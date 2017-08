 Yepyeni bir Mabel Matiz geliyor

Mabel Matiz yaptığı her işe titizlenen, çok çalışan, farklı bir iş ortaya koymak için gayret veren bir sanatçı. Bugüne kadar yayınladığı her albümde, yaptığı her işte kendi farkını, kendisine yakışan tarzı imza gibi sunan bir ses. Yayınladığı 3 albümde kendi sesini, tarzını ve müziğini hepimize benimseten çok özel bir yorumcu, söz yazarı ve besteci.