan Gence’yi tercih ederdim.
HÜRRİYET’TE NELER OLUYOR?
Geçen cumadan beri kedilerimizin ve köpeklerimizin bir köşesi var Hürriyet’te... Dikkatinizden kaçmasın.
*
Libya’nın ilk Başbakanı bir Türk... Lakabı “Arap Kaymakam”... Oğlu ise tarihçi yazar Orhan Koloğlu... Hürriyet’ten öğrendiniz.
*
“Günün polemikleri” köşesi... Hazırlıklar tamam... Tiryakisi olacağınız bir bölüm olacak... Çok yakında başlıyor.
*
Osman Müftüoğlu yeni formatıyla yeni bir hava getirdi Hürriyet’te... Yaşasın bitmek tükenmek bilmeyen dinamizm!
*
Siyasetçilerin özel hayatları, eşleri, çocukları, ilgi alanları falan... Ankara’nın gri alanları renkleniyor... Bu da çok yakında...