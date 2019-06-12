TIM: Avicii’nin Son Albümü

Avicii geçtiğimiz yıl Nisan ayında Umman’da otel odasında ölü bulunmuştu. Sanatçının intiharı, bu kadar genç yaşta aramızdan ayrılması hem müzik dünyasını, hem de hayranlarını ciddi anlamda sarsmıştı, Tim Berglig nam-ı diğer Avicii’nin ailesi bu dönemde acılarını kendi içlerinde yaşamak için medyadan onu sevenlerinin anlayışına sığınarak uzunca süre sessiz kalmışlardı.
Sanatçının ailesi yas döneminde Avicii’nin üzerinde çalıştığı ve bilgisayarlarında sakladığı demolardan ve hazır parçalardan son bir albüm hazırlanması için plak şirketiyle iletişime geçmesi ‘Tim’ albümünün ortaya çıkmasına imkân vermiş. 200 ‘e yakın daha önce yayınlanmamış şarkının olduğu dev bir hazine ailesinin izniyle Avicii’nin daha önceden birlikte çalıştığı ekibe teslim edilmiş.
Vefatından kısa bir süre önce plak şirketine 3. albüm olarak yayınlamayı planladığı bir grup şarkıyı çalan sanatçı bu son görüşmeleri ile bir anlamda son albümün müzikal havası hakkında da büyük bir ipucu vermiş. Sanatçının yapım şirketi, Avicii’nin %80-90’ınını tamamladığı şarkılardan oluşan bir havuzu üzerinde çalışmak üzere daha önce onunla birlikte şarkılar üreten yapımcı ve söz yazarlarıyla bir araya buluşturmuş. 12 şarkılık ‘Tim’ albümü türler arasında akıp giderken, genel akımı pozitif olmak ve mutluluk temalı bir dünyayı işaret ediyor.
‘TİM’İN HİKAYESİ:
Peace Of Mind: Vargas & Lagola’ın tamamladığı bu şarkı Avicii’nin telefonundaki notlardan yola çıkarak albümün açılış şarkısı olmuş. Sanatçı özellikle bu şarkının intro bölümünden ötürü yeni albümde mutlaka giriş şarkısı olmasını istediği için ‘Tim’in açılışını ‘Peace Of Mind’ yapıyor. Şarkı günümüzde insanların birbirine istediği herhangi bir anda, uzaklık fark etmeden ulaşabilecek basitlikte bir teknolojiye sahip olmasını konu alıyor. Özellikle internet aracılığıyla insanların birbirine erişiminin, sosyal medyanın yalan haline vurguda bulunmak isteyen Avicii, insanların bu dünyadan biraz uzaklaşıp kendine huzur bulmasının altını çizmiş.
Heaven: Albümdeki en eski şarkı ‘Heaven’. 2014’te Coldplay ile ‘A Sky Full Of Stars’ için bir araya gelen Avicii aynı dönemde bu şarkıyı da kaydetmiş. Hem Coldplay’in albüm planlamaları hem de Avicii’nin yayınlayacağı diğer işlerden uygun zaman bulup ‘Heaven’ın istedikleri şekilde bir türlü yayınlama fırsatı bulamamışlar. ‘Tim’ albümü gündeme gelince yapımcılar ve Coldplay ekibi ‘Heaven’ın da mutlaka gün yüzüne çıkmasını ve albümde yer almasını istemiş. Şarkıyı benim için de albümün incisi gibi, tüm albümü sürekli dinlesem de ‘Heaven’ mutlak birçok kere tekrarladığım şarkı oldu.
SOS: Aloe Blacc’in şarkıda vokal yapması en baştan beri Avicii’nin de isteğiymiş. Kristoffer Fogelmark & Albin Nedler söz konusu şarkı için Avicii ile stüdyoda çalıştıklarında özellikle şarkının söylenişiyle ilgili Avicii’nin kafasında çok net bir yön varmış. Bu vokal yorumu yapısı üzerine şarkının melodisini ve sonrasını Avicii’nin vefatından sonra onun da arzu ettiği biçimde kurmaya çalışmışlar. Şarkı Avicii’nin zor dönemlerine ışık tutan sözlerle dolu olduğu için ayrıca farklı bir yeri var albümde.
Tough Love: Avicii bu şarkı için çalışırken cep telefonuna şarkının düet olması gerektiğini not almış. Şarkıyı birlikte yaptığı Vargas & Lagola’ın birlikte söylemesi için ikna etmeye çalışan sanatçı bir gün Vincent’ı (Vargas’ı) telefonla arayarak telefonu Chris Martin’e vermiş. Vincent telefonda konuştuğu kişinin Coldplay’in solisti olduğunu anlayıp şok olmak bir yana, Avicii’nin ‘Tough Love’ı kendisine dinlettiğini ve onların bu şarkıyı söylemesi gerektiğine kendisinin de inandığını telefonda söyleyince ikili de haliyle bu kadar ısrara dayanamamışlar. Avicii’nin vefatından sonra şarkının düet yapılması isteği tekrar gündeme
gelince ekibe Vargas’ın eşi Agnes de dahil olmuş. Bu arada şarkıdaki ayrıştıran ve dikkat çekici oryantal notalar bence müthiş olmuş.
Bad Reputation: Carl Falk ile birlikte ‘Bad Reputation’ üzerinde çalışan Avicii şarkıyı bitiremeden aramızdan ayrılmış. Carl, ‘Tim’ albümü için çalışmalar başladığında bu şarkının Avicii’yi ne kadar heyecanlandırdığını ekiple paylaşıp tamamlamak içinden elinden geleni yapmış. Şarkının devamı olmadığı için Carl daha öncede Avicii ile birlikte çalıştıkları dönemden elindeki demoları incelemiş, Avicii’nin bıraktığı notları en ince detayına kadar araştırmış ve şarkıyı son haline getirmiş.
Ain’t A Thing: ‘Bad Reputation’da olduğu gibi bu şarkıyı yine Carl Falk ile birlikte yapmışlar. Falk, Avicii’nin yeni albüm için yaptığı demoları birlikte ilk kez dinlediklerinde uzun zaman sonra ilk defa yeniden onu mutlu gördüğü için bu yeni şarkıların onun için ne denli değerli olduğunun altını çizmiş. Avicii’nin vefatının ardından birlikte çalıştıkları şarkılardan ‘Ain’t A Thing’ için stüdyoya tekrar giren yapımcı, her seferinde bu şarkıların onda yarattığı mutluluğu gözünün önüne getirerek çalıştığını belirtmiş.
Hold The Line: Bu şarkı için Avicii gençlik yıllarından ve okuldan da arkadaşı olan Lucas Von Bahder ile çalışmış. Avicii yaptığı şarkılarda tezatlıkları sevip bunların üzerine melodiler ve vokaller kurmayı sevdiği için Lucas bu bakış açısıyla şarkıyı tamamlamış. Daha karanlık bir vokal yapısıyla enerjik bir şarkı yaratmayı başaran Lucas ‘Hold The Line’da A R I Z O N A vokaliyle Avicii’nin hayaline erişmiş gibi duruyor.
Freak: Şarkı aslında ‘Denial’ adıyla stüdyoda doğmuş. Albin Nedler ve Kristoffer Fogelmark Stockholm’de başlamış ve Avicii hayattayken LA’deki evinde birlikte demo üzerinden birlikte çalışmalara devam etmişler. Kyu Sakamoto’nun 1961’deki şarkısı ‘Sukiyaki’den sample alarak şarkıya ekleyen Avicii şarkının çatısını tamamlamış. Daha sonra notlarında mutlaka bu şarkının orijinal sample’nın şarkı içinde yer almasını istediğini belirttiği için gerekli izinler alınarak şarkı son haline gelmiş.
Excuse Me Mr Sir: Bu şarkı da stüdyo aşamasında ilk etapta ‘Freak’ olarak adlandırılmış, daha sonradan şarkının adı ‘Excuse Me Mr Sir’ olarak albümde yerini almış. Vargas & Lagola Avicii ile çalışmanın her zaman ufuk açan bir deneyim olduğunu, bunu hayatları boyunca unutmayacaklarını belirtmişler. Özellikle şarkıdaki her notaya, en ince ayrıntısına kadar titizlenmesinin kendi müzik kariyerleri için de birer öğüt niteliğinde olduğunu belirtiyorlar. İkili ‘Excure Me Mr Sir’ için Avicii’nin gerçek yaratıcılığı bu şarkıda gözler önüne serildiğini, müzik türleri arasındaki akışkanlığına dikkat çekiyorlar.
Heart Upon My Sleeve: Albümdeki bir diğer beni aşırı heyecanlandıran şarkı. Avicii, Imagine Dragons’un vokali Dan Reynolds’a birlikte çalışmak için kendisine ulaşmış ve ikili hemen bir araya gelmişler. Şarkıyı çok kısa sürede stüdyoda gitar ile birlikte çıkartan ikili ortaya çıkan çalışmadan çok memnunmuş. Avicii’nin ani vefatı şarkının tamamlanma sorumluluğunu Dan Reynolds’a bırakmış. Şarkıdaki Apocalyptica havalı yaylılar bölümü bence müthiş olmuş.
Never Leave Me: Albin Nedler ve Kristoffer Fogelmark’in Avicii ile en son üzerinde çalıştığı şarkıymış. Avicii’nin LA’deki evinde piyano başında melodiyi tamamlayan üçlü vokal ve sözler için Joe Janiak ile aynı gün bir araya gelmişler. Janiak’ın katkısıyla şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş. Avicii’nin diğer şarkılarını düşününce bu şarkının naifliği ve sadeliği gerçekten çok etkileyici.
Bu yazıyı hazırlarken o kadar çok Avicii hakkında makale okudum ki, hepsinin ortak dili Avicii’nin bu stres ile yaşayamayacağı üzerine nerdeyse hem fikirdi. Sevdiği işe sıkı sıkıya bağlı olan Tim Berglig, yoğun ajandası ve üretim stresiyle bir noktadan sonra hayatı, mutluluğu ve varoluşu kendisi için sorgular hale gelmiş. Son senelerde psikolojisi zor durumda olan sanatçı notları arasında müziğin insanı pozitif hissettiren nadir elementlerden olduğu yazması ‘Tim’ albümü için hem ailesine hem de çalıştığı arkadaşlarına büyük ilham olmuş. ‘Tim’, dinledikçe sizi içine alan, gerek sözleriyle gerekse melodik açıdan akılda kalıcı ve bir o kadar da enerjik harika bir albüm olmuş. Albümdeki içindeki şarkıların üretim detaylarını ve ortaya çıkış hikâyeleri Avicii’nin ne kadar nadide bir müzik insanı olduğunu bize gösteren çok özel bir çalışma.
TIM: Avicii’nin Son Albümü
Avicii geçtiğimiz yıl Nisan ayında Umman’da otel odasında ölü bulunmuştu. Sanatçının intiharı, bu kadar genç yaşta aramızdan ayrılması hem müzik dünyasını, hem de hayranlarını ciddi anlamda sarsmıştı, Tim Berglig nam-ı diğer Avicii’nin ailesi bu dönemde acılarını kendi içlerinde yaşamak için medyadan onu sevenlerinin anlayışına sığınarak uzunca süre sessiz kalmışlardı.
Sanatçının ailesi yas döneminde Avicii’nin üzerinde çalıştığı ve bilgisayarlarında sakladığı demolardan ve hazır parçalardan son bir albüm hazırlanması için plak şirketiyle iletişime geçmesi ‘Tim’ albümünün ortaya çıkmasına imkân vermiş. 200 ‘e yakın daha önce yayınlanmamış şarkının olduğu dev bir hazine ailesinin izniyle Avicii’nin daha önceden birlikte çalıştığı ekibe teslim edilmiş.
Vefatından kısa bir süre önce plak şirketine 3. albüm olarak yayınlamayı planladığı bir grup şarkıyı çalan sanatçı bu son görüşmeleri ile bir anlamda son albümün müzikal havası hakkında da büyük bir ipucu vermiş. Sanatçının yapım şirketi, Avicii’nin %80-90’ınını tamamladığı şarkılardan oluşan bir havuzu üzerinde çalışmak üzere daha önce onunla birlikte şarkılar üreten yapımcı ve söz yazarlarıyla bir araya buluşturmuş. 12 şarkılık ‘Tim’ albümü türler arasında akıp giderken, genel akımı pozitif olmak ve mutluluk temalı bir dünyayı işaret ediyor.
‘TİM’İN HİKAYESİ:
Peace Of Mind: Vargas & Lagola’ın tamamladığı bu şarkı Avicii’nin telefonundaki notlardan yola çıkarak albümün açılış şarkısı olmuş. Sanatçı özellikle bu şarkının intro bölümünden ötürü yeni albümde mutlaka giriş şarkısı olmasını istediği için ‘Tim’in açılışını ‘Peace Of Mind’ yapıyor. Şarkı günümüzde insanların birbirine istediği herhangi bir anda, uzaklık fark etmeden ulaşabilecek basitlikte bir teknolojiye sahip olmasını konu alıyor. Özellikle internet aracılığıyla insanların birbirine erişiminin, sosyal medyanın yalan haline vurguda bulunmak isteyen Avicii, insanların bu dünyadan biraz uzaklaşıp kendine huzur bulmasının altını çizmiş.
Heaven: Albümdeki en eski şarkı ‘Heaven’. 2014’te Coldplay ile ‘A Sky Full Of Stars’ için bir araya gelen Avicii aynı dönemde bu şarkıyı da kaydetmiş. Hem Coldplay’in albüm planlamaları hem de Avicii’nin yayınlayacağı diğer işlerden uygun zaman bulup ‘Heaven’ın istedikleri şekilde bir türlü yayınlama fırsatı bulamamışlar. ‘Tim’ albümü gündeme gelince yapımcılar ve Coldplay ekibi ‘Heaven’ın da mutlaka gün yüzüne çıkmasını ve albümde yer almasını istemiş. Şarkıyı benim için de albümün incisi gibi, tüm albümü sürekli dinlesem de ‘Heaven’ mutlak birçok kere tekrarladığım şarkı oldu.
SOS: Aloe Blacc’in şarkıda vokal yapması en baştan beri Avicii’nin de isteğiymiş. Kristoffer Fogelmark & Albin Nedler söz konusu şarkı için Avicii ile stüdyoda çalıştıklarında özellikle şarkının söylenişiyle ilgili Avicii’nin kafasında çok net bir yön varmış. Bu vokal yorumu yapısı üzerine şarkının melodisini ve sonrasını Avicii’nin vefatından sonra onun da arzu ettiği biçimde kurmaya çalışmışlar. Şarkı Avicii’nin zor dönemlerine ışık tutan sözlerle dolu olduğu için ayrıca farklı bir yeri var albümde.
Tough Love: Avicii bu şarkı için çalışırken cep telefonuna şarkının düet olması gerektiğini not almış. Şarkıyı birlikte yaptığı Vargas & Lagola’ın birlikte söylemesi için ikna etmeye çalışan sanatçı bir gün Vincent’ı (Vargas’ı) telefonla arayarak telefonu Chris Martin’e vermiş. Vincent telefonda konuştuğu kişinin Coldplay’in solisti olduğunu anlayıp şok olmak bir yana, Avicii’nin ‘Tough Love’ı kendisine dinlettiğini ve onların bu şarkıyı söylemesi gerektiğine kendisinin de inandığını telefonda söyleyince ikili de haliyle bu kadar ısrara dayanamamışlar. Avicii’nin vefatından sonra şarkının düet yapılması isteği tekrar gündeme
gelince ekibe Vargas’ın eşi Agnes de dahil olmuş. Bu arada şarkıdaki ayrıştıran ve dikkat çekici oryantal notalar bence müthiş olmuş.
Bad Reputation: Carl Falk ile birlikte ‘Bad Reputation’ üzerinde çalışan Avicii şarkıyı bitiremeden aramızdan ayrılmış. Carl, ‘Tim’ albümü için çalışmalar başladığında bu şarkının Avicii’yi ne kadar heyecanlandırdığını ekiple paylaşıp tamamlamak içinden elinden geleni yapmış. Şarkının devamı olmadığı için Carl daha öncede Avicii ile birlikte çalıştıkları dönemden elindeki demoları incelemiş, Avicii’nin bıraktığı notları en ince detayına kadar araştırmış ve şarkıyı son haline getirmiş.
Ain’t A Thing: ‘Bad Reputation’da olduğu gibi bu şarkıyı yine Carl Falk ile birlikte yapmışlar. Falk, Avicii’nin yeni albüm için yaptığı demoları birlikte ilk kez dinlediklerinde uzun zaman sonra ilk defa yeniden onu mutlu gördüğü için bu yeni şarkıların onun için ne denli değerli olduğunun altını çizmiş. Avicii’nin vefatının ardından birlikte çalıştıkları şarkılardan ‘Ain’t A Thing’ için stüdyoya tekrar giren yapımcı, her seferinde bu şarkıların onda yarattığı mutluluğu gözünün önüne getirerek çalıştığını belirtmiş.
Hold The Line: Bu şarkı için Avicii gençlik yıllarından ve okuldan da arkadaşı olan Lucas Von Bahder ile çalışmış. Avicii yaptığı şarkılarda tezatlıkları sevip bunların üzerine melodiler ve vokaller kurmayı sevdiği için Lucas bu bakış açısıyla şarkıyı tamamlamış. Daha karanlık bir vokal yapısıyla enerjik bir şarkı yaratmayı başaran Lucas ‘Hold The Line’da A R I Z O N A vokaliyle Avicii’nin hayaline erişmiş gibi duruyor.
Freak: Şarkı aslında ‘Denial’ adıyla stüdyoda doğmuş. Albin Nedler ve Kristoffer Fogelmark Stockholm’de başlamış ve Avicii hayattayken LA’deki evinde birlikte demo üzerinden birlikte çalışmalara devam etmişler. Kyu Sakamoto’nun 1961’deki şarkısı ‘Sukiyaki’den sample alarak şarkıya ekleyen Avicii şarkının çatısını tamamlamış. Daha sonra notlarında mutlaka bu şarkının orijinal sample’nın şarkı içinde yer almasını istediğini belirttiği için gerekli izinler alınarak şarkı son haline gelmiş.
Excuse Me Mr Sir: Bu şarkı da stüdyo aşamasında ilk etapta ‘Freak’ olarak adlandırılmış, daha sonradan şarkının adı ‘Excuse Me Mr Sir’ olarak albümde yerini almış. Vargas & Lagola Avicii ile çalışmanın her zaman ufuk açan bir deneyim olduğunu, bunu hayatları boyunca unutmayacaklarını belirtmişler. Özellikle şarkıdaki her notaya, en ince ayrıntısına kadar titizlenmesinin kendi müzik kariyerleri için de birer öğüt niteliğinde olduğunu belirtiyorlar. İkili ‘Excure Me Mr Sir’ için Avicii’nin gerçek yaratıcılığı bu şarkıda gözler önüne serildiğini, müzik türleri arasındaki akışkanlığına dikkat çekiyorlar.
Heart Upon My Sleeve: Albümdeki bir diğer beni aşırı heyecanlandıran şarkı. Avicii, Imagine Dragons’un vokali Dan Reynolds’a birlikte çalışmak için kendisine ulaşmış ve ikili hemen bir araya gelmişler. Şarkıyı çok kısa sürede stüdyoda gitar ile birlikte çıkartan ikili ortaya çıkan çalışmadan çok memnunmuş. Avicii’nin ani vefatı şarkının tamamlanma sorumluluğunu Dan Reynolds’a bırakmış. Şarkıdaki Apocalyptica havalı yaylılar bölümü bence müthiş olmuş.
Never Leave Me: Albin Nedler ve Kristoffer Fogelmark’in Avicii ile en son üzerinde çalıştığı şarkıymış. Avicii’nin LA’deki evinde piyano başında melodiyi tamamlayan üçlü vokal ve sözler için Joe Janiak ile aynı gün bir araya gelmişler. Janiak’ın katkısıyla şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş. Avicii’nin diğer şarkılarını düşününce bu şarkının naifliği ve sadeliği gerçekten çok etkileyici.
Bu yazıyı hazırlarken o kadar çok Avicii hakkında makale okudum ki, hepsinin ortak dili Avicii’nin bu stres ile yaşayamayacağı üzerine nerdeyse hem fikirdi. Sevdiği işe sıkı sıkıya bağlı olan Tim Berglig, yoğun ajandası ve üretim stresiyle bir noktadan sonra hayatı, mutluluğu ve varoluşu kendisi için sorgular hale gelmiş. Son senelerde psikolojisi zor durumda olan sanatçı notları arasında müziğin insanı pozitif hissettiren nadir elementlerden olduğu yazması ‘Tim’ albümü için hem ailesine hem de çalıştığı arkadaşlarına büyük ilham olmuş. ‘Tim’, dinledikçe sizi içine alan, gerek sözleriyle gerekse melodik açıdan akılda kalıcı ve bir o kadar da enerjik harika bir albüm olmuş. Albümdeki içindeki şarkıların üretim detaylarını ve ortaya çıkış hikâyeleri Avicii’nin ne kadar nadide bir müzik insanı olduğunu bize gösteren çok özel bir çalışma.