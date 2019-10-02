Yeni Türkü’nün Sürprizlerle Dolu 40. Yıl Konseri

29 Eylül Pazar akşamı Vadi Açıkhaba’da tarihi bir gece yaşandı. Yeni Türkü’nün 40. Yıl konserinin düzenlendiği İstanbul’un yeni açıkhava sahnesi Vadi Açıkhava’da konuk sanatçıların da sahne aldığı muhteşem bir konser gerçekleşti.
Yeni Türkü birçoğu gibi benim için de dev bir mazi. Kendimi bildiğim, yaşımın daha küçük olduğu zamanlarda henüz CD formatı yokken benim için yeni müzik demek yeni çıkan kasetleri gidip müzik marketlerden almaktan ibaretti. O zamanlara dair aklımdaki birkaç kaset kapağından biri de Yeni Türkü’nün Yeşilmişik albümüdür. Muhtemelen yeşil fon üzerinde göz ile balık arasında olan logosu o zamanlar çocuk olarak benim çok ilgimi çekmişti. Ne zaman bir yerde Yeni Türkü’nün adını görsem ya da bir şarkısı çalsa hemen aklıma Yeşilmişik albümünün kapağı geliyor. Pek tabi bir de ODTÜ konserleri var hep aklımda. Yeni Türkü her zaman bahar şenliklerinin vazgeçilmeziydi. ODTÜ’de bahar şenliği demek Yeni Türkü konseri demekti.
Grubun 40 yıldır müzik sahnesinde yer alması, hala aktif olarak konserler veriyor olması gerçekten mutluluk verici. Haliyle bu kadar uzun süredir sahnelerde olan, müziğe yön veren Yeni Türkü’nün 40. Yılını kutladığı bu konser de bu kadar özel olmayı hak ediyor. Henüz İstanbul’da yaz mevsimi sonbahara dönmemişken, açıkhavada böylesine büyük bir müzik şölenini kaçırmayıp o geceye tanıklık edenler gerçekten çok şanslı.
40. Yıl konseri Yeni Türkü’nün kısa tarihinin anlatıldığı videoyla başlayıp ardından Sunay Akın’ın anlattığı hikâye ile renklendi. Derya Köroğlu’nun solisti olduğu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’den oluşan Yeni Türkü, ‘Fırtına’, ‘Yağmurun Elleri’, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Telli Telli’, ‘Maskeli Balo’, ‘Çember’, ‘Açelya’, ‘Destina’ gibi dillere pelesenk olmuş birçok şarkısını 29 Eylül akşamı Vadi Açıkhava’daki 40. Yıl konserinde tüm sevenleriyle hep birlikte seslendirdi.
Bu büyülü gece eminim daha günlerce hatta belki de aylarca konuşulacaktır. Bunun bir diğer sebebi de 40. Yıl özel konserinde Yeni Türkü’ye birbirinden büyük isimler sahnede eşlik etmesiydi. Athena, Cahit Berkay, Can Gox, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eda Baba, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Şevval Sam, Manuş Baba, Kalben, Fırat Tanış ve Sena Şener’ın Yeni Türkü ile sahnedeki bu özel performansları hafızalardan silinmeyecek. Tek üzücü olan konu bu konserin maalesef tek seferlik olmasıydı. Bu kadar büyük bir organizasyonu, konuk sanatçıları aynı gecede planlamak elbette çok zor bir iş. Ama yine de ben yine evrene mesaj göndermek istiyorum, bakarsınız bu konseri ve bu müthiş performansları bir kere daha izleme fırsatımız olur.
GÖKHAN TÜRKMEN’DEN 11. YIL SÜRPRİZİ
Nefis bir plak haberi var sırada. Gökhan Türkmen 11. sanat yılını ‘11.’ adlı özel bir plak yayınlayarak kutluyor. Gökhan Türkmen’in müzik hayatı boyunca büyük beğeni toplayan ‘Çatı Katı’, ‘Kalbim’, ‘Aşktır’, ‘Lafügüzaf’ gibi birbirinden değerli 8 şarkısı ‘11.’ adlı plakta yer alacak.
More Space tarafından tasarlanan albümün kapağında Emre Erdemoğlu tasarılarıyla yer alan Gökhan Türkmen’in kapak fotoğraflarını Hakan Adil çekmiş. Hazırlıkları İngiltere’de tamamlanan bu özel albüm Ekim ayında yayında olacakmış.
KİM PETRAS: TURN OFF THE LİGHT
Bir albümü beklemenin bünyede yarattığı merak ve heyecan duyguları gerçekten paha biçilmez. Bu köşeyi okuyanlar bilir, Kim Petras’ı ve yaptığı müziği çok seviyorum. Fırsat buldukça sizlerle de paylaşıyorum. Sık aralıklarla üretmekten keyif alan Alman genç sanatçı daha yazın başında ilk albümü ‘Clarity’ı yayınlamıştı. Ama gelin görün ki Ekim ayı yani Halloween dönemini es geçmeyip yine bir albümle bizleri yeniden şenlendirdi.
Turn Off The Light Vol I’ı geçen yıl Ekim ayında yayınlayan Kim Petras, gotik ve pop unsurlarını bir arada harmanladığı nefis bir dans ziyafeti yaratmıştı. Rutinde yayınladığı ve büyük ilgi gören şarkılarına ek olarak Halloween dönemini ve korku temasını daha eğlenceli ve pop bir tarzda güncelleyen sanatçı geçen yıl yayınladığı albümünün devamı olan 9 yeni şarkıyla yeniden bizlerle. Resmen son 10 gündür bu albüme geri sayım halinde olanlardan biri olarak Kim Petras’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı her bilgiyi merakla takip ediyordum. Nihayet bu sabah tüm şarkılar yayınlandı ve ben de huzura erdim.
Turn Off The Light albümünün geçen yıl yayınlanan ilk bölümünün ardından bu çalışmanın devamı için yeni 9 şarkıyla geri gelen Petras bir başka sürpriz yaparak bu iki çalışmayı birleştirip tek albüm olarak yayınladı. Toplam 17 şarkıyı birbirine mikslenmiş haliyle bir bütün olarak dinlemek albümü bir bütün olarak anlamakta daha da etkili oluyor. Albümün ikinci bölümü için gelen 9 yeni şarkı geçen yıl yayınlanan ilk 8 şarkıya kıyasla daha karanlık ve biraz da rock altyapılı çalışmalar olmuş.
Kim Petras çok uzun zamandır özellikle Halloween dönemini sahiplenecek bir şeyler yapmak hayalinde olduğunu ama genelde bu isteğinin karşılık bulmadığını açıklamış. 1.5 sene boyunca yayınladığı single çalışmalarının ardından yakaladığı büyük ilginin üzerine artık arkasında onu takip eden büyük bir hayran kitlesi de olunca geçtiğimiz yıl Turn Off The Light Vol1’ı gönül rahatlığıyla herhangi bir engel olmadan yayınladığını belirtmiş. Albümün geçen yıl yayınlanan ilk bölümü o kadar büyük bir ilgi gördü ki, Kim Petras bu yaz yayınladığı ilk albümü ‘Clarity’nin stüdyo çalışmalarının aralarında Turn Off The Light’ın ikinci bölümünü de kaydetmiş. Önümüzdeki sene Ekim ayında Kim Petras’tan yine bu tarzda bir albüm daha gelecek mi orası henüz bir muamma. Ancak yakın zamanda Kim Petras başka sanatçılarla birlikte söylediği yeni şarkıların yolda olduğu ipucunu vermiş. Fonda Turn Off The Light albümü durmadan dönerken Kim Petras bakalım ne zaman bir sonraki yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak.
Yıldızlar: Purgatory, There Will Be Blood, , Massacre, Death By Sex
Oscar’ımı Verdim Gitti: Wrong Turn, Everybody Dies
Yeni Türkü’nün Sürprizlerle Dolu 40. Yıl Konseri
29 Eylül Pazar akşamı Vadi Açıkhaba’da tarihi bir gece yaşandı. Yeni Türkü’nün 40. Yıl konserinin düzenlendiği İstanbul’un yeni açıkhava sahnesi Vadi Açıkhava’da konuk sanatçıların da sahne aldığı muhteşem bir konser gerçekleşti.
Yeni Türkü birçoğu gibi benim için de dev bir mazi. Kendimi bildiğim, yaşımın daha küçük olduğu zamanlarda henüz CD formatı yokken benim için yeni müzik demek yeni çıkan kasetleri gidip müzik marketlerden almaktan ibaretti. O zamanlara dair aklımdaki birkaç kaset kapağından biri de Yeni Türkü’nün Yeşilmişik albümüdür. Muhtemelen yeşil fon üzerinde göz ile balık arasında olan logosu o zamanlar çocuk olarak benim çok ilgimi çekmişti. Ne zaman bir yerde Yeni Türkü’nün adını görsem ya da bir şarkısı çalsa hemen aklıma Yeşilmişik albümünün kapağı geliyor. Pek tabi bir de ODTÜ konserleri var hep aklımda. Yeni Türkü her zaman bahar şenliklerinin vazgeçilmeziydi. ODTÜ’de bahar şenliği demek Yeni Türkü konseri demekti.
Grubun 40 yıldır müzik sahnesinde yer alması, hala aktif olarak konserler veriyor olması gerçekten mutluluk verici. Haliyle bu kadar uzun süredir sahnelerde olan, müziğe yön veren Yeni Türkü’nün 40. Yılını kutladığı bu konser de bu kadar özel olmayı hak ediyor. Henüz İstanbul’da yaz mevsimi sonbahara dönmemişken, açıkhavada böylesine büyük bir müzik şölenini kaçırmayıp o geceye tanıklık edenler gerçekten çok şanslı.
40. Yıl konseri Yeni Türkü’nün kısa tarihinin anlatıldığı videoyla başlayıp ardından Sunay Akın’ın anlattığı hikâye ile renklendi. Derya Köroğlu’nun solisti olduğu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’den oluşan Yeni Türkü, ‘Fırtına’, ‘Yağmurun Elleri’, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Telli Telli’, ‘Maskeli Balo’, ‘Çember’, ‘Açelya’, ‘Destina’ gibi dillere pelesenk olmuş birçok şarkısını 29 Eylül akşamı Vadi Açıkhava’daki 40. Yıl konserinde tüm sevenleriyle hep birlikte seslendirdi.
Bu büyülü gece eminim daha günlerce hatta belki de aylarca konuşulacaktır. Bunun bir diğer sebebi de 40. Yıl özel konserinde Yeni Türkü’ye birbirinden büyük isimler sahnede eşlik etmesiydi. Athena, Cahit Berkay, Can Gox, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eda Baba, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Şevval Sam, Manuş Baba, Kalben, Fırat Tanış ve Sena Şener’ın Yeni Türkü ile sahnedeki bu özel performansları hafızalardan silinmeyecek. Tek üzücü olan konu bu konserin maalesef tek seferlik olmasıydı. Bu kadar büyük bir organizasyonu, konuk sanatçıları aynı gecede planlamak elbette çok zor bir iş. Ama yine de ben yine evrene mesaj göndermek istiyorum, bakarsınız bu konseri ve bu müthiş performansları bir kere daha izleme fırsatımız olur.
GÖKHAN TÜRKMEN’DEN 11. YIL SÜRPRİZİ
Nefis bir plak haberi var sırada. Gökhan Türkmen 11. sanat yılını ‘11.’ adlı özel bir plak yayınlayarak kutluyor. Gökhan Türkmen’in müzik hayatı boyunca büyük beğeni toplayan ‘Çatı Katı’, ‘Kalbim’, ‘Aşktır’, ‘Lafügüzaf’ gibi birbirinden değerli 8 şarkısı ‘11.’ adlı plakta yer alacak.
More Space tarafından tasarlanan albümün kapağında Emre Erdemoğlu tasarılarıyla yer alan Gökhan Türkmen’in kapak fotoğraflarını Hakan Adil çekmiş. Hazırlıkları İngiltere’de tamamlanan bu özel albüm Ekim ayında yayında olacakmış.
KİM PETRAS: TURN OFF THE LİGHT
Bir albümü beklemenin bünyede yarattığı merak ve heyecan duyguları gerçekten paha biçilmez. Bu köşeyi okuyanlar bilir, Kim Petras’ı ve yaptığı müziği çok seviyorum. Fırsat buldukça sizlerle de paylaşıyorum. Sık aralıklarla üretmekten keyif alan Alman genç sanatçı daha yazın başında ilk albümü ‘Clarity’ı yayınlamıştı. Ama gelin görün ki Ekim ayı yani Halloween dönemini es geçmeyip yine bir albümle bizleri yeniden şenlendirdi.
Turn Off The Light Vol I’ı geçen yıl Ekim ayında yayınlayan Kim Petras, gotik ve pop unsurlarını bir arada harmanladığı nefis bir dans ziyafeti yaratmıştı. Rutinde yayınladığı ve büyük ilgi gören şarkılarına ek olarak Halloween dönemini ve korku temasını daha eğlenceli ve pop bir tarzda güncelleyen sanatçı geçen yıl yayınladığı albümünün devamı olan 9 yeni şarkıyla yeniden bizlerle. Resmen son 10 gündür bu albüme geri sayım halinde olanlardan biri olarak Kim Petras’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı her bilgiyi merakla takip ediyordum. Nihayet bu sabah tüm şarkılar yayınlandı ve ben de huzura erdim.
Turn Off The Light albümünün geçen yıl yayınlanan ilk bölümünün ardından bu çalışmanın devamı için yeni 9 şarkıyla geri gelen Petras bir başka sürpriz yaparak bu iki çalışmayı birleştirip tek albüm olarak yayınladı. Toplam 17 şarkıyı birbirine mikslenmiş haliyle bir bütün olarak dinlemek albümü bir bütün olarak anlamakta daha da etkili oluyor. Albümün ikinci bölümü için gelen 9 yeni şarkı geçen yıl yayınlanan ilk 8 şarkıya kıyasla daha karanlık ve biraz da rock altyapılı çalışmalar olmuş.
Kim Petras çok uzun zamandır özellikle Halloween dönemini sahiplenecek bir şeyler yapmak hayalinde olduğunu ama genelde bu isteğinin karşılık bulmadığını açıklamış. 1.5 sene boyunca yayınladığı single çalışmalarının ardından yakaladığı büyük ilginin üzerine artık arkasında onu takip eden büyük bir hayran kitlesi de olunca geçtiğimiz yıl Turn Off The Light Vol1’ı gönül rahatlığıyla herhangi bir engel olmadan yayınladığını belirtmiş. Albümün geçen yıl yayınlanan ilk bölümü o kadar büyük bir ilgi gördü ki, Kim Petras bu yaz yayınladığı ilk albümü ‘Clarity’nin stüdyo çalışmalarının aralarında Turn Off The Light’ın ikinci bölümünü de kaydetmiş. Önümüzdeki sene Ekim ayında Kim Petras’tan yine bu tarzda bir albüm daha gelecek mi orası henüz bir muamma. Ancak yakın zamanda Kim Petras başka sanatçılarla birlikte söylediği yeni şarkıların yolda olduğu ipucunu vermiş. Fonda Turn Off The Light albümü durmadan dönerken Kim Petras bakalım ne zaman bir sonraki yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak.
Yıldızlar: Purgatory, There Will Be Blood,
, Massacre, Death By Sex
Oscar’ımı Verdim Gitti: Wrong Turn, Everybody Dies