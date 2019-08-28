Yeni Bir ‘Kış Güneşi’

Glasxs’in yakın takipçisi olduğumu bu köşeyi okuyorsanız şimdiye kadar eminim fark etmişsinizdir. 2016 yılında ilk albümleri ‘Planet Reverse’ü yayınladıklarından beri her yaptıkları şarkının sıkı takipçisiyim. 2018 senesinde Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan ‘Mavi Toz Ormanda’ 9 şarkılık albümüyle Glasxs kariyerinde yeni bir hamle yaptı. Özellikle Melis’in farklı vokali ve şarkılardaki yükselişi her yeni çalışmada kendisini iyice hissettirmeye başladı. İkinci albümün sonrasında yayınladığı ‘Dracula’ ve özellikle ‘Bebek Bana Her Şeyi Anlat’ single çalışmalarıyla Glasxs kendi çıtasını bir üste taşıdı. ‘Bebek Bana Her Şeyi Anlat’ın Londra sokaklarındaki pozitif klibi hala çok sık izlediğim video kliplerden.
Bütün bu güzelliklerden sonra Glasxs geçtiğimiz hafta çok özel bir cover yorumu paylaştı. Tarkan’ın seslendirdiği dillere destan şarkısı ‘Kış Güneşi’nin bu yeni elektronik altyapılı hali eminim Glasxs’in kariyerinde bir diğer dönüm noktası daha olacak. Sözleri Yıldız Tilbe’ye, bestesi Nurhat Şensesli’ye ait olan Tarkan’ın en meşhur şarkılarından biri olan ‘Kış Güneşi’ni cover yapmak aslında gerçekten de cesaret isteyecek bir durum. Glasxs bu zor durumu büyük bir başarıyla sonuçlandırmış.
Şarkının yeniden düzenlemesinde yapımcılığını Glasxs’in yanı sıra Orçun Can da üstlenirken, şarkıdaki bass gitar düzenlemelerin de İnanç Yılmaz imzası imzası var. ‘Kış Güneşi’nin Glasxs versiyonu için Orçun Can nefis de bir klip çekmiş. Cover şarkılar konusunda ben de aslında zor beğenen insanlardanım. Bir şarkıya alışıp sevince, kimi zaman yeniden seslendirildiğinde bir öncekinin üzerine aynı etkiyi maalesef veremiyor. Glasxs’in ‘Kış Güneşi’yorumu bu anlamda büyük ters köşe yapıyor. Şarkıyı Glasxs o kadar güzel bir tarzla yeniden yorumlamış ki, yayınlandığından beri tekrar tekrar dinlemeden kendimi alamıyorum. Londra’dan bize nefis bir hava katan Glasxs yeni şarkılar üretmeye, ‘Kış Güneşi’ gibi böylesi güzel denemeleri de yapmaya devam etmesi dileğiyle.
As Bayrakları
Simge’nin yeni şarkısı yaz bitmeden aklımıza kazınacak olan şarkılardan. Bütün yaz şehir şehir, konserden konsere giden sanatçı yepyeni şarkısı ‘As Bayrakları’ ile yine ortalığı yakıyor. Bu nefis dillere dolanan şarkının mimarlarına bakınca aslında başarının garanti olacağı da ortada.
‘As Bayrakları’nın sözleri Onur Özdemir’e, bestesi ise Simge ile birlikte yine Onur Özdemir’e ait. Şarkının düzenlemesinde ise Erhan Bayrak imzası var. Simge’nin pop müziğine getirdiği soluk gerçekten de çok umut verici. Enerjisini, sahnedeki ışığını izleyene çok net bir şekilde geçiren bir sanatçı. Durmadan, yorulmadan konserden, performansa koşturması hem kendi müziğini hafızalarda daha kalıcı bir yere sabitliyor, hem de pop müziğinin dinamiklerini sıcak tutmaya sebep oluyor.
Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Ben Bazen’ albümünün başarılı yansımaları hala devam ederken, Simge’nin yaz bitmeden yepyeni bir şarkıyla yolunu daha da büyüterek devam etmesi çok güzel bir hamle olmuş. Şarkının canlılığı bir yana klibi de bir o kadar etkileyici olmuş. Son zamanlarda video klip işinin bu denli ciddiye alıp iyi işler yapılması artık çıtayı daha da yükseltti. ‘As Bayrakları’nın ışıl ışıl videosunun yönetmenliğini ise Seçkin Süngüç üstlenmiş. Simge’nin iddialı ve pop müziğine yakışan bu yorumunun daha da yükselerek devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Dilerim bu sene bitmeden başka yeni şarkılar ile bize enerji vermeye devam eder.
Karakter – We The Ones
Karakter yeni şarkısı ‘We The Ones’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Sanatçının DJ ve prodüktör kimlikleri bir yana başarılı vokalli şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Glasxs ile birlikte yayınladığı ‘Grass’ ve In Hoodies ile yayınladığı single ‘ Digital Self’ sonrasında bu sefer ‘We The Ones’ ile yepyeni bir janra adım atıyor.
Yeni şarkı havasını 90’ların derinlerinden alırken hip hop elementleriyle süslenmesi şarkıya bir başka renk katmış. Şarkıdaki Jurley Colin’in vokali ‘We The Ones’daki funk etkisini harika bir noktaya çıkartmış. ‘We The Ones’ın Rubahitam tarafından yaratılan görsel dünyası ve animasyonlardan oluşan video klibi şarkının bir diğer nefis yanı. Bu sıralar farklı bir şeyler dinlemek istiyorum diyenlere ‘We The Ones’ altın tepsiyle sunulmuş durumda, kaçırmayın.
Yeni Bir ‘Kış Güneşi’
Glasxs’in yakın takipçisi olduğumu bu köşeyi okuyorsanız şimdiye kadar eminim fark etmişsinizdir. 2016 yılında ilk albümleri ‘Planet Reverse’ü yayınladıklarından beri her yaptıkları şarkının sıkı takipçisiyim. 2018 senesinde Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan ‘Mavi Toz Ormanda’ 9 şarkılık albümüyle Glasxs kariyerinde yeni bir hamle yaptı. Özellikle Melis’in farklı vokali ve şarkılardaki yükselişi her yeni çalışmada kendisini iyice hissettirmeye başladı. İkinci albümün sonrasında yayınladığı ‘Dracula’ ve özellikle ‘Bebek Bana Her Şeyi Anlat’ single çalışmalarıyla Glasxs kendi çıtasını bir üste taşıdı. ‘Bebek Bana Her Şeyi Anlat’ın Londra sokaklarındaki pozitif klibi hala çok sık izlediğim video kliplerden.
Bütün bu güzelliklerden sonra Glasxs geçtiğimiz hafta çok özel bir cover yorumu paylaştı. Tarkan’ın seslendirdiği dillere destan şarkısı ‘Kış Güneşi’nin bu yeni elektronik altyapılı hali eminim Glasxs’in kariyerinde bir diğer dönüm noktası daha olacak. Sözleri Yıldız Tilbe’ye, bestesi Nurhat Şensesli’ye ait olan Tarkan’ın en meşhur şarkılarından biri olan ‘Kış Güneşi’ni cover yapmak aslında gerçekten de cesaret isteyecek bir durum. Glasxs bu zor durumu büyük bir başarıyla sonuçlandırmış.
Şarkının yeniden düzenlemesinde yapımcılığını Glasxs’in yanı sıra Orçun Can da üstlenirken, şarkıdaki bass gitar düzenlemelerin de İnanç Yılmaz imzası imzası var. ‘Kış Güneşi’nin Glasxs versiyonu için Orçun Can nefis de bir klip çekmiş. Cover şarkılar konusunda ben de aslında zor beğenen insanlardanım. Bir şarkıya alışıp sevince, kimi zaman yeniden seslendirildiğinde bir öncekinin üzerine aynı etkiyi maalesef veremiyor. Glasxs’in ‘Kış Güneşi’yorumu bu anlamda büyük ters köşe yapıyor. Şarkıyı Glasxs o kadar güzel bir tarzla yeniden yorumlamış ki, yayınlandığından beri tekrar tekrar dinlemeden kendimi alamıyorum. Londra’dan bize nefis bir hava katan Glasxs yeni şarkılar üretmeye, ‘Kış Güneşi’ gibi böylesi güzel denemeleri de yapmaya devam etmesi dileğiyle.
As Bayrakları
Simge’nin yeni şarkısı yaz bitmeden aklımıza kazınacak olan şarkılardan. Bütün yaz şehir şehir, konserden konsere giden sanatçı yepyeni şarkısı ‘As Bayrakları’ ile yine ortalığı yakıyor. Bu nefis dillere dolanan şarkının mimarlarına bakınca aslında başarının garanti olacağı da ortada.
‘As Bayrakları’nın sözleri Onur Özdemir’e, bestesi ise Simge ile birlikte yine Onur Özdemir’e ait. Şarkının düzenlemesinde ise Erhan Bayrak imzası var. Simge’nin pop müziğine getirdiği soluk gerçekten de çok umut verici. Enerjisini, sahnedeki ışığını izleyene çok net bir şekilde geçiren bir sanatçı. Durmadan, yorulmadan konserden, performansa koşturması hem kendi müziğini hafızalarda daha kalıcı bir yere sabitliyor, hem de pop müziğinin dinamiklerini sıcak tutmaya sebep oluyor.
Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Ben Bazen’ albümünün başarılı yansımaları hala devam ederken, Simge’nin yaz bitmeden yepyeni bir şarkıyla yolunu daha da büyüterek devam etmesi çok güzel bir hamle olmuş. Şarkının canlılığı bir yana klibi de bir o kadar etkileyici olmuş. Son zamanlarda video klip işinin bu denli ciddiye alıp iyi işler yapılması artık çıtayı daha da yükseltti. ‘As Bayrakları’nın ışıl ışıl videosunun yönetmenliğini ise Seçkin Süngüç üstlenmiş. Simge’nin iddialı ve pop müziğine yakışan bu yorumunun daha da yükselerek devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Dilerim bu sene bitmeden başka yeni şarkılar ile bize enerji vermeye devam eder.
Karakter – We The Ones
Karakter yeni şarkısı ‘We The Ones’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Sanatçının DJ ve prodüktör kimlikleri bir yana başarılı vokalli şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Glasxs ile birlikte yayınladığı ‘Grass’ ve In Hoodies ile yayınladığı single ‘ Digital Self’ sonrasında bu sefer ‘We The Ones’ ile yepyeni bir janra adım atıyor.
Yeni şarkı havasını 90’ların derinlerinden alırken hip hop elementleriyle süslenmesi şarkıya bir başka renk katmış. Şarkıdaki Jurley Colin’in vokali ‘We The Ones’daki funk etkisini harika bir noktaya çıkartmış. ‘We The Ones’ın Rubahitam tarafından yaratılan görsel dünyası ve animasyonlardan oluşan video klibi şarkının bir diğer nefis yanı. Bu sıralar farklı bir şeyler dinlemek istiyorum diyenlere ‘We The Ones’ altın tepsiyle sunulmuş durumda, kaçırmayın.