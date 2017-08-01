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Hilal Meriç

Hilal Meriç

hmeric@hurriyet.com.tr

İlişkilerdeki Aldatıldım Ama “Keyfimiz Kaçmasın Ali Rıza Bey” Bakışı

1 Ağustos 2017

Mutlu aile tablosunu nasıl bilirsiniz? Sosyal medya hesaplarımız son zamanlarda 32 dişin göründüğü selfieler, sevgililerin birbirine aldığı devasa güllerin paylaşılması, evli çiftlerin “en kötü günümüz böyle olsun” pozlarıyla dolup taşar oldu.

Fotoğraf çekmeyi de fotoğrafları incelemeyi de seven biri olarak bu kareler aslında beni hiç mi hiç rahatsız etmiyor.  Ama bazı ilişkiler var ki “ruhuna el fatiha” okunalı yıllar olmuş, ilişkide ihanet olayları yaşanmış, çiftlerden en az birinin uzun süreli sevgilisi var. Durum böyleyken, yani ilişki çoktan farklı gönüllere yelken açmışken bu yapay mutluluk pozlarınız kime?

Erkek Aldatıldığında Gidebilirken, Kadın Neden Kalmayı Seçiyor?

Öncelikle belirteyim, aldatılan erkek gidebiliyorsa dememin nedeni, çevremdeki örneklerde erkek daha cesurca koşar adım ilişkiden uzaklaşırken hemcinslerimin bu konuda maalesef eylemsiz kalmaları.

Her ilişki asla dışarıdan kolay kolay anlaşılamayacak  dengeler üzerine kuruludur.  Bir ilişkideki duygusal denge unsurunu bilmeden bu tür konularda fikir yürütmek olanaksız olsa da konu “aldatma” olunca zaten ilişkilerdeki “denge” unsuru yeterince sarsılmış olur. Sarsılmanın da ötesinde denge unsuru ortadan kalkar ve ilişki bir daha asla aynı olmaz diye düşünüyorum. Bir daha aynı şekilde tutamazsın o eli, o gözlere bir daha aynı şekilde bakamazsın, hep bir sorgu vardır, hep “neden” sorusu vardır kafanda. İçini kemirir nefret duygusu, kemirmekle yetinmez intikam almak ve canını yakmak istersin. Güven konusuna ise hiç girmiyorum. Hem ona hem de çevrene güven duymak zordur artık. Durum böyleyken neden kadın terk etmeyi seçmiyor, seçemiyor?

Dışarıdan baktığınızda iyi bir kariyeri olan, yani ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş, çocuğu olmayan kadınlar aldatılmanın ardından neden mutluluk pozlarıyla dolduruyor tüm sosyal medya hesabını?

Hangi Neden Aldatılma Sonrasında Terk Etmeme Nedeni Olabilir Ki?

Tanıdığım kadınların söylediği cümlelerin alt metinlerinden anladığım kadarıyla aldatılma sonrasında kadınlar savaşını hayatındaki erkeğe değil, sevgilisinin/ kocasının aldattığı kadına karşı veriyor. Full makyajlı, her an fönlü saçlarındaki pozlar erkeğinin gönlünü yeniden fethetmek için değil, rakibi olan kadına gücünü göstermek için.  Bu iyi bir neden mi? Bence hiç yeterli değil…

“Aldatılan Kadın Neden Terk Etmez ? “ e Alternatif Bakışlar…

*Terk etmemiştir henüz ama muhtemelen intikam planları yapıyordur.  

*Dışarıya karşı sunduğu kusursuzluk imajını kendi iç huzuruna tercih ediyordur.

*Tek taraflı çok büyük bir aşkı barındırıyordur bünyesinde. Terk etmediği karşısındaki kişi değil, aşktır.

*Büyük bir olasılıkla kendisi de eşini/ sevgilisini aldatmıştır o yüzden ayrılmak cazip gelmiyordur.

*Hatayı kendinde aramak gibi bir  “hata” yapıyordur.

*Ayrılmama nedeni olarak “ yıllarca emek vermişim” li cümleler kurmayı tercih ediyordur.

*Sadece o’na inanmayı seçiyordur.

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