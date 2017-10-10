Pozitif Enerji Emici Vampirler!

Hayatınızda olumsuz bir şey yok, halinden memnun olan hatta birçok kişiye göre mutlu sayılabilecek birisiniz ama yine de enerji düşüklüğü mü yaşıyorsunuz?

İçtiğiniz vitaminler, sağlıklı beslenme tüyoları enerjinizin yükselmesine çok yardımcı olmuyor mu? Çevrenizde sizin enerjinizden beslenen, sürekli memnuniyetsizliğini dile getirerek sizin de bu etki alanına girmenizi sağlayan enerji emiciler olabilir. Bugünkü yazımda birçok kişinin etrafında olan, olumlu duygu ve anlardan beslenen enerji vampirlerinden bahsedeceğim.

KİM BU ENERJİ VAMPİRLERİ?

İş yerlerinin olmazsa olmazı hiçbir şeyden mutlu olmayan iş insanlarıdır. Genellikle beyaz yakalılarda görünen bu durum dertsiz, tasasız insanı bile kısa sürede dert sahibi yapabilecek güçte negatifliği bünyelerinde barındırmalarıyla tanınır. Bu kişileri tanımanın birkaç kolay yolu vardır. Bu kişileri kollarına, boynuna taktıkları kötü gözden (yani kendilerinden ) koruyacağını düşündüğü nazar boncuklarından ya da“off dün yine klimayı çok açmışlar üşüttüm, çok çalışıyorum, zaman yetmiyor, yemekler berbattı midemi bozdum, kahveler çok sertti anksiyetem arttı” gibi her cümlelerinden tanıyabilirsiniz. Anlaması zor, çok değişik formu vardır bu kişilerin. Her şeyden şikayet eder ancak düzeltmek adına tek bir girişimi yoktur. Bir girdap gibi sizi mutsuzluğuna ortak etmek ister. Negatiflin öncü savunucularından olan bu kişiler sizi severek yaptığınız işten hatta iş yerinizden soğumanıza neden olabilir. Kısaca sorun onda değil çevresindedir. Sonuç; kendinizi birden siz de onun gibi işinizden, iş yerinizden mutsuz olduğunuzu düşündüğünüz bir yanılgının içine düşerken bulursunuz.

Sevgilisinden, işinden, evinden kısaca hayatından mutsuz olan, sizin mutluluğunuzla pek ilgilenmeyip daha çok çaresizliğinizin açığa vurduğu anlarınızla ilgilenen, sonsuza kadar kötü anlarınızı konuşmaya gönüllü arkadaşlarınız. Instagram’da “bestfriend” hashtagi altında toplanan bu yakın arkadaşınız farkında olarak ya da çoğunlukla olmadan sizi kendi iç huzursuzluğuna çekiyor olabilir.

“Her kötü şey beni buluyor, ne yapsam kimseye yaranamıyorum” mağduriyetini yapan birini duyduğunuz anda arkanıza bakmadan kaçın. Bu kişiler nedense ne yapsa kimseye yaranamazlar, kendi deyimleriyle iyi oldukları için böyle şeyler hep onların başına gelir (!). Herkes kendisine üzülsün, mağdur olduğunu düşünsün ama zayıf olduğunu düşünmesin isterler. Bu vakanın en kötü yanı tüm bu dert yanmalarıyla yaşadığı tüm kötülükleri kusarak rahatlarken, bizim yani çevresinde olanların içinde bir gram huzur bırakmazlar. Akrabanız, arkadaşınız ya da her kimse artık “Aman başından bir şey geldi mi?” diye içinizi kemiren bir kuruntu ile baş başasınızdır artık.

Son enerji sömürücümüz ise trip vampirellaları. Bu kişiler sürekli olarak sizin onu ihmal ettiğinizi ima eden cümleler kurar, bu durumu kurtarmak için aradığınızda ise pek bir şey fark etmeyecektir çünkü her koşulda kuracağı iğneli sözleriyle sizi anında hayattan soğutmak üzerine kurulu bir dünyaları vardır.

Düşündükçe ne çok olumlu enerji emen insan tiplemesi geliyor insanın aklına ama hepsini yazarak bu köşenin de enerjisini sıfırlamayı düşünmüyorum. Çünkü işleyeceğim daha çok konu, yayın yapacağım daha çok Salı günüm olsun istiyorum.

Siz siz olun mutsuzluğu bir yaşam biçimi haline getirmiş olan insanlarla olan ilişkinizi asgari düzeye indirin derim.

NOT:

Salı günü yazımı yetiştirmeye çalışırken çok güzel bir şey oldu, değinmeden edemedim. Konfüçyüs'ün sevdiğim bir sözüdür “karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak." Hem üstteki yazıya hem de birazdan kısaca bahsedeceğim başarıya gönderme yapıyor. Ampute Milli takımımız oturduğu yerden sadece söylenen kişilere inat, engelleri aştılar ve İngiltere’yi an itibariyle 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Nasıl anlatılır bu başarı, nasıl betimlenir bu azim bilemiyorum ama her umutsuzluğa düştüğümde özellikle halimden şikayet etmeye başladığımda bu başarıyı hatırlayacağım.

Böylesine anlamlı bir başarıyı bize yaşattığınız için çok teşekkürler Ampute Milli Takım!

Çok teşekkürler, bize başarının söylenmekten, kendine acımaktan, üzülmekten geçmediğini ve hiç bir başarının tesadüf olmadığını ekranlardan canlı olarak kanıtladığınız için.