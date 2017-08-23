VEGA yeni albÃ¼mÃ¼yle geri dÃ¶nÃ¼yor!

Bundan yaklaÅŸÄ±k 10 sene önce yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m müzik blogumun adÄ±nÄ± Vegaâ€™nÄ±n â€˜Hafif Müzikâ€™ albümündeki K-9 ÅŸarkÄ±sÄ±ndan esinlenerek â€˜Çekiverâ€™ koymuÅŸtum. O günden beri müzik üzerine yazÄ±lar yazÄ±yorum. O sebeptendir ki Vegaâ€™nÄ±n benim hayatÄ±mdaki yeri bambaÅŸka bir anlam ifade ediyor.

Grubun 12 sene sonra yepyeni bir albÃ¼m yayÄ±nlayacak olmasÄ± beni harekete geÃ§irdi. HenÃ¼z albÃ¼mÃ¼n yayÄ±nlanmasÄ±na birkaÃ§ hafta kalmÄ±ÅŸken, Vegaâ€™nÄ±n kalbi Deniz ve TuÄŸrul ile geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne geÃ§en zamanÄ± ve yeni albÃ¼mÃ¼ konuÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum.

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Benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir yere sahip olan bu rÃ¶portaj umarÄ±m Vegaâ€™yÄ± merakla bekleyen herkesin yÃ¼reÄŸine su serper, benim kadar herkesi mutlu mesut eder.

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Uzun bir aradan sonra Vegaâ€™nÄ±n tÃ¼m merak edilen detaylarÄ± ve yeni albÃ¼mÃ¼nden ipuÃ§larÄ± ÅŸimdi sizlerle:

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En son 2005â€™te â€˜Hafif MÃ¼zikâ€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±nÄ±z. 12 sene geÃ§ti Ã¼zerinden. NasÄ±l geÃ§ti bu 12 sene? Â Biraz sizden bu dÃ¶nemi duymak isteriz.

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Deniz:Â Valla 12 sene Ã§ok hÄ±zlÄ± geÃ§ti (gÃ¼lÃ¼yor). Bu kadar uzun bir araya dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸini biz de beklemiyorduk. Biz â€˜Hafif MÃ¼zikâ€™in turnesiyle birkaÃ§ sene geÃ§er diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk, derken kÄ±zÄ±mÄ±z Ceylin oldu. Ceylinâ€™e daldÄ±k, Ã§Ä±ktÄ±k 2015 filan olmuÅŸtu.

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TuÄŸrul: 2008â€™de Hafif MÃ¼zikâ€™in devam eden turneleri aslÄ±nda bitmiÅŸti. Bunun devamÄ±nda Ceylinâ€™in doÄŸmasÄ±yla ile birlikte 4 senelik bir boÅŸluk oldu. ArkasÄ±ndan tek tÃ¼k konserlerle sahne performansÄ±mÄ±za devam ettik. Takdir edersiniz ki Ã§ocuk yetiÅŸtirmek insanÄ±n baya vaktini alÄ±yor (gÃ¼lÃ¼yor).

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Bu uzun arada birkaÃ§ single yayÄ±nlamak gibi bir planÄ±nÄ±z var mÄ±ydÄ±?

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Deniz: TuÄŸrulâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok fazla demosu vardÄ±. O kadar Ã§oktu ki, resmen onlarÄ± ayÄ±klamaktan bizi alÄ±koydu. Bir anlamda nerden baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemediÄŸimiz bir kaynak vardÄ± elimizde (gÃ¼lÃ¼yor). Hafif MÃ¼zikâ€™ten birkaÃ§ sene sonra konserler bitmiÅŸ olsa da, kendi hayat dengemize yetecek kadar konserlerimiz belli aralÄ±klarla devam etti. O ritm bize iyi geldi, kaptÄ±rdÄ±k gittik ve gerÃ§ekten yÄ±llar nasÄ±l geÃ§ti anlamadÄ±k. Bu arada arkadaÅŸ Ã§evremizden de baya baskÄ± yedik yeni albÃ¼m iÃ§in.

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TuÄŸrul: Hafif MÃ¼zikâ€™in sonrasÄ±nda belli sÄ±klÄ±kla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konserlere beklediÄŸimizden daha Ã§ok insan geldi, hatta her konsere bir Ã¶ncekinden daha Ã§ok kiÅŸi gelir olmuÅŸtu. Bu bizi de baya ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Neredeyse yeniden albÃ¼m yayÄ±nlamÄ±ÅŸÄ±z gibi bir ilgi olmasÄ± bizi bir anlamda uyutmuÅŸ da olabilir. Bu dÃ¶nemde ben Denizâ€™in belirttiÄŸi gibi sÃ¼rekli biÅŸeyler Ã¼retiyordum ama tamamen kendi Ã§apÄ±mda bir Ã¼retim haliydi bu.

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â€˜MÃœZÄ°K KONU OLUNCA BÄ°Z AÄ°LE DEÄžÄ°LÄ°Zâ€™





Tamam Sustum, TatlÄ± Sert ve en son Hafif MÃ¼zik albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±nÄ±z. Bence Hafif MÃ¼zik ile herkesi 12â€™den vurdunuz. Herhalde mÃ¼zik piyasasÄ±nda az grup vardÄ±r sizin gibi merakla beklenen. Bunu neye baÄŸlÄ±yorsunuz? Vega hayranlarÄ± neden bu kadar istikrarlÄ±?

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TuÄŸrul: MÃ¼zikte uzmanlaÅŸma diye bir ÅŸey olduÄŸuna inanmÄ±yorum. Her albÃ¼mde yeni bir ÅŸeyler deniyoruz. DoÄŸru veya yanlÄ±ÅŸ bu denemeler sonucunda bizi dinleyenler karar veriyor yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin kalitesine. O bakÄ±mdan doÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse bunun bir kesin yanÄ±tÄ± yok bence.

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Deniz: â€˜Hafif MÃ¼zikâ€™ benim tam istediÄŸim gibi olan bir albÃ¼mdÃ¼. Belki de bu benim aÃ§Ä±mdan bir tatmin yarattÄ± ve daha sonrasÄ±nÄ± kendim iÃ§in istememiÅŸ de olabilirim. Dinleyenlerin bize olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inse ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim sanÄ±rÄ±m iyi ÅŸarkÄ±lar yapmÄ±ÅŸ olmamÄ±z lazÄ±m ki bizi hÃ¢lÃ¢ takip ediyorlar (gÃ¼lÃ¼yor). Bunun iÃ§in baÅŸka ne diyebilirim emin deÄŸilim, bir de Vega sevenlerin favori ÅŸarkÄ±larÄ± hep farklÄ± farklÄ±, ÅŸÃ¶yle bir baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda herkese ayrÄ± ÅŸekilde, farklÄ± ÅŸarkÄ±yla ulaÅŸmÄ±ÅŸÄ±z. Dinleyenlerimiz bizim sakin tabiatÄ±mÄ±zÄ± dolayÄ±sÄ±yla sevmiÅŸ ve bu yÃ¼zden sempati kazanmÄ±ÅŸ olabiliriz. Bir de bence birkaÃ§ iyi ÅŸarkÄ± yaptÄ±k o yÃ¼zden de olabilir (gÃ¼lÃ¼yor).

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Evli olup hem de mÃ¼zik yapmak nasÄ±l bir durum? Birlikte mÃ¼zik yapmak kolay oluyor mu? Ãœretim sÃ¼reciniz nasÄ±l aile iÃ§inde?

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Deniz: MÃ¼zik konu olunca biz aile deÄŸiliz (gÃ¼lÃ¼yor). Birbirine hafiften gÄ±cÄ±k kapan iki ayrÄ± dÃ¼nyanÄ±n insanÄ± iÅŸlerini birleÅŸtiriyor ve bu hiÃ§bir zaman da kolay olmuyor. TuÄŸrulâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± demolar bende fiÅŸeÄŸi yakÄ±yor. Bu durum en baÅŸtan beri hep bÃ¶yleydi ama o hÃ¢lÃ¢ buna inanmÄ±yor (gÃ¼lÃ¼yor). TuÄŸrul ben iÅŸin iÃ§ine girdikten sonra ÅŸarkÄ±larÄ±n onun istediÄŸi gibi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor (gÃ¼lÃ¼yor). Ama ben ÅŸarkÄ±lara onlara heyecan duyduÄŸum iÃ§in atlÄ±yorum ve ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlÄ±yor. GerÃ§ekten de itiÅŸiyoruz bu iÅŸi yaparken.

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TuÄŸrul: Biz aslÄ±nda evliliÄŸin standart problemlerini mÃ¼zik sayesinde aÅŸÄ±yoruz.Â MÃ¼zik gibi elle tutulur somut bir konu sayesinde sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in diÄŸer konulara sÄ±ra gelmiyor. BÃ¶yle bakÄ±nca belki hayatÄ±mÄ±za bir baÅŸka faydasÄ± da olmuÅŸ olabilir (gÃ¼lÃ¼yor). Denizâ€™in dediÄŸi gibi ben ilk baÅŸta demo yaparken aklÄ±mda bir ÅŸeyler oluyor, sonra ÅŸarkÄ±ya Deniz de girince iÅŸin ÅŸekli deÄŸiÅŸiyor. Belki ben tek baÅŸÄ±ma ÅŸarkÄ±yÄ± tamamlasam daha sade sonlanacakken, o da girince ÅŸarkÄ±ya daha katmanlÄ± bir hal alÄ±yor. Benim fikrimle ÅŸarkÄ± belki daha sÄ±kÄ±cÄ± olabilme ihtimali varken, Deniz ile birlikte iki ÅŸarkÄ± Ã¼st Ã¼ste Ã§Ä±kabiliyor, ÅŸarkÄ±nÄ±n yÃ¶nÃ¼nÃ¼ bambaÅŸka bir tarafa Ã§evirebiliyor. ParÃ§alar bu anlamda daha uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ oluyor olabilir.

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Anne baba olduktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mÃ¼zikte, yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸarkÄ±larÄ±n tonunda nasÄ±l bir deÄŸiÅŸiklik oldu. Duygusal olarak daha farklÄ± bir sorumluluk eklendi mi hayatÄ±nÄ±za? Bu ÅŸarkÄ±lara nasÄ±l yansÄ±yor?

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Deniz: Bana hep soruyorlar â€˜Ceylin iÃ§in hiÃ§ ÅŸarkÄ± yaptÄ±n mÄ±?â€™ diye. Ceylin iÃ§in onu uyuturken Ã§ok ÅŸarkÄ± uydurdum ayakÃ¼stÃ¼ ama hiÃ§birini kaydetmediÄŸim iÃ§in uÃ§tu, maksadÄ±nÄ± buldu gitti. ÅžarkÄ± yazma ve mÃ¼zik Ã¼retme anlamÄ±nda Ã§ocuÄŸumuzun olmasÄ± beni etkilemedi diyebilirim.

Bu albÃ¼mÃ¼n sÃ¶zlerini garip ÅŸekilde yazdÄ±m. Â Bir ÅŸeyler oluyor o gÃ¼n, o ay. Ama her hangi bir ÅŸey, kar yaÄŸÄ±yor, yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor, insanlar doÄŸuyor, insanlar Ã¶lÃ¼yor, sevinÃ§ler, Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler, bunlar bende bir kÄ±vÄ±lcÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor ve bir patlama yaratÄ±yordu ve oturup hemen bir ÅŸeyler yazÄ±yordum. O anda hissettiklerimi Facebookâ€™ta paylaÅŸÄ±yordum ve sÃ¶z Ã§Ä±kÄ±yordu. Bu yazdÄ±klarÄ±mÄ±n hangi ÅŸarkÄ±ya hizmet edeceÄŸini ya da bir ÅŸarkÄ±da hayat bulacaÄŸÄ±nÄ± da bilmiyordum. AlbÃ¼mÃ¼n hikaye iÃ§eriÄŸi bu ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±. Ceylinâ€™in masumiyetini uzak tuttum bundan.

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Peki kÄ±zÄ±nÄ±z Vega hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± dinliyor mu, nasÄ±l yorum yapÄ±yor?

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Deniz: Biz Ceylinâ€™e ne kendi adÄ±mÄ±zÄ±,ne de mÃ¼zikle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik. MÃ¼zikle bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ama kendimizden hiÃ§ bahsetmedik o bÃ¼yÃ¼rken. ÅžarkÄ±larÄ± Ã¶ÄŸrendi ama son 1-2 senedir bizim farkÄ±mÄ±zda. O da aslÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sayesinde oldu. Davulcumuz Mehmet ilk defa bir ÅŸarkÄ±mÄ±zÄ± internetten Ceylinâ€™e dinletince, Ceylinâ€™in geÃ§irdiÄŸi ÅŸoku gÃ¶rmen lazÄ±mdÄ± (gÃ¼lÃ¼yor). Ondan sonra tabi uyandÄ± meseleye, ÅŸarkÄ±larÄ± kimin olduÄŸundan bakmadan dinliyordu, sÃ¶zleri genelde hemen ezberliyor, melodileri yakalÄ±yor, kendince eÅŸlik ediyor. Biz de yandan yandan onu izliyoruz, iletiÅŸimimiz bu ÅŸekilde diyebilirim. Bir zorlamamÄ±z yok ona, iÅŸin iÃ§ine Ã§ekme Ã§abamÄ±z yok. Ama tamamen Vega haricinde gÃ¼zel bir mÃ¼zik eÄŸitimi vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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TuÄŸrul:Â Ã–zellikle Vega dinletmek iÃ§in bir Ã§abamÄ±z olmadÄ±. Ama bÃ¼yÃ¼rkenÂ baÅŸka birÃ§ok tÃ¼rde mÃ¼zik dinleterek gÃ¼zel bir mÃ¼zik zevki olmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdik.

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Siz son albÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ yayÄ±nladÄ±ktan sonra mÃ¼zik piyasasÄ± epey deÄŸiÅŸti, daha dijital ve farklÄ± bir tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± var. Buna dair bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z nasÄ±l?

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Deniz: Genel olarak Ã§ok problem ettiÄŸimiz bir durum deÄŸil bu. KonuÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda sÃ¶ylediÄŸim gibi kendi yaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§okÂ farkÄ±nda insanlar deÄŸiliz, geÃ§en sÃ¼renin farkÄ±nda da deÄŸiliz. Bu geÃ§en sÃ¼re iÃ§erisinde ben Ã§ok iyi iÅŸler duydum TÃ¼rk mÃ¼zik piyasasÄ±nda, aynÄ± ÅŸekilde Ã§ok kÃ¶tÃ¼ iÅŸler de duydum. TuÄŸrul da eminim aynÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyecektir.

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BÃ¶yle bakÄ±nca eskisinden Ã§ok da farklÄ± gÃ¶rmÃ¼yorum. Yine Ã§ok iyi iÅŸler var ve yine kÃ¶tÃ¼ iÅŸler de var. BazÄ± ÅŸeyler tutuluyor, Ã¼stÃ¼ne gidiliyor, suyu Ã§Ä±kÄ±yor sonra sonra o gidiÅŸat Ã§Ã¶kmeye baÅŸlÄ±yor. Onun haricinde Ã§ok samimi ve gÃ¼zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸler de her ne kadar su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± ve farkedilmesi zor olsa da yayÄ±nlanÄ±yor, azÄ±nlÄ±kta kalÄ±yor. Ama bizlerin dikkatini Ã§ekmeyi baÅŸarÄ±yor, yani her zamanki gibi iÅŸte.

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TuÄŸrul: Bence geÃ§miÅŸe nazaran daha fazla bir hareketlilik var gibi gÃ¶rÃ¼yorum ben. DeÄŸiÅŸik gruplar dinliyorum, tarzÄ±n adÄ±nÄ± tam bilmiyorum ama ÅŸehirli bir mÃ¼zik tÃ¼rÃ¼ yÃ¼kseliyor sanki.

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Deniz: Evet buna ben de katÄ±lÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ±n gerÃ§ek hikayelerini anlattÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ±lar var. Bu zaten tutuluyor ama belli bir kesim tarafÄ±ndan tutuluyor, bu kÃ¶tÃ¼ de deÄŸil yani.

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YENÄ° ALBÃœM EYLÃœLâ€™DEâ€¦

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Ve ufukta yepyeni bir albÃ¼m var, artÄ±k bu bir sÄ±r deÄŸil. ÅžarkÄ±lara nasÄ±l karar verdiniz?. Demin belirttiÄŸin gibi Facebookâ€™ta yazdÄ±klarÄ±n mÄ± ÅŸarkÄ±lara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ yoksa seneler iÃ§inde biriktirdiklerinizden de ÅŸarkÄ±lar var mÄ± repertuarda?

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Deniz: Tabi tabi hem o yazdÄ±klarÄ±m hem de seneler iÃ§inde yaptÄ±klarÄ±mÄ±z hepsi bir ÅŸekilde kaynaÅŸtÄ±.Ara ara Ã§ok iÃ§imden gelip iki satÄ±r yazÄ±yordum sonra bÄ±rakÄ±p 6 ay sonra yeniden bir ÅŸeyler yazÄ±yordum. Bu yazdÄ±klarÄ±m TuÄŸrulâ€™un bir parÃ§asÄ±nda bana tutunacak dal oluyordu. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸekilde de ayrÄ± ayrÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m dizeler bana da sÃ¼rpriz bir biÃ§imde biraraya gelip anlamlÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kartÄ±yordu.

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Yani bana anlamlÄ± geliyordu bunlar tabi, dinleyenlere de ÅŸarkÄ±larÄ± dinlediklerinde Ã¶yle gelecek mi gÃ¶receÄŸiz. KÄ±sacasÄ± 12 sene iÃ§inde bir kÄ±smÄ± zaman iÃ§inde bir kÄ±smÄ± da peyderpey ortaya Ã§Ä±kan ÅŸarkÄ±lar bu albÃ¼me girdiler. Hatta Hafif MÃ¼zikâ€™ten Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ama albÃ¼me girmemiÅŸ, tamamlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± ÅŸarkÄ±lar da bu albÃ¼mde yerini buldu.

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â€˜STÃœDYO BÄ°ZÄ°M EVâ€™

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SÃ¶zler kendini buldu diyorsun ya, kaÃ§ tane ÅŸarkÄ± iÃ§inden seÃ§tiniz bu albÃ¼me girecek olan ÅŸarkÄ±larÄ±? Daha doÄŸrusu seÃ§mesi kolay oldu mu onca demonun arasÄ±ndan? Daha da var mÄ± hÃ¢lÃ¢ elinizde bu albÃ¼me girmemiÅŸ ÅŸarkÄ±lar?

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Deniz: Herhalde 30-40 tane daha elimizde ÅŸarkÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸecek parÃ§alar var diyebilirim. Bu parÃ§alar duygu parÃ§alarÄ± olarak da adlandÄ±rÄ±labilir. Yeni albÃ¼mÃ¼mÃ¼zde Serkan HÃ¶kenek ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. HÃ¶kenek bizi toparlayan kiÅŸi oldu diyebiliriz. Biz bir tÃ¼rlÃ¼ iÅŸin iÃ§inden Ã§Ä±kamÄ±yorduk, elimizde Ã§ok fazla birikmiÅŸ Ã§alÄ±ÅŸma vardÄ±.

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TuÄŸrul: Serkan olmasa gerÃ§ekten bu iÅŸin iÃ§inden Ã§Ä±kamazdÄ±k.

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Deniz: Serkan ile birlikte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir araya getirip bir dinleme sÃ¼recine baÅŸladÄ±k ve seÃ§e seÃ§e ilerledik. Ã‡ok sevsek de yine de bu albÃ¼me girmeyen ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ±z oldu yine de.

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Yeni albÃ¼mÃ¼n stÃ¼dyo sÃ¼recini Ã§ok merak ediyorum.

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Deniz:ÂStÃ¼dyo derken, stÃ¼dyo bizim ev, Yelkovan StÃ¼dyoâ€™su diyoruz adÄ±na. Â Suadiyeâ€™de otururken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z apartmanÄ±n adÄ±ydÄ± Yelkovan, sonra oradan taÅŸÄ±ndÄ±k.

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TuÄŸrul: Ã‡alÄ±ÅŸmalara 3 sene Ã¶nce baÅŸladÄ±kâ€¦

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Deniz: Evet 3 sene Ã¶nce baÅŸladÄ±k ÅŸarkÄ±lar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya ama araya biÅŸeyler girdi, Ã¼mitsizliÄŸe kapÄ±lÄ±p bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlar oldu. ÅžarkÄ±larÄ±n Ã¼zerinden tekrar tekrar geÃ§ildi, bazen ek sÃ¶zler yazÄ±ldÄ± ÅŸarkÄ±lara. En son geÃ§en yÄ±l Åžubat, Mart ayÄ±nda vokallere girdim albÃ¼mÃ¼n, sonra da mix ve mastering aÅŸamalarÄ±na geÃ§ildi, bugÃ¼ne kadar da geldik.

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Yeni albÃ¼mde kaÃ§ tane ÅŸarkÄ± var, ne zaman yayÄ±nlanacak, sizden daha ne kadar detay koparabilirim yeni albÃ¼mle ilgili?

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Deniz: AlbÃ¼mde 10 ÅŸarkÄ± var. AlbÃ¼mÃ¼n adÄ±nÄ± sÃ¶yleme yetkim var mÄ± emin deÄŸilim, sÃ¶ylemeyeyim biraz daha (gÃ¼lÃ¼yor).Â Biz aslÄ±nda bu yaz single yayÄ±nlayacaktÄ±k Ã¶nce ama yetiÅŸmedi. Ama albÃ¼mÃ¼n bizim tarafÄ±mÄ±zdaki tÃ¼m iÅŸleri tamamlandÄ± yani iÅŸ bizden Ã§Ä±ktÄ± diyebiliriz. AlbÃ¼mÃ¼n kapak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve mastering iÅŸleri tamamlanÄ±yor. AlbÃ¼m ilk aÅŸamada dijital olarak Ã§Ä±kacak daha sonra fiziksel olarak yayÄ±nlanacak gibi duruyor. 30 EylÃ¼lâ€™deki konserimizden 15 gÃ¼n Ã¶nce yayÄ±nlanabilirse albÃ¼mÃ¼mÃ¼z sevineceÄŸiz.

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Peki yeni albÃ¼mden sonraki dÃ¶nemde Vega nasÄ±l yol alacak? Daha yeni albÃ¼m Ã§Ä±kmadan sonraki albÃ¼m de sorulmaz ama, bundan sonraki yol planÄ±nÄ±zÄ± merak ediyorum.

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Deniz : Hafif MÃ¼zikâ€™ten sonra da biz ara vereceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk ama oldu iÅŸte. AÃ§Ä±kcasÄ± o zamanki dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz neyse hÃ¢lÃ¢ aynÄ±, uzun uzun vakit harcayarak albÃ¼m yapmak bize Ã§ok zor geliyor. Onun yerine ÅŸarkÄ± ÅŸarkÄ±, tek tek, heyecanlÄ± heyecanlÄ± sunmak daha doÄŸru geliyor. Åžu anda zaten iletiÅŸim biÃ§imi de buna geldi.

Tahminim eÄŸer her ÅŸey yolunda giderse, Ceylinâ€™i de bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k, hÃ¢lÃ¢ da mÃ¼zik seviyoruz, yapmaktan da zevk alÄ±yoruz. Bundan sonra bir iki bir iki single ÅŸeklinde gideriz. Hatta baÅŸladÄ±k bile bir ÅŸeylere. Zaten TuÄŸrul hiÃ§ durmuyor, ben de yazmaya hep devam ediyorum.

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Ben aslÄ±nda sabÄ±rsÄ±z davrandÄ±m, albÃ¼m yayÄ±nlanmadan sizle Ã¶ncesinde konuÅŸmak istedim. Deniz saÄŸolsun beni kÄ±rmadÄ± rÃ¶portaj talebimi kabul etti.

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Deniz: Bence mÃ¼zik hakkÄ±nda Ã§ok konuÅŸulacak bir ÅŸey deÄŸil aslÄ±nda. Menajerimiz Hadiâ€™yi nasÄ±l darladÄ±ÄŸÄ±mÄ± bir bilsen. AslÄ±nda biz genel olarak pek rÃ¶portaj yapmak istemiyoruz. Biz sadece mÃ¼ziÄŸimizi yapÄ±p iÅŸimize devam etmek istiyoruz. Ama ben seni takip ediyorum, sen de beni takip ediyorsun, bir baÄŸÄ±mÄ±z oldu. Ben sana hayÄ±r diyemezdim, yine albÃ¼m Ã§Ä±kÄ±nca da bir daha istersen de yine konuÅŸuruz.Â

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Son olarak sizi merakla bekleyenlere ne sÃ¶ylemek istersiniz?

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Deniz: Neyse halimiz Ã§Ä±ksÄ±n falimiz (gÃ¼lÃ¼yor). AlbÃ¼mden ilk hangi ÅŸarkÄ±yla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za bir tÃ¼rlÃ¼ karar veremedik, favori ÅŸarkÄ±mÄ±zÄ± belirleyemiyoruz ÅŸu sÄ±ralar. Ama merak edenler iÃ§in bildikleri, anÄ±msadÄ±klarÄ± gibi bir Vega albÃ¼mÃ¼ geliyor diyebilirim.

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TuÄŸrul: Daha henÃ¼z yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ bir albÃ¼m iÃ§in konuÅŸmak da zor aslÄ±nda, biz de Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z haliyle.

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