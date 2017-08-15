Gülecek Bir Şey Varsa Söyleyin Hep Beraber Gülelim!

Lise yıllarında sınıfta hafiften bir kıkırdama oldu mu öğretmen hemen “Gülecek bir şey varsa söyleyin, hep birlikte gülelim!” der otoritesini konuştururdu. Bu soru sonrasında herkes sessizliğe bürünür, sınıftan çıt çıkmazdı. İşte somurtma hikayemizin temelleri o günlerde atılmaya başlandı.

Sadece okul muydu bizi gülmekten alıkoyan? Hiç sanmıyorum. Aile arasında kıkırdamalar gülmeye döndü mü aile büyüklerinden biri “ ay çok güldük, valla sonunda ağlayacağız” der, ortamın havasını adeta klima etkisiyle soğuturdu. Oysa bol kahkahanın sonunda gözden gelen her damla ruhu temizlemez miydi? Her güzel şey nazarla mı sonuçlanırdı? İyi ve kötü, güzel ve çirkin, gülmek ve ağlamak hiç mi yalnız kalmazdı?

Gülmenin bu ülkede kötü bir eylem sayılmasının nedenleri bitmedi. İslam dininin kahkahaya bakışını aşağıda Google’da çıkan ilk sonuçlarıyla paylaşıyorum.

“Tebessüm etmek, güler yüzlü olmak çok iyidir. Kahkahayla gülmek mekruhtur.”

Sadece okul, aile, din mi karşı kahkahamıza? Tabii ki hayır! Siyasetçilerimizin söylemlerini unutmayalım lütfen!

Bülent Arınç’ın Bursa Valiliğin tarafından düzenlenen bir etkinlikte şöyle bir söylemi vardı hatırlarsanız “ Erkek zampara olmayacak. Kadın da herkesin içinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak”

Neden? Kahkaha attığımızda eşimizi aldatmış mı oluyoruz? Erkeğin zamparalığına karşı kadının kahkaha atması mı?

Oysa iletişimin en güçlü etmenlerinden biridir gülmek, psikoloji için ise en güçlü terapiler kadar kuvvetlidir kahkaha atabilmek. Bir araştırmaya göre çocuklar günde 300’ün üzerinde kahkaha atıyorken, yetişkinlerde bu sayı 17’ye düşüyormuş. Bu araştırmanın bir de Türkiye’deki ayağını yapmak lazım. Etrafınıza bir bakın. Kafede, metroda, sokakta, iş yerinde… Çevrenizde dolu dolu kahkaha atan kaç kişi var?

Peki, bir de yararlarına bakalım gülmenin…

Alman Doktor Heiner Uber’e Göre Gülmenin Yararları

* Stresi yok eder

* Mutlu hissettirir

* Şeker hastalığına karşı korur

* Tansiyonun dengede kalmasını sağlar

* Vücuttaki ağrıların azalmasını sağlar

* Saldırgan ve sinirli olmayı engeller

* Cinsel hayatınızın daha iyi olmasını sağlar

* Sindirim sisteminizi düzenler

* Kötü huylu tümörlerle mücadele eder

Düşünsenize dünyanın en ucuz terapisi gülebildiğin arkadaşlarınla bir kahve içmek. Buradan birlikte gülebildiğim, gülerken kahkahalarımızla çevreye rahatsızlık verdiğim tüm arkadaşlarıma tek bir mesajım var; “Sizi çok seviyorum, kahkahamız bol olsun! “

Son olarak; gülecek bir şey varsa söyleyin, hep birlikte gülelim!

Komik kedi videosu olur, karikatür olur, yazı olur, dizi & film önerisi olur… N’olur son zamanlarda en çok güldüğünüz şeyleri bizimle de paylaşın, hep birlikte gülelim!