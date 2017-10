Yeni müzik aşkına

Sonbaharın gelmesiyle birlikte müzik piyasası yayınlanan yeni çalışmalar açısından oldukça verimli bir dönem geçiriyor. Her ne kadar yılın büyük bombaları Kasım-Aralık döneminde piyasaya çıkacak olsa da, güz döneminde öne çıkan birkaç albümü bu satırlardan yazmadan edemedim. Hazırsanız sizi yeni müzik yolculuğuna çıkartıyorum:

OSCAR AND THE WOLF – INFINITY





Oscar And The Wolf’un merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘Infinity’ yaklaşık 10 gün önce yayınlandı. ‘Entity’ albümüyle gönüllerde taht kuran Belçikalı grup son 2 senedir Türkiye’yi en sık ziyaret eden gruplar arasında en önde olsa gerek. Yakaladıklar şöhretle nerdeyse tüm Türkiye konserlerindeki biletleri tükenen grup, yeni albümleri ‘Infinity’nin piyasaya çıkmasıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sene Ocak ayındaki Volkswagen Arena konseri öncesinde grubun solisti Max ile röportaj yapmıştık. Söyleşide Max, 2014 senesinde yayınladıkları ilk albümlerinin ardından yakaladıkları bu şöhretin aslında yeni neslin müzik beğenisine ışık tuttuğunu söylemişti. Bu yorumundan yola çıkarak grubun yeni albümü ‘Infinity’e bakınca aslında ilk albümlerinden bir tutam farklı olduğunu söyleyebilirim. İlk albüm kadar enerjisi yukarıda, dans dolu bir albüm olmasa da, Max farklı vokal tekniklerini ve melodik yapısıyla hayranlarına bekleneni verecek bir çalışmayla geri dönmüşler. Benim için grubun şarkılarının etkisinin yanı sıra, video klipleri de bir o kadar değerli. Infinity’den yayınlanan ilk single ‘Breathing’ ve ikinci single ‘Runaway’ video klipleri yine birer görsel şölen olmuş. Max şarkı yazmasının yanı sıra bu şarkıların görselliğine de bir o kadar önem veren bir sanatçı. Son iki klipteki grubun görsel heyecanı, yeni albüm için çıkacakları turnenin şovlarına dair büyük merak uyandırıyor.

Yıldızlar: Susato, Runaway, Chevrolet, Fever

Oscar’ımı Verdim Gitti: Breathing, Honey

BANKS –UNDERDOG





‘Bu ara en çok hangi şarkıyı tekrarla dinliyorsun?’ diye sorsalar ilk beşte Banks’in son single’ı ‘Underdog’ un ismini veririm. Yapımcı Al Shux ile stüdyoda yarattıkları bu harika şarkı Banks’in eşsiz vokaliyle ilk dinleyişten akılda kalıyor. Şarkıda Banks’in çıkarttığı vahşi vokal nağmesi (raggh!) Underdog’un aslında ortaya çıkmasındaki en önemli unsurmuş. Stüdyo mikrofonunda sesini açarken yaptığı bu nağmeden yola çıkan sanatçı kısa süre içinde ‘Underdog’u yazıp bestelemiş. Son 1.5 senedir yoğun şekilde turnede olan sanatçı turne dışındaki tüm vaktinde sürekli şarkı yazıyormuş. ‘Şarkı yazmak benim için çok doğal bir süreç, hayatımın gündelik bir rutini’ diyen Banks aynı zamanda çok sıkı bir Mariyln Manson hayranı. Zane Lowe ile son single’ı için yaptığı röportajda Mariyln Manson konusu açıldığında, ona olan hayranlığını büyük içtenlikle açıklayan sanatçı, gelecekte kendisiyle bir düet konusunun imkanlar dahilinde olduğunu da müjdelemiş. Geçtiğimiz Mart ayında Austin’de SXSW’daki kısa sahne performansını izleme imkanı bulduğum Banks’i bir kere daha tüm sahne performansıyla izlemek tek dileğim.

MILEY CYRUS- YOUNGER NOW





Miley Cyrus ‘Malibu’ single’ıyla farklı bir yola girdiğini yazın başında dünya aleme göstermişti. Son iki albümünden sonra görsellik anlamında daha mütevazı hatta belki biraz daha az provokatif bir kimlikle müzik yapan Cyrus bu sakinliği yeni albümü ‘Younger Now’a da aşılamış. Genel hatlarıyla Country tarzda olan ‘Younger Now’ albümü yine de pop janrasından tamamen de arınmış degil elbette. Sanatçı ‘artık bir şeyleri ispatlamaya ihtiyacım yok’ diye belirttiği son röportajında ‘sadece yaptığım müziği satmak’ istiyorum derken, aslında son birkaç senedir içinde olduğu delidolu popülerlikten ne kadar da sıkıldığını itiraf eder vaziyette. ‘Bangerz’ albümündeki hırçınlığı, Miley Cyrus & Her Dead Petz albümündeki çılgınlığı, ‘Younger Now’ ile yerini büyük ölçüde olgunlaşmış bir kimliğe bırakmış. ‘Younger Now’ın yaş alma ve cinsellikle alakalı olduğunu belirten Cyrus insanların yaşlandıkça daha da özgür olmaları gerektiğini belirtmiş.

Yıldızlar: Younger Now, Miss You So Much, I Would Die For You

Oscar’ımı Verdim Gitti: Malibu, Thinkin’, Bad Mood, Love Someone

BÜYÜK EV ABLUKADA – FIRTINAYT





Gelelim hakkında bir şeyler söylemek için yanıp tutuştuğum albüme. Büyük Ev Ablukada’nın yeni albümü ‘Fırtınayt’ üzerine uzun uzun konuşulası bir çalışma olmuş. Grupla albümü ve şarkıları ince ince konuşmak, tüm detaylarını öğrenmek çok isterdim. 9 şarkılık albümde Büyük Ev Ablukada ‘Full Faça’dan sonra müzikal anlamda beni epey şaşırttıklarını itiraf etmeliyim. Aslında ‘Fırtınayt’ın ayak sesleri grubun geçen sene yayınladığı ‘Hayaletler’ ve ‘Arayan Bulur’ single’larıyla yeteri kadar ipucu vermişti. Fırtınayt’ı sadece bir kere baştan sonra dinlediğinizde, albümün merkezinde adeta bir disko topunu var demek hiç de abartılı bir yorum olmaz. Şarkıları tekrar tekrar dinledikçe bazı anlarda arka fonda sanki The XX çalıyor diye hissettiğimi de söylemeden geçemeyeceğim. Grubun akustik yoldan biraz daha elektronik yöne gitmiş olması ve bunu şarkılara çok kıvamında yerleştirmiş olması benim nazarımda başarının ta kendisidir.

Yıldızlar: Arayan Bulur, Hoşçakal Kadar,

Oscar’ımı Verdim Gitti: Güneş Yerinde, Evren Bozması, Hayaletler